MAMAMOO華莎激減10kg，「骨感美人」火辣身材這樣練：從增肌到雕塑線條，運動＋飲食減肥餐單公開
MAMAMOO華莎Hwasa近日一首〈Good Goodbye〉，在青龍獎演出後引起討論。不只是她與朴正民的曖昧互動引起關注，更甚是華莎這次的回歸又美出新高度，瘦掉半個自己一樣，直角肩、蜜大腿同時上圍也是豐滿的身型，女生看到都超羨慕！到底這位火辣美人是怎樣瘦下來呢？
野性誘人的華莎，曾有「吃貨女神」之稱，但為了維持美好身段，華莎狼狼地瘦下了10kg，從健康野性美，到現在變成骨感美人，當中也下了不少減肥苦工。
身高162cm的華莎，近年都是維持在50kg左右的體重，有著健康膚色、蜜大腿的健身型野性身材。不過因為新歌〈Good Goodbye〉是一首描寫分手與自我療癒的抒情曲，她在節目裡有分享，想以更纖細的身形來呈現「失戀後的孤單與脆弱」的狀態，於是跟教練討論過後就改了運動訓練策略，再減到40kg左右，由肌肉型變成骨感型。
現在華莎的訓練策略從「增肌」轉向「雕塑線條與減脂」。她在玟星的YouTube節目中表示：「以前我在舞台上需要爆發力，肌肉能使我跳舞時更具有張力感；不過這次推出的新歌呈現一個很細膩、很脆弱的感覺，所以在體態呈現上，我想展現那份柔軟與掙扎的感覺。」
運動上，華莎以有氧運動為主，如跑步，華莎透露自己會跑大約3公里，甚至到7到8公里左右。跑步有助代謝以及燃燒脂肪，讓整個人看起來更纖巧。同時都要配合重力訓練來維持肌肉量，以及不讓上圍瘦下來。
飲食上，華莎也由高油脂與重口味食物改為「輕食模式」，以沙律、豆腐、雞胸肉、雞蛋為主食來源，控制鹽分與油脂攝取，避免水腫與熱量超標。
華莎曾分享自己的減脂菜單：以豆皮包裹蔬菜與豆腐泥取代白飯，並搭配低脂牛肉作為主食，飽肚得來又可以控制熱量。另外，原型食物也是首選，而且偏向清淡，來維持營養又能避免復胖。同時也補充水分，以加強基礎代謝、促進腸道消化。
