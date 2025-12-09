MAN WITH A MISSION台北開唱！動漫金曲連發

▲MAN WITH A MISSION來到台北開唱，為粉絲帶來許多知名動漫金曲，尤其是《鬼滅之刃》主題曲音樂一下，粉絲瞬間熱血沸騰。（圖／華貴娛樂 提供）

[NOWnews今日新聞] 日本超人氣搖滾樂團MAN WITH A MISSION（MWAM）12月7日回到台北，於Legacy TERA舉行「HOWLING ACROSS THE WORLD 2025 – ASIA TOUR」台北場，為現場粉絲帶來許多知名動漫金曲，其中也包括《鬼滅之刃》主題曲〈羈絆的奇蹟〉，音樂一下讓全場瞬間沸騰，所有粉絲皆大聲跟唱，沉浸在音樂世界中。

MAN WITH A MISSION金曲連發！全場嗨唱

MAN WITH A MISSION於Legacy TERA舉行「HOWLING ACROSS THE WORLD 2025 – ASIA TOUR」台北場，滿場歌迷聚集親眼見證五具究極生命体的魅力舞台，當〈Vertigo〉的前奏一下，全場立刻狼嚎加鼓掌陷入MAN WITH A MISSION營造的獨特音場之中。

「你好台灣！我們是MAN WITH A MISSION，多蝦台北！」成員們非常高興並透露演出前吃了熱炒、喝到期待已久的台灣啤酒，還特地嚐了「有鬍子」滷肉飯，接著歌單串起動漫金曲，《記錄的地平線》主題曲〈database〉、《機動戰士鋼彈鐵血孤兒》〈Raise your flag〉、《犬屋敷》片頭曲〈My Hero〉等動畫代表作，Jean-Ken Johnny也拿起木吉他帶來〈Dead end in Tokyo〉特別版本，讓粉絲聽得如癡如醉。

▲MAN WITH A MISSION帶來許多金曲。（圖／華貴娛樂 提供）

「從音樂祭到專場，這次終於完售，真的很感謝。」MAN WITH A MISSION中場影片選在栃木縣岩舟町岩船山拍攝，還呈現Jean-Ken Johnny打工紀錄，Tokyo Tanaka甚至示範用挖土機挖布丁、模板噴漆並引爆特效，彈性幽默的設定讓全場笑聲此起彼落。

「第一次來或聽過我們的歌都盡情享受吧！」當《鬼滅之刃》主題曲〈羈絆的奇蹟〉三味線聲音一響，全場隨之合唱與打Call，觀眾以最大聲量回應狼族的現場能量。結束台北演出後，MAN WITH A MISSION 將陸續前往新加坡、吉隆坡與曼谷，持續完成本次亞洲巡迴。

▲MAN WITH A MISSION音樂一響，全場粉絲熱血沸騰。（圖／華貴娛樂 提供）

