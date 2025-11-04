低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
Mandy家庭時光被捕捉！帶大S兒女親密逛街吃冰 9歲兒緊黏繼母溫馨畫面曝光
汪小菲現任妻子Mandy（馬筱梅）近日被拍到帶著大S所生的一對兒女——小玥兒和箖兒——在大陸成都逛街，期間弟弟主動和她牽手，姊弟倆也一起吃一支冰淇淋，互動自然、畫面溫馨。
11月2日、3日，Mandy與汪小菲、張蘭及自己的母親，一同帶著小玥兒（12歲）和箖兒（9歲）外出。兩個孩子戴著口罩低調現身，小玥兒披長髮、穿棒球外套，身高已到Mandy肩膀，被路人形容「和媽媽長得很像」；箖兒則一路黏著繼母挑零食，互動自然親暱。
不少網友認為Mandy相當盡責，「陪滑冰、騎馬、逛夜市都不缺席」，但也有人質疑「為什麼總被拍到」。對此，Mandy曾表示：「不能因為怕被拍，就讓孩子失去出門的權利。」汪小菲也力挺她：「花自己的錢疼孩子，沒錯。」
Mandy直播護大S子女「不是我生的又怎麼了」！正面槓酸民：他們現在很快樂
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
前港姐李明慧女兒Ava發千字文 控訴受言語及精神虐待 目睹媽媽身上有瘀青
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的夫陳耀陽恐嚇及襲擊。陳耀陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，案件審理期間，李明慧在法庭上指控陳耀陽持刀向她架頸並威脅殺她，最終陳耀陽於今年9月被裁定無罪，而案發後夫婦已辦理離婚程序，二人早前現身家事法庭處理事件，而陳樹渠孫女，即陳耀陽與李明慧的女兒Ava在網上發出千字長文，指自己長期受到言語及精神虐待，她亦曾目睹媽媽身上有瘀青。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 21 小時前
43歲深田恭子仍然童顏，由內到外保暖是凍齡的不二法門，外出工作必備一件保溫好物
深田恭子一直都是女神，這些年來一直保持可愛又甜美的形象，怎麼今個月就迎來43歲生日了？這位日劇女王，就算素顏的時候也令人驚艷，保養的方法在於要時常保暖！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校
TVB藝人胡諾言與太太陳琪拍拖7年後結為夫婦，至今已結婚17年兼育有3名子女，一家五口幸福滿滿。胡諾言與陳琪是圈中著名的隱形富豪級夫婦，據報坐擁最少價值四千萬的物業，單是3名子女讀私校的學費已總共每年40萬元，可見財力不凡。雖然吸金力強，但胡諾言夫婦的生活方式卻十分貼地，日前一起到深水埗以豬潤麵馳名的茶記用餐，更合照打卡大曬恩愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林青霞71歲生日，仍然傾倒眾生的魅力！由「東方不敗」變「東方不老」：心態是最好的保養品
林青霞居然已經71歲了！在11月3日生日的她，對上一次在香港金像獎2025頒獎典禮上亮相，為好友徐克和施南生頒發終身成就獎，從台後走到台前的風采，還是在台上送飛吻，仍然傾倒眾生。為何林青霞的魅力恆久不變？也許在她絕色的外型以外，也和她的生活心態有關，果真是相由心生。Yahoo Style HK ・ 1 天前
黎姿驚喜現身TVB與張柏芝激罕同框 網民大讚女神光環絲毫不減
黎姿（現名馬黎珈而）係許多人心中嘅經典女神，曾以清新脫俗嘅形象和精湛演技，詮釋無數膾炙人口嘅角色，包括《倚天屠龍記》趙敏、《古惑仔》細細粒，更憑《金枝慾孽》侯佳玉瑩勇奪視后。然而，黎姿弟弟黎嬰2007年不幸遇上嚴重車禍致頭部重創及半身癱瘓，為照顧弟弟，黎姿於翌年宣布退出娛樂圈，2009年與富商馬廷強結婚，遠離鎂光燈嘅追逐，將更多時間放於家庭和轉型至商人，專注打理所引入嘅護膚品牌及Facial療程中心。日前，黎姿意外現身TVB電視城，到底所為何事？Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
西野七瀬57隻狗包圍內幕！ 木村拓哉驚嘆她開車穩爆！
你敢信？2011年一個大阪女孩，拿著新垣結衣的《赤い糸》去試鏡，直接被乃木坂46撿走。西野七瀬從邊緣小透明一路爬到《インフルエンサー》中心位，帶團拿下レコード大賞！Japhub日本集合 ・ 1 天前
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」
55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
莊錠欣生日有周子瑜錫 自爆細個以為27歲要結婚
【on.cc東網專訊】南韓女團CLC前成員莊錠欣（Elkie）前日迎來27歲生日，昨日她在社交平台晒出多張慶生照，並有感而發：「Welcome to my 27，Happy birthday to me，很喜歡這個新篇章，這一頁有種有適當歷練過，慢慢看淡成長痛的東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
南韓網紅帥到被以為是「AI生成」！IG粉絲突破400萬，撕漫級顏值太超現實！
在 Instagram 查看這則貼文...styletc ・ 22 小時前
馮淬帆逝世 ｜演《精裝追女仔》堅叔深入民心 曾與汪明荃有段情 用生果取代粗口字對白成經典
資深影視人馮淬帆逝世，享年81歲。人稱「緊哥」嘅馮淬帆80年代拍過唔少喜劇而為人認識，但馮其實同時仲係導演，執導時工作態度極為認真，而且對電影恩師楚原深深感激，幕前幕後反差相當大。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
許紹雄離世︱契女佘詩曼平復心情：難過都要過
許紹雄於上月28日因癌症引發身體機能衰竭，終年76歲。身為契女的佘詩曼今日（2日）現身《新聞女王2》宣傳活動，她指難過都要過，會將不開心的事情埋藏在心裏面，並指有幫手籌備對方的喪禮，又謂會在心靈上支持「老竇」家人。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
王子桃色風波持續發酵 再度發聲宣布全面停工
台灣男星王子（邱勝翊）早前爆出桃色風波，被指介入啦啦隊女神粿粿與老公范姜彥豐的婚姻，他雖然已發聲明致歉自己在關係中「確實有越界」，不過風波依然持續發酵，繼日前其代言的品牌與他終止合作之後，他今日（3日）再度發布聲明，宣布即日起暫停所有演藝工作。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
KAT-TUN天王戀情崩盤內幕！ 龜梨和也酒吧強吻砸手機！
一切從2024年9月26日說起，攝影師在IG分享兩人合照，龜梨和也與田中美奈實相談甚歡，粉絲嗅到火花。據FRIDAY報導，他們同年出生，田中美奈實曾與搞笑藝人藤森慎吾分手， 龜梨和也的緋聞史包括小泉今日子、深田恭子，兩人因美容雜誌《MAQUIA》11月號對談後熱戀，感覺像命中註定。Japhub日本集合 ・ 1 天前
查爾斯國王撤銷胞弟安德魯王子頭銜 20年住免費、30房間皇家莊園將收回
白金漢宮10月30日宣布，英王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）已決定撤銷胞弟安德魯的王子頭銜、收回住所，亦即位於「溫莎大公園」（Windsor Great Park）的皇家莊園（Royal Lodge），此舉與安德魯捲入已故美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞相關。 王室聲明指出，安德魯一切稱謂、頭銜、榮譽將撤銷，未來會以安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名，並搬至私人住所，「儘管他持續否認相關指控，但這些處置為必要之舉」，並表達英王夫婦對受害者與倖存者的關切之情。 現年65歲的安德魯是已故女王伊莉莎白二世的次子，曾是英俊瀟灑的海軍軍官，1980年代還曾在戰區服役，但因私人醜聞纏身近年逐步消失在公眾視野。 查爾斯三世目前還在接受癌症治療，此決定獲威廉王儲等王室成員支持。而安德魯長年居住的皇家莊園，是一處擁有30個房間的豪宅，據《泰晤士報》報導，安德魯20年來從未支付租金，但入住時有出資750萬英鎊（約新台幣3.1億元）進行翻修。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
仙蒂歌羅馥與狄美摩亞齊母女火辣合照
【on.cc東網專訊】《洛杉磯國家藝術博物館（LACMA）藝術+電影晚宴》上周六舉行，59歲美國超級名模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）與24歲女兒Kaia Gerber一起出席，仙蒂以低胸露肩閃飾金裙示人，Kaia則以低胸紅裙示人，Kaia於社交網站東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
美國資深女演員黛安拉德辭世 享壽89歲
（法新社洛杉磯3日電） 美國資深女演員黛安拉德（Diane Ladd）今天辭世，享壽89歲。黛安拉德1935年出生於密西西比州，年輕時便投身舞台與電視劇。法新社 ・ 3 小時前
【中環解密】巨星入股Galaxy 周杰倫G-Dragon拍住上
周杰倫母親葉惠美有份創立的本港上市公司巨星傳奇（06683），昨開市前發公告透露，已認購韓國藝人經紀公司Galaxy不超過7%的已發行股本。 Galaxy管理多位當地知名藝人，包括歌手G-Dragon、綜藝節目Running Man主持人金鍾國及演員宋康昊。 巨星傳奇在公告中表示，投資Galaxy料為集團與Galaxy及旗下藝人實現多方面協同效益，帶來既有的觀眾群與高度曝光率，並有望吸引更多策略性合作機會。 雙方合作範疇包括但不限於與Galaxy藝人合作，舉辦展覽、演唱會、藝人IP及相關周邊開發等。 據介紹，2019年成立的Galaxy，提供歌手發掘、藝人培訓、專輯策劃、娛樂管理等服務，亦曾經製作Netflix節目。信報財經新聞 ・ 11 小時前