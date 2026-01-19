Mandy Lieu突發現身香港街頭 曾盛傳獲3億分手費移英打理莊園

Mandy Lieu 突發現身香港街頭 曾盛傳獲3億分手費移英打理莊園

Mandy Lieu與太陽城集團前主席「洗米華」周焯華育有三女一子，二人於2019年分手。日前，有傳媒接獲消息指，已移居英國嘅Mandy Lieu突然現身九龍灣街頭。留有長直髮嘅Mandy Lieu當日以全黑打扮出現，中長款西裝外套配襯絲襪及過膝長靴，展露無敵長腿，輕鬆打造性感與優雅嘅造型。

盛傳Mandy Lieu當年與周焯華分手獲得3億分手費，有指佢帶同子女移居英國後，將分手費用來開設餐廳及豪擲兩億買入370多萬平方米嘅農地打造高品質有機食品為主嘅農場，並過著低調生活。Mandy Lieu除咗主力發展莊園業務，又為網上雜誌擔任專欄作家，分享環保及可持續發展概念，更不時出席講座大談環境保育。

