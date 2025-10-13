mandycat office：好難過

【Now新聞台】屯門菁田邨一名六十三歲男子於周五被發現倒斃屋內，其殘疾妻子清醒送院。 涉事單位位於菁心樓，事發在周五下午三時許，警方接獲一名男子報案，指其六十三歲妹夫沒有上班，到其住所拍門無人應門；消防員到場破門入屋，發現男戶主倒臥床上，當場證實不治，殘疾的女戶主清醒，由救護車送到屯門醫院檢查，案件列作屍體發現處理。據了解，死者的太太患有柏金遜症及頸椎退化性脊椎炎，平時需要丈夫照顧日常起居生活。有鄰居指，最後一次見到該夫婦是上周日，對事件感到愕然。楊太：「平時關係幾好，先生經常帶太太到樓下買東西、逛一下，所以他們關係都不錯的。很愕然，因為第一，他太太本身行動不方便，都是靠她丈夫。真的很突然，心裡聽到都覺得不舒服。」#要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前