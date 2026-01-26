mandycat office：扣好未？

【Now新聞台】青聯在銅鑼灣的青年宿舍停運，住戶不滿提早完租約，要求賠償。 根據住戶去年與青聯簽訂的租約，租期由2025年5月至2027年4月底，並列明不得於今年3月31日或之前以不少於一個月，書面通知對方提早解約，但若是業主通知收回物業則只需一個月通知，住戶不得異議或索取賠償。有20多名住戶聯署不滿青聯提前解約，並只獲2、3月免租，要求青聯賠償，協助住戶「無縫接軌」遷至其他青年宿舍。青年宿舍BeLIVING住戶Issac：「以我所知，有不少去年年中或去年年底才搬入來的住戶，有不同住戶想搬其他青年宿舍，青聯稱會幫助他們，或聯絡政府有順利過渡。根據現有租戶說法，這是沒有發生，他們的安排或幫助只是WhatsApp群組給我們看其他青年宿舍連結。」#要聞

now.com 新聞 ・ 18 小時前