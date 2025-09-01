mandycat office：掛心

CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
蔡依林變美筆記+1！親曝「荷爾蒙飲食法」：比起嚴格算熱量，更重視吃東西的快樂
天后蔡依林（Jolin）不僅在上期《Pleasure Talks》分享自己長年保持早睡習慣，在最新一集節目中更邀請身體管理師，聊到她正在實行的「荷爾蒙飲食」心法。她強調，重點不是嚴格限制飲食，而是學會傾聽身體的情緒與回饋，顛覆外界對「身材管理」的既定想像。姊妹淘 ・ 12 小時前
21歲領養成為母親，是選擇、掙扎或是自由？在不婚不生風氣盛行的時代，Millie Bobby Brown「打破傳統」｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
當許多21歲年輕人還在探索人生方向時，Millie彷彿已為自己的人生繪製清晰藍圖。這則領養消息引發熱議：有人讚揚他們的愛心，有人質疑他們「太年輕」。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
換季咳嗽要吃白色食物！中醫解答秋季養肺食物、3大穴道保健＋保養重點
逐漸邁入秋季，早晚濕度、氣溫變化大，也提高了感冒、流感等季節性疾病的發生率。妳是否也留意到，最近一早起床總是喉嚨癢癢、乾咳不止呢？又或者肌膚缺水、敏感症狀明顯讓人困擾呢？想要擁有飽滿精氣神，馬光中醫診所魏僑醫師解答秋季養生5重點不能不知道！bella儂儂 ・ 10 小時前
唐綺陽星座運勢／巨蟹桃花旺快告白！ 天蠍提防「被詐騙或辜負」
天王星從9/6開始逆行，社會將受到震盪，讓大家聽見主流以外的聲音，使所謂的公平得以呈現。姊妹淘 ・ 9 小時前
超人氣ON跑鞋 最低7折起入手明星同款！4大熱賣跑鞋推薦，劉德華都愛穿「這款」
走進東京街頭，你便會發現日本人腳上愈來愈常見的是一雙雙舒適又耐看的ON跑鞋。這個來自瑞士的品牌，憑藉舒適腳感與設計感十足的外型，已成功擄獲無數貴婦與明星的心。特別是在日圓匯率偏低的情況下，在日本入手相當划算，基本上能7折入手大熱款。不過又不一定非要飛去日本才能入手平價ON跑鞋，網購同樣能輕鬆以折扣價入手。以下即為大家盤點ON跑鞋的必買清單，輕鬆買到夢幻款！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
【Pizza-Box】網上訂購滿$280 可減$50（即日起至30/09）
由即日起至9月30日，於Pizza-BOX網上訂購外送服務或外賣自取滿$280，結帳時於優惠卡輸入優惠碼「09255a」，即可享減$50優惠！YAHOO著數 ・ 15 小時前
宣萱是林家謙演唱會尾場嘉賓！完全看不出已經55歲、4大凍齡穿衣之道
回歸香港觀眾面前的宣萱，似乎是時間定格，看不到一點歲月痕跡。而在凍齡的大潮流下，相信宣萱絕對能列入凍齡美女行列，踏入50+歲的她，明顯愈來愈富有女人味。雖然很少觀眾會特別留意宣萱的打扮穿搭，但其實她的簡約風格，確實為她增添了不少分數，亦是她看來保持年青的方法，馬上看看她的日常穿搭。自然妝容 髮型與妝容，永遠是容易透露年齡的黑暗史。而宣萱在這方面做得非常出色，因為她似乎從出道至今，都保持自然的妝容與簡單的髮型，減低「出事」率。 就算妝容潮流怎麼轉變，宣萱都依舊保持粗眉大眼的自然妝，這亦是為什麼她看來改變不大，而且能保持年輕的方法之一。 簡約穿搭 另外，宣萱一向奉行簡約打扮，不會過份緊貼潮流或過份誇張，而簡約風格的好處，是永遠長青耐看，尤其成熟女性穿簡約風格，反而會感覺年青。 就算日常外出，宣萱也是以T裇、牛仔褲及球鞋作打扮。貫徹她一向簡約休閒的風格。 宣萱的服裝，基本上不會過於花巧，沒有太多圖案設計，而且線條非常利落。 至於工作時，她也是會選擇盡量簡潔的設計款式，完全把她簡約主義風格進行到底。 宣萱有時會予人剛強味，而適當的配飾配襯，有平衡整體造型風格的作用。 風褸、高腰緊身褲和過膝長靴ELLE.com.hk ・ 14 小時前
造謠日本731部隊嬰兒標本 內地知名博主遭禁言
【on.cc東網專訊】內地社交平台微博一名知名愛國博主，發文將俄羅斯博物館陳列品造謠為「日本731細菌部隊嬰兒標本」。平台批評此舉以愛國之名博流量，褻瀆歷史和「愛國」兩字，已對其採取禁言處置。on.cc 東網 ・ 1 天前
《經濟》日本8月標普製造業PMI終值下修至49.7
標普全球公布，日本8月標普製造業PMI終值向下修訂至49.7，略低於初值49.9，但較7月的48.9有所改善。 8月份雖然工廠產出萎縮速度放緩並推動整體指數改善，但由於市場低迷，新訂單繼續以與7月相同的速度下降。海外新訂單跌幅為2024年3月以來最快，企業提到中國、歐洲及美國等主要市場的需求減弱。 調查顯示，企業的商業信心跌至3個月來新低，主要憂惠客戶需求、人口老化及美國關稅。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 11 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 8 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 5 小時前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事 哽咽宣布：要終止個騷！
【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 1 天前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 13 小時前
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前