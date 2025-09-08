mandycat office：撳個掣咩！

【Now Sports】於上周五上演的世界盃南美洲區外圍賽，阿根廷主場以3:0輕取委內瑞拉，球王美斯更梅開二度，且今仗極大可能是美斯為阿根廷披甲上陣的最後一場主場正式國際賽事，相信球迷一定萬分不捨。撰文：Sapphire美斯（Lionel Messi）於2023年轉戰美職球會邁阿密國際，舉家遷往美國生活，惜當時已年屆8歲的愛犬Hulk因健康問題需留在西班牙，直至現在仍在巴塞隆拿安享晚年。Hulk是一頭波爾多獒犬，屬於肌肉發達的大型犬。這個犬種天生就是優秀的守衛者，時刻保持警覺，是非常勇敢和勇猛的犬種；然而對主人和家人卻十分親切友善，所以無論作為陪伴犬或家庭犬，都是十分可靠和值得依賴。由於體型龐大，飼養波爾多獒犬需要有足夠的活動空間，同時主人必須花時間陪伴及帶領牠們保持適量運動。此外，因為牠們屬於短鼻犬，加上毛髮短而密集，對潮濕及炎熱天氣特別敏感，飼主必須確保牠們有陰涼的休息處和充足水源，以免中暑。波爾多獒犬一般壽命為8至10年，Hulk現時已屬高齡。視愛犬如家人的美斯，由於今年年尾即將完約，究竟他會否因此選擇不再續約、重返歐洲或其他地方，以便陪伴牠走過最後一程，仍是外界關注的焦點。相關

now.com 體育 ・ 2 小時前