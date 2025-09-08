鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
mandycat office：撳個掣咩！
咪住，農曆七月，其實，係咪真係有人敲門㗎？
文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/
facebook page：https://www.facebook.com/mandycats
instagram：mandycats
website：www.mandycat.com
其他人也在看
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
牛仔褲穿搭貼士！7個時裝人都懂牛仔褲襯法！怎樣穿一星期牛仔褲都不會悶？
深藍牛仔褲配什麼上衣？ 面試為什麼不能穿牛仔褲？ 牛仔褲要搭什麼上衣？2025年流行什麼牛仔褲？牛仔褲會越著越鬆嗎？牛仔褲穿什麼鞋子？牛仔褲搭配什麼衣服？牛仔褲穿搭女生夏天怎樣穿？2025流行寬褲嗎？深藍牛仔褲配什麼上衣？牛仔寬褲要配什麼上衣？牛仔褲跟白恤衫一樣，永遠不嫌多。不同的洗水效果、深淺度以及闊窄剪裁等等，每一款都可以配搭出不同風格的時尚造型。厚薄適中的牛仔褲一年四季都適合，加上百搭易襯的優點，即使天天穿著牛仔褲也不會悶！立即看以下7個時裝人都懂的牛仔褲襯法靈感。牛仔褲穿搭Monday : Double denim 在眾多牛仔褲穿搭之中，最易駕馭也最受歡迎的必定是double denim! 無論配搭牛仔褸還是牛仔恤衫，將兩件牛仔單品配搭在一起就是簡單又好看。想advance一點的話，可以內襯一件小企領上衣或是外襯多一件外套，保暖之餘，又可以做出層次感。 牛仔褲推薦 : Miu Miu Denim five-pocket jeans高腰經典剪裁的Miu Miu牛仔褲，結合時尚與多功能性，搭配對比色車線與毛邊下擺，經洗水處理與燙褶設計，繡有品牌標誌，完美展現低調奢華。有助修飾身形，ELLE.com.hk ・ 1 天前
【屈臣氏】網店限定快閃 買滿$250可享92折（只限08/09）
屈臣氏網店進行一日快閃優惠，今日購買精選產品滿$250，輸入優惠碼「TY8OFF」即享92折，大家留喺安全地方隨時網時買心水產品！YAHOO著數 ・ 1 小時前
超怕離婚的星座男TOP3！這些男生婚後特別黏人，愛上就不願輕易放手
感情對許多人來說，是人生中最美好的一段旅程。大部分人都希望能和心愛的人相伴一生，不願看到感情走到分離的一步。尤其有些男生，一旦結婚後，對婚姻特別看重，甚至害怕聽到「離婚」這兩個字。今天就來看看，哪些星座男在婚姻中最不願意面對離婚？姊妹淘 ・ 1 小時前
全球首款旋轉屏幕的筆記型電腦，Lenovo ThinkBook VertiFlex 概念機
文章來源：Qooah.com 在德國柏林 IFA 展會期間舉辦的 2025 Lenovo 創新世界大會上， Lenovo 正式發佈多款重磅新品，其中 ThinkBook VertiFlex 概念機憑借獨特的屏幕設計，成為全場焦點，這款產品不僅是 Lenovo 的全新嘗試，更是業界首款搭載 14吋可垂直旋轉屏幕的筆記型電腦。 ThinkBook VertiFlex 概念機的最大亮點在於其創新的旋轉顯示系統，支援屏幕在水平與垂直兩種模式間自由切換，滿足不同場景下的使用需求。同時，產品延續了輕薄本的便攜優勢，機身厚度僅 17.9mm，重量控制在 1.39 kg，無論是通勤攜帶還是移動辦公，都能輕鬆應對。 在實際使用場景中，這款概念機的垂直顯示模式展現出顯著優勢：對於需要處理多任務的辦公人群，垂直屏幕可更高效地實現分屏操作；程式員查看代碼時，能減少滾動頻率，提升瀏覽效率；閱讀長文檔、PDF 文件時，也能呈現更多內容，降低視覺疲勞。更值得關注的是，當屏幕處於垂直模式時，用戶可通過 Lenovo 超級互聯功能，將智能手機與 PC 快速連接，實現檔案傳輸、手機鏡像等操作，進一步打通多裝置協同壁壘。Qooah.com ・ 13 小時前
【毛孩隊友】美斯會陪牠走最後一程嗎？
【Now Sports】於上周五上演的世界盃南美洲區外圍賽，阿根廷主場以3:0輕取委內瑞拉，球王美斯更梅開二度，且今仗極大可能是美斯為阿根廷披甲上陣的最後一場主場正式國際賽事，相信球迷一定萬分不捨。撰文：Sapphire美斯（Lionel Messi）於2023年轉戰美職球會邁阿密國際，舉家遷往美國生活，惜當時已年屆8歲的愛犬Hulk因健康問題需留在西班牙，直至現在仍在巴塞隆拿安享晚年。Hulk是一頭波爾多獒犬，屬於肌肉發達的大型犬。這個犬種天生就是優秀的守衛者，時刻保持警覺，是非常勇敢和勇猛的犬種；然而對主人和家人卻十分親切友善，所以無論作為陪伴犬或家庭犬，都是十分可靠和值得依賴。由於體型龐大，飼養波爾多獒犬需要有足夠的活動空間，同時主人必須花時間陪伴及帶領牠們保持適量運動。此外，因為牠們屬於短鼻犬，加上毛髮短而密集，對潮濕及炎熱天氣特別敏感，飼主必須確保牠們有陰涼的休息處和充足水源，以免中暑。波爾多獒犬一般壽命為8至10年，Hulk現時已屬高齡。視愛犬如家人的美斯，由於今年年尾即將完約，究竟他會否因此選擇不再續約、重返歐洲或其他地方，以便陪伴牠走過最後一程，仍是外界關注的焦點。相關now.com 體育 ・ 2 小時前
31歲韓韶禧來港見粉絲，告訴女生們「自愛不內耗」魅力金句：找到自己色彩，閃閃發亮就好了
韓韶禧日前在香港舉行全球巡迴見面會《2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,]》，香港粉絲們都給她的魅力迷們。韓韶禧不只跟現場粉絲們互動，同時都選了 Jennie《Seoul City》、aespa《Whiplash》來跳舞表演給粉絲看，難怪被稱為「咬筆寵粉女神」。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
梵蒂岡首迎LGBTQ朝聖團 成員盼教會擁抱多元
（法新社梵蒂岡6日電） 超過1000名LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）天主教徒及其支持者在本週末舉行朝聖活動，創下梵蒂岡首例，他們將此視為教會多元化的重要象徵。過去LGBTQ團體曾到訪梵蒂岡，但並非正式活動。法新社 ・ 20 小時前
厲陰宅最終聖事北美票房奪冠 8300萬美元開紅盤
（法新社洛杉磯7日電） 業界估計數據今天顯示，高人氣恐怖系列片最新章「厲陰宅：最終聖事」（The Conjuring: Last Rites）開映有亮眼的8300萬美元表現，一舉登上北美票房冠軍。北美院線聯盟數據顯示，這部恐怖片上映迄今在美加票房累計達1.43億美元，海外累計票房則達1.08億美元。法新社 ・ 1 小時前
川普鬆綁減排！底特律車廠喜迎數十億美元「燃油車紅利」
美國總統川普推動取消聯邦購車獎勵政策，並放寬排放標準，可望為底特律車廠帶來數十億美元的「紅利」，因為這些車廠正將投資重心重新轉向燃油車。 通用汽車 (GM-US) 上周宣布，將削減兩家工廠的電動車生產計劃，同時將改造第三家工廠，使其不再生產電動卡車，轉而製造燃油皮卡。鉅亨網 ・ 1 小時前
義大利已故青少年顯神蹟 獲教宗冊封首位千禧世代聖人
（法新社梵蒂岡7日電） 羅馬天主教教宗良十四世今天正式冊封已故義大利青少年阿庫提斯（Carlo Acutis）為首位千禧世代聖人。教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天也冊封已故義大利人弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）為聖人，弗拉薩蒂於1925年死於小兒麻痺症，得年24歲。法新社 ・ 19 小時前
日本御守冷知識！7大常見疑問 可以送人嗎？舊御守該如何處理？
不少人去日本旅行時，總會在神社或寺院買個御守。御守設計精美，細小卻帶有各種寓意，例如祈求平安、健康或戀愛運，而且從傳統刺繡到現代卡通圖案應有盡有，難怪成為港人必買手信之一。大家知道御守背後的傳統規矩：佩戴方式、保存期限與舊御守的處理方法嗎？究竟御守到底有什麼特別含義？買回家後又有什麼需要注意呢？Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
【惠康】至筍美食優惠 日本青森縣黃王蘋果$23/2個（即日起至11/09）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有日本青森縣黃王蘋果、美國空運象牙無核青提、新疆雪香梨、澳洲袋裝紅肉臍橙、美國牛腩仔、純。清遠有機雞、自家用越南鯰魚柳、快易煮家庭裝餃子/小籠包、刀嘜金裝濃香花生油同埋純享乳酪飲品，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 4 小時前
59歲「最美姑姑」李若彤凍齡秘訣：睡覺是頭等大事！美魔女分享5大安眠好習慣 最後一條容易忽略
大家還記得「姑姑」李若彤嗎？被譽為「最美小龍女」的她現年已59歲，但對健康及身材管理非常嚴謹，因而就如「逆生長」般比年輕時更美！除了堅持運動、護膚外，她的最佳「凍齡」秘訣就是「睡得好」，只要每晚睡好睡滿，整個人也能容光煥發！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
韓國流行語「容陷愛」是什麼？「見一個愛一個」沉船體質4大特徵：聊聊天也秒速沉到地球內核
有聽過韓國近年大流行的「容陷愛」嗎？大熱韓綜《Running Man》經常出現流行語「容陷愛」，指的就是「容易陷入愛情的人」，你或身邊的人也是不能抵抗愛情，秒間就沉船的「容陷愛」嗎？一起來看看以下 4 個特徵！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
德帥唔易做！拿高士文：理解球迷柴台
【Now Sports】當德國國家隊主帥，從來不是易事，拿高士文在球隊周日以3:1打敗北愛爾蘭後，聲言理解球迷半場時的「開汽水聲」。德國上周在世界盃外圍賽出師不利，爆冷以0:2不敵斯洛伐克後，周日返回科隆主場迎擊北愛爾蘭，去仗賽後大發牢騷的拿高士文並沒食言，正選換了5人，不過當半場比數為1:1，球員返回更衣室時，現場傳來柴台聲音。拿高士文於下半場早段換入拜亞及阿美利後，戰局出現變化，德國最終贏3:1。拿高士文賽後被問到遭柴台一事時說：「理解。他們預期較好的事情，門票並不廉宜。」至於是役妙射罰球得手的穫斯說：「我們知上場比賽是一大災難，我們想幹得好一點。這是一次良好的演出，我們絕對可按此基礎發展。」德國下仗是下月11日主場對盧森堡。now.com 體育 ・ 3 小時前
交友App約會騙案熱話延伸問題：來到2025年了，「請客」VS「AA制」誰該為約會埋單？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
最近香港熱話新聞：一名23歲男子冒充律師，與一名31歲女性於文華東方酒店用餐，點選價值逾八萬港元的香檳與菜餚後藉故逃單，留下女方獨自面對巨額賬單。這起事件不僅涉及詐騙行為，更掀起了大眾對約會文化中經濟分擔與性別角色的反思——在當代社會中，我們該如何理解約會中的「請客」與「AA制」？女性又該如何在經濟獨立與情感表達之間取得平衡？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 4 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 6 小時前