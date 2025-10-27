尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
mandycat office：有今生冇來世
對住你，有今生都夠慘了！
文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/
facebook page：https://www.facebook.com/mandycats
instagram：mandycats
website：www.mandycat.com
其他人也在看
SOGO感謝祭2025｜名牌手袋低至17折、$1,000以下入手化妝品/護膚品、香水最平$410、家品/廚具激減$13,660
半年一度的感謝祭（SOGO Thankful Weeks）正式開鑼 ！本年崇光秋季周年慶感謝祭由10月24日至11月23日舉行，而銅鑼灣店同啟德新店同步推出限定優惠套裝，各大美妝、手袋、香水、家品及廚具等品牌低至震撼17折優惠！仲唔趁機入手寵愛自己嘅心水好物？Yahoo著數專員為你精選最新優惠，以超抵價錢掃貨囤貨！YAHOO著數 ・ 13 小時前
重陽節2025｜九龍殯儀館開放日！親身體驗遺體穿衣化妝+破地獄儀式 能規劃自己身後事？
電影《破地獄》史無前例地將香港殯儀業呈現在大銀幕，從而探討人與人之間聯繫、生與死議題。事實上，死亡是生命的必修課，何不提前認識它？九龍殯儀館將於重陽節當日（10月29日）舉行開放日，透過音樂、藝術、科技與文化等一系列活動，包括破地獄儀式體驗、遺體穿衣化妝體驗等，讓公眾展開一場關於生命與悼念的多元對話，部份活動可於網上預先報名，即睇以下開放日詳情。Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
Sephora減價快閃低至半價！超人氣Rare Beauty唇膏套裝平近$120／Fenty Beauty遮瑕大激減
Sephora網店現正推出限時優惠，絕對是大家補貨美妝產品的好機會！由即日起至10月31日，Sephora香港網店推出「Beauty Steals」快閃優惠，多款指定產品可以低至半價入手，其中以 如Rare Beauty的爆紅唇膏套裝、Fenty Beauty的熱賣遮瑕膏、First Aid Beauty皇牌保濕面霜等最為矚目，美妝控不能錯過。Yahoo購物專員為大家精選了幾款Sephora優惠至抵買清單，無論是想入手新色補貨，抑或趁機換季更新化妝袋，值得把握今次減價大掃貨！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
Fendi手袋突發低至55折？FARFETCH限時Pre-Owned手袋額外減價！Baguette折後平近$5,000
如果一直想入手一個經典及復古款的名牌手袋，FARFETCH的Pre-Owned區是一個不錯的尋寶之地！最近FARFETCH突發推出Fendi二手手袋限時低至65折優惠，而且更加碼推出指定款式額外85折，折上折後最平55折就買到，簡直不可思議！Yahoo購物專員率先望過，FARFETCH入面不少Fendi手袋的品質及款式都幾吸引，經典款如Baguette、Peekaboo、水桶袋等都有，非常難得。想輕鬆以半價入手夢寐以求的Fendi手袋的話，不容錯過今次FARFETCH Pre-Owned減價！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini、RABEANCO…百搭時髦又好裝
通勤包推薦：Cafuné Ori Tote托特包小眾時髦品牌Cafuné 全新 Ori Tote 系列，靈感源自日本摺紙藝術 Origami，包身線條簡約流暢，兩側褶皺呼應摺紙工藝。包款選用頂級義大利納帕皮革 (Nappa) 製作，輕盈柔軟卻能保持立體輪廓。奢華觸感與舒適實用兼具，既能提升造型...styletc ・ 12 小時前
《試當真》告別直播 豪哥泣不成聲 導演Ellen向游學修訴不滿
創業5年的香港YouTube頻道《試當真》今日正式告別，最後一場「《試當真》官方正式結局」直播，曾近6萬人同時收看。直播長達3個多小時，齊集台前幕後一眾成員，與觀眾告別。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
日本擬向美國採購福特貨車 特朗普讚高市早苗「有品味」 分析：良好私人關係化解貿易緊張︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普今日（27 日）抵達日本，首次訪問新任首相高市早苗。高市期望透過建立良好的私人關係，緩解雙邊貿易緊張。日本政府正考慮購買一批福特 F-150 貨車，以示友好，特朗普更讚她「很有品味」，稱該款貨車是「非常棒的車」。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
政府冒牌水｜新物流署長郭黃穎琦履新：與同事一起化危為機
政府物流署早前捲入採購冒牌樽裝飲用水風波，新任政府物流服務署署長郭黃穎琦今日（27日）履新，接替已於9月19日展開退休前休假的陳嘉信。她表示，每個機構在發展時都會遇上問題及挑戰，自己上任後的首要工作是與部門同事溝通，了解物流署的工作和最新情況。 郭黃穎琦今早到北角政府合署上班，她表示近期在採購工作遇上挑戰，自己就am730 ・ 12 小時前
任時完回歸歌手身份！變態殺人狂簽約SM延續歌手夢
以《未生》、《緊急迫降》等作品展現精湛演技的任時完，近日正式宣佈與SM娛樂簽下合約，時隔多年重返歌手身份，實現「演員與歌手雙棲發展」的約定！推薦閱讀:➤ 《魷魚遊戲3》「333號」任時完曾封「青龍視帝」！36歲韓國童顏男神穿搭解構➤ Big Bang T.O.P要出個人專輯了！低音炮華麗陣容重回歌手本業Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 15 小時前
全運會｜粵禮儀導師赴港指導禮儀助理 「咬筷子」練笑容學儀態(江瓔庭報道)
【Now新聞台】距離全運會開幕不足兩星期，香港賽區合共招募了逾1.6萬名義工協助賽事，包括負責支援頒獎的禮儀助理。預備動作做好，配合笑容，再模擬為嘉賓呈上全運會獎牌，下台都要有姿勢有實際——70多名經過遴選的禮儀助理義工這天練習迎賓及協助頒獎，每步都不能鬆懈。禮儀助理溫俊芹：「我們每步也要相隔30厘米，時刻也要提醒自己步伐及步速也要一致。」她們部分人已率先在月前的群眾賽事活動中服務。在大學就讀社工系的阿欣第一次擔任大型活動義工，她說最寶貴得著是應用到專業所學的知識。禮儀助理陳穎欣：「學懂如何服務一些有特殊需要的朋友，令他們開心地接受獎項外，亦感受到我們對其關懷，例如跪姿的訓練、對話上要如何留意用字。」全運會集合粵港澳三地力量，來自廣東賽區的禮儀導師特地來港培訓義工，除了一系列理論課堂，亦有實踐技巧，教她們露出招牌「八齒」笑容。廣東賽區賽會志願服務通用培訓講師李靜：「我們增加了用筷子、咬筷子的方式，令她們知道肌肉如何收緊，以及情緒方面的調動亦用多了，有種工作的榮譽感，人生中可能是唯一一次機會能夠登上十五運、全運會頒獎典禮的工作環境。大賽是一個城市的擔當以及門面的展示，禮儀義工是香港特區的形象代言人。」禮儀助理在全運會服務日數最少10天，導師相信她們的身心已預備好迎接挑戰。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
機票優惠｜HKexpress 12週年優惠！全線航點$12起 超前部署2026年、2027年旅遊計劃
HKexpress突發推出12週年機票優惠，全線航點$12起，日本/韓國單程$112起、其他航點如中馬越泰低至$12，出發日期覆蓋2026年4月至2027年3月，讓大家超前部署來年櫻花季、暑假、紅葉季及聖誕節等旅遊計劃！Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
羅浮宮珠寶大盜巴黎落網！兩名嫌犯均為「竊盜慣犯」
兩名涉嫌盜取羅浮宮珍貴珠寶的嫌犯已於巴黎落網，其中一人在戴高樂機場被捕，另一人在塞納 - 聖但尼郊區落網。盜竊案發生於 10 月 19 日，歹徒在開放時間使用起重機闖入羅浮宮，偷走八件總值約 1.02 億美元的珠寶。鉅亨網 ・ 1 天前
全靠自己人！英媒：OpenAI不請投行律師 獨力完成1.5兆美元巨額交易
近日，一則「OpenAI 繞過外部顧問，核心團隊秘密主導 1.5 兆美元晶片供應交易」的消息引發業界震動。外媒最新報導指出，OpenAI 執行長奧特曼攜手總裁 Greg Brockman、財務長 Sarah Friar 等少數高管，在未依賴傳統投行與律師團隊的情況下，與輝達、甲骨文、超微、博通等科技巨頭達成晶片及 AI 基礎設施供應協議。鉅亨網 ・ 16 小時前
蛋糕食譜｜特濃朱古力慕絲蛋糕
萬聖節系列之 特濃朱古力慕絲蛋糕 又係呢個蝙蝠造型的朱古力慕絲蛋糕，今次整比朋友試下，為左好好睇睇，作為外貌協會會長的我，專登襯埋萬聖節的包裝盒 真係唔食得都要睇得Cook1Cook煮一煮 ・ 20 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 11 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 19 小時前
深田恭子凍齡背後藏驚人內幕！ 日劇天后健康危機真相揭秘！
1982年11月2日，深田恭子出生在東京北區，小小年紀就對演藝圈充滿憧憬，因為超愛華原朋美，她13歲就跑去參加Horipro的「PURE GIRL徵選」，結果直接拿下冠軍！🌟 1997年，她在NHK的《海峡》初次亮相，雖然只是小配角，但那雙靈動大眼已經開始搶鏡。Japhub日本集合 ・ 10 小時前