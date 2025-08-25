mandycat office：煩人車廂

說起麥當勞，除了薯條、漢堡之外，相信不少人都會想起「生日會」。對很多人來說，能夠在麥當勞舉辦一場專屬派對，曾經是兒時夢想。其實想要成為派對主角並不複雜，無論是大人想圓童年心願，還是家長希望替小朋友留下難忘回憶，麥當勞生日會都能提供一個簡單又特別的選擇。官方更強調，派對並不限於生日，畢業、慶功或迎新同樣可以預訂。

Yahoo Food ・ 1 天前