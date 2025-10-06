mandycat office：白費心機

乾爽天氣就快到！喉嚨乾燥總會想飲蜂蜜水潤喉，想知道哪一款蜂蜜比較安全？消委會第501期測試了市面上35款一般蜂蜜及10款麥蘆卡蜂蜜樣本，發現有13款檢出抗生素或除害劑，可能會引起基因突變、影響男性生殖系統，當中兩款更有致癌危機；而且有9款蜂蜜被揭發攙雜糖分，其中最嚴重的樣本攙糖比例竟高達 85%。麥蘆卡蜂蜜雖然因其高抗菌活性備受追捧，但價格參差不齊，且同樣面臨攙假疑慮。究竟市面上的蜂蜜，是否真的純淨健康？立即了解測試結果，守護你同家人的飲食安全 。

Yahoo Food ・ 4 小時前