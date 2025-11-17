mandycat office：講晒

【Now Sports】英格蘭以全勝零失球的姿態結束世界盃外圍賽之旅，但比寧咸因被換出面露不悅，反遭領隊杜曹警告要注意行為。比寧咸（Jude Bellingham）在離完場前6分鐘，被杜曹換下，由摩根羅渣士入替，但他一度在場上高舉雙臂，以表達對這次換人決定的不滿，最終走到場邊，也沒有和杜曹有太多交流，低頭走上後備席。杜曹賽後也強硬地說：「這就是決定，他必須接受這個決定。隊友在場邊等著，你就必須走過來，接受和尊重。我不想小題大做，但堅持我所說的，就是行為舉止是關鍵，要尊重後備上陣的隊友。」杜曹與比寧咸的關係受到媒體關注，事關6月時，前者也曾發表言論，稱這名下屬有時的行為連其母親也不喜愛，後來要為失言致歉；上月的世盃外圍賽，比寧咸已在皇家馬德里傷癒，卻未獲杜曹徵召。「我需要好好反思一下。」杜曹補充：「我看到比寧咸很不高興，像他這麼好勝的球員，肯定不喜歡被換走，但這關乎標準和水平，也關乎彼此的承諾和尊重，我們不會因為有人揮舞手臂，就改變決定。」

now.com 體育 ・ 5 小時前