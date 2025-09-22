樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
mandycat office：還我lunch time
mandycat office：還我lunch time
食飯就食飯啦，開咩會啫，無論啲資料定嘢食都消化唔到啦！
從電車男女神到豪門媽媽！ 伊東美咲的秘密人生大揭露！
伊東美咲，1977年5月26日生，福島縣磐城市人，A型血，171公分高挑身材，家裡超熱鬧，爸媽、姊弟妹加祖父母一共8口！Japhub日本集合 ・ 1 小時前
50歲林志穎「不老傳說」5個保養大法：每日做「這件事」排毒抗衰老、樂觀心態驅散壓力
在10月15日迎來51歲的「不老男神」林志穎，外貌彷彿停留在20歲，憑藉獨門養生及護膚秘訣，成為凍齡典範。他著重從飲食、運動、心態及保養入手，以五大秘訣開啟凍齡之旅！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
Doja Cat演繹「食唇膏」短片爆紅，原來是為了揭曉成為M·A·C品牌大使
MTV 音樂錄影帶大獎（VMAs）這個歐美界樂壇盛事日前完滿結束。大家都在留得獎名單外，紅地毯上 Doja Cat 當住鏡頭大膽地「吃掉唇膏」短片隨即洗版！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
t恤長裙穿搭!tee配半截裙穿搭是顯瘦萬能key！顯高高級質穿搭術
t恤長裙穿搭推薦！T恤配半截裙穿搭或是長裙不但方便易親，更是顯瘦穿搭的重點！簡簡單單的T恤配上3款大熱顯瘦半截裙－百褶裙、A字裙及荷葉蛋糕裙，不但穿出不同風格造型，更重要是顯瘦又顯高的不二法門！凸顯時尚又能顯優雅自然，take a look，看看這個夏天如何最快捷用T恤、半截裙配出最亮麗又舒適的造型！T恤搭百褶裙 百褶裙帶有工藝感，一條亮珊瑚紅的百褶裙再搭配一雙紅色平底涼鞋，這時候只需一件不太亮的深色，製造就對比，突顯下半身襯托得十分完美。 百褶裙有時候會顯得臀寬又臃腫，如果搭配一件高腰T恤效果會顯瘦腳長，因為高腰T恤會拉長你的下半身。 同色系搭配永遠是最保險最突出的表現，包括手袋及配飾在內。斜條紋百褶裙有條很好的修身效果。 如果你覺得百褶裙總是太淑女又難駕馭，那你應該換對休閒鞋，緊身T恤外加一件tube top，瞬間變得個性十足。 雪紡材質的百褶裙帶你一絲清涼感。這條豹紋花色裙子的型又有層次感。 利用多種鮮豔顏色來搭配是非常有技巧的，藍綠色係有一種很清爽的感覺。但是要注意兩種顏色不要太相似，不然就變成同色系配搭，沒了花巧的心思。 當你覺得T恤束在百褶裙裡會令你的身形更顯臃腫 ，大可以ELLE.com.hk ・ 1 天前
旅行上網SIM卡優惠｜日韓上網SIM卡買1送1！每日低至$3.2、1GB高速數據
Klook即將迎來11歲，由9月18日至10月12日期間舉行「Klook 11週年生日祭」，每晚9點大派生日優惠，當中9月21日晚上9點一口氣推出日本及韓國的數據卡買一送一優惠，每張價錢低至$16，每日1GB高速4G流量，足夠旅行期間一般通訊、搵路及上載打卡相到Facebook及IG等。9月21日9pm開搶優惠，記得校鬧鐘啦！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
自製小朋友填色線稿圖畫？學識一句 nano banana AI 指令就得
只需簡單指令，即可用 nano banana 簡單生成線稿，然後再打印出來就可以給小朋友填色用。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
「AI婆婆」Granny Spills的「愛情毒雞湯」：給20個男人各一次機會，都不要給同一個男人20次機會｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
一位「婆婆」悄然登場，她不是真人，而是AI生成的虛擬角色——Granny Spills。她以一口濃厚的美國南方口音，配上皺紋滿布的笑臉，在Instagram和TikTok上「spill the tea」（意指八卦或分享秘密），給年輕人傳授愛情智慧。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
天氣｜黃色暴雨警告信號下午5時30分取消 新界東部錄得超過50毫米雨量
【17:45更新】 天文台在今早9時10分發出黃色暴雨警告信號，至下午5時30分取消。 天文台表示，與米娜殘餘相關的驟雨正影響珠江口一帶。下午本港廣泛地區錄得約30毫米雨量，而大埔區及大嶼山東部的雨量更超過70毫米；預料本港今日大致多雲，初時間中有驟雨，雨勢有時頗大，局部地區有雷暴，最低氣溫約26度。明日漸am730 ・ 20 小時前
單身久了，是寂寞還是選擇？獨身，不是不被選擇，而是一種寧願愛自己的選擇｜周靈山《只在你心頭》
獨身，不是不被選擇，而是一種寧願愛自己的選擇，更是一種對自己最大的誠實。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
「毛」與倫比的愛
辛勞工作一整天，打開家門即看見搖著尾巴、守候已久的毛孩興奮地撲向自己，心靈上頓時得到慰藉。這些看似簡單又平凡不過的日常，對因重病需要長時間住院的病人來說，卻是無比珍貴。Yahoo 健康 ・ 6 小時前
照顧照顧者（二）｜許諾亡父侍母終老 忘記自己、被打仍伴在旁 調節心態準備「畢業」
認知障礙症患者需要長期照顧，不少子女因為親情，在幾乎「無可選擇」的情況下成為照顧者。68 歲的鍾女士，過去十年來獨力照顧現年 98 歲的母親。一場「以老護老」的漫長旅程，當中難免有無奈與疲憊。 鍾女士說，母女情以外，自己的不離不棄，還是與 30 年前，父親病塌旁自己的承諾有關，「答應他，我會照顧媽媽。」就因為一聲許諾，她決意侍母終老。母親高齡，她也坦言自己作為照顧者「畢業」的一天終將到來，「這麼多年在一起，也會想像如果她不在，我反而不知會怎樣……始終重心都放在照顧她身上。」Yahoo 健康 ・ 6 小時前
每4青少年1個受情緒困擾 學者倡規律睡眠降抑鬱風險
【on.cc東網專訊】莘莘學子開學了逾半個月，學生哥要適應新環境及挑戰，或感到壓力。有精神科學者引述其團隊研究指，每4個兒童及青少年之中，便有1個最近一年曾受情緒或者精神健康問題困擾，但近半未尋求專業協助，情況亟需關注，他又指睡眠時間及質素亦影響着情緒健康，建議on.cc 東網 ・ 1 天前
寬版牛仔褲被封「神褲」 跟Jennie、Karina、CORTIS學習穿搭技巧！63折起入手高CP值寬版「神褲」
近年，「鬆弛感」成為主流審美，時尚圈早已悄悄從緊繃束縛的輪廓，轉向更自由、更具包容性的剪裁。其中，寬版牛仔褲便是最受歡迎的單品之一，成為了新一代「神褲」，不僅修飾腿型，還能悄悄拉長身材比例！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
黑朱古力有效逆轉脂肪肝、降血糖？日本肝臟專家以案例揭真相：每天吃5小塊即可？
當許多人把朱古力視為「發胖元兇」時，有研究指朱古力竟可以守護肝臟健康與穩定血糖。聽起來是不是不太真實？然而這卻是被臨床案例證實了的事實。根據日本醫師的觀察，適量攝取黑朱古力確實能在短短一個月間改善脂肪肝數值，甚至能抗氧化、抑制食慾、平穩血糖，以下即揭開黑朱古力逆轉脂肪肝的真相。Yahoo Style HK ・ 58 分鐘前
男士生日禮物怎麼選？盤點10大男生實用生日禮物！大熱菲林相機／復古耳機／質感皮帶
男士生日禮物到底送甚麼好？不論是送給老公、男朋友或男生朋友，送禮物給男士們總讓人摸不著頭腦。小編為大家精選了 10 大送給男生的最佳禮物，兼具實用、潮流及時尚度，從此不再為送禮感到苦惱！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
28歲Hailey Bieber以10億美元賣品牌「救老公」？從明星太太到女企業家，靠一支潤唇膏令身價「自我升級」
Hailey Bieber 多年來被貼上多項標籤，包括「星二代」、「Justin Bieber 老婆」等，當眾人認為她只是個花瓶，她卻儲備實力運用自己的優勢，打造出自己的 10 億美金美妝王國。一起來看看這位實力總比低估的「模特兒」，憑一支潤唇膏「自我升級」並成為女創業家！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
會否再對公僕及教師增新要求 政府：永遠覺得沒有最好只有更好
【on.cc東網專訊】《施政報告》加強對公務員及教師要求，被問及為何政府明明說他們優秀，但又不停加壓，會否影響士氣，政府說可以增強社會對政府的的信心。政府指公務員和教師確是優秀的，不是政府說的，是國際機構說。政府表示，在這麼多的政府部門來說，全世界檢視這些部門，on.cc 東網 ・ 1 天前
打風食乜好｜颱風必備公仔麵+罐頭推介10款 三養辣雞麵/自製法國大餐/$16新東陽滷肉燥
打風食乜好？颱風樺加沙殺到！天文台隨時改發八號烈風或暴風信號，之前8號風球時市民到超市「掃貨」的場面依然歷歷在目，超市貨架隨時又現空空如也的奇景。所以幾時都話，做足準備總無錯，這次為大家推介打風必備十款即食麵跟罐頭，讓大家打風在家中工作/Hea都能食餐好！Yahoo Food ・ 3 小時前
秋分湯水｜秋分咳嗽停不了？中醫養生湯水食譜+穴位保養喉嚨
秋分湯水｜秋分咳嗽停不了？中醫養生湯水食譜+穴位保養喉嚨咳嗽辛苦又影響他人，二十四節氣秋分的乾燥天氣分分鐘令到咳嗽患者更加辛苦，不想咳個不停？註冊中醫師徐澤昌（Roy）這次就帶來秋分湯水跟養生穴位，讓大家好好保養喉嚨。Yahoo Food ・ 7 小時前
機管局：機場不會關閉 惟預料大量航班受影響
《明報》報道，機管局指，風暴吹襲期間，香港國際機場不會關閉，將會繼續維持開放，但預料會有大量航班受影響。AASTOCKS ・ 1 小時前