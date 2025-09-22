mandycat office：還我lunch time

t恤長裙穿搭推薦！T恤配半截裙穿搭或是長裙不但方便易親，更是顯瘦穿搭的重點！簡簡單單的T恤配上3款大熱顯瘦半截裙－百褶裙、A字裙及荷葉蛋糕裙，不但穿出不同風格造型，更重要是顯瘦又顯高的不二法門！凸顯時尚又能顯優雅自然，take a look，看看這個夏天如何最快捷用T恤、半截裙配出最亮麗又舒適的造型！T恤搭百褶裙 百褶裙帶有工藝感，一條亮珊瑚紅的百褶裙再搭配一雙紅色平底涼鞋，這時候只需一件不太亮的深色，製造就對比，突顯下半身襯托得十分完美。 百褶裙有時候會顯得臀寬又臃腫，如果搭配一件高腰T恤效果會顯瘦腳長，因為高腰T恤會拉長你的下半身。 同色系搭配永遠是最保險最突出的表現，包括手袋及配飾在內。斜條紋百褶裙有條很好的修身效果。 如果你覺得百褶裙總是太淑女又難駕馭，那你應該換對休閒鞋，緊身T恤外加一件tube top，瞬間變得個性十足。 雪紡材質的百褶裙帶你一絲清涼感。這條豹紋花色裙子的型又有層次感。 利用多種鮮豔顏色來搭配是非常有技巧的，藍綠色係有一種很清爽的感覺。但是要注意兩種顏色不要太相似，不然就變成同色系配搭，沒了花巧的心思。 當你覺得T恤束在百褶裙裡會令你的身形更顯臃腫 ，大可以

ELLE.com.hk ・ 1 天前