mandycat office：鍵盤女俠

《彭博》引述消息人士報道，歐盟委員會正研究如何強制歐盟成員國逐步淘汰中國華為和中興通訊的設備。消息人士又指，歐盟委員會也正在考慮採取措施，勸阻非歐盟國家依賴中國供應商，包括扣留那些原本用於全球門戶計劃（Global Gateway）購置華為設備的國家的資金。歐盟委員會發言人雷尼爾（Thomas Regnier）表示，5G 網絡的安全對他們的經濟至關重要，但他拒絕對潛在禁令置評。華為目前亦未就消息回應。

Yahoo新聞 ・ 6 小時前