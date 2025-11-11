超市雙11優惠合集！
mandycat office：鍵盤女俠
「車！你理得我留言有幾惡毒，又冇人知係我！」
文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/
facebook page：https://www.facebook.com/mandycats
instagram：mandycats
website：www.mandycat.com
其他人也在看
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
大東山淪陷 ⎢漁護署稱已提早部署 提示遊人切勿踐踏芒草
正值芒草盛放的季節，過去的周末、周日，大東山人潮如鯽，從社交平台流傳的照片及影片顯示，有遊人為拍照走入芒草叢，傷害植物。漁護署今日（11 日）在 Facebook 發帖，表示郊野公園人員今年已提早部署，加強巡邏及宣傳，提示遊人切勿踐踏芒草。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
港大論文爆「AI 幻覺」爭議 涉引虛假文獻 葉兆輝稱博士生未檢查 港大：展開核查｜Yahoo
近日一篇由香港大學博士生任第一作者，並且由港大社會科學學院副院長葉兆輝任通訊作者的學術論文，涉嫌引用虛構文獻，並於學術期刊發表，引起外界廣泛關注，質疑有違學術誠信。港大表示，高度重視相關指控，已按既定程序對相關人士展開核查，如發現研究處理存在失誤，會按程序跟進處理。Yahoo新聞 ・ 1 天前
超市雙11優惠合集！百佳最後一天88折／惠康XFoodpanda享89折／屈臣氏買滿$199＋$1換購維他檸檬茶丨雙11優惠2025
各大超市、連鎖店爭相推出雙11優惠，精明的慳錢達人們當然要趁減價網購掃平貨！本文集合百佳、惠康、萬寧、屈臣氏、Aeon、Apita、大生超市等商戶的分店及網店優惠，方便大家入手心水筍貨！YAHOO著數 ・ 4 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Blue Bottle Coffee「赤亞紅色杯」太美了！聖誕禮物鎖定節日系列，香港限定線香＋12月假日市集預告
不只 Starbucks，BLUE BOTTLE COFFEE 也來推出聖誕節日系列！以「The Art of Gifting」為主題，更有香港獨家線香棒及套裝，聖誕禮物又多個選擇了！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
魚樂無窮│HKTVmall通告三大亮點（唐牛）
HKTVmall 計劃投放2.5億元用於市場推廣、宣傳及廣告活動，以將每月活躍獨立設備數目由目前的160萬提升至200萬，相當於每三個香港成年人當中，有一個是HKTVmall用戶。Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前
歐盟據報擬強制成員國逐步淘汰華為及中興設備 5 年前曾推建議成效未彰｜Yahoo
《彭博》引述消息人士報道，歐盟委員會正研究如何強制歐盟成員國逐步淘汰中國華為和中興通訊的設備。消息人士又指，歐盟委員會也正在考慮採取措施，勸阻非歐盟國家依賴中國供應商，包括扣留那些原本用於全球門戶計劃（Global Gateway）購置華為設備的國家的資金。歐盟委員會發言人雷尼爾（Thomas Regnier）表示，5G 網絡的安全對他們的經濟至關重要，但他拒絕對潛在禁令置評。華為目前亦未就消息回應。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
結業潮2025｜屯門老字號酒樓「好日子」宣布11月9日正式結業 街坊：屯門就快冇晒酒樓
近年不少本地飲食業者面對高昂租金及經營壓力，連老字號酒樓也難以倖免。近日有網民於社交平台「香港酒樓關注組」發帖指，位於屯門、陪伴街坊多年的老牌街坊酒家「好日子皇宴」宣布於 11月9日（星期日）正式結業，消息一出，即在社交平台掀起熱議，不少街坊得知後紛紛留言表示不捨。Yahoo Food ・ 9 小時前
立法會選舉．新界西南︱選舉論壇「打氣團」長者為主 無人質詢對手 郭芙蓉：我喺荃灣「七街瞓」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉投票在即，新界西南選區今早於荃灣大會堂舉辦首場立法會選舉論壇。論壇以「愛國者同心治港」爲主題。論壇環節包括自我介紹、介紹政綱等，每名候選人可邀100名觀眾或義工到場、外加50名「打氣團」。介紹政綱後各設30秒打氣時間。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
新聞女王2︳炎明熹離巢 主題曲由41歲「新人」呂喬恩主唱 身材同資歷同樣有料
TVB重頭劇《新聞女王2》今晚電視首播，佘詩曼演嘅Man姐文慧心點樣霸氣拆局勢成焦點，而劇集主題曲由邊個主唱都係討論話題Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【KFC】抵Deal星期二 8件香骨雞＋6件巴辣香雞翼低至$49
KFC今期抵Deal星期二優惠，可以$49食人氣小食8件香骨雞及6件巴辣香雞翼，而2客辣汁蘑菇香飯或家鄉雞皇飯(大)亦低至$22，堂食及外賣自取均可享用優惠！想食得飽肚啲，可以用晒2個優惠，自製2份「雞翼香骨雞蘑菇飯」，平均每人$35.5就食到，約埋親朋好一齊分享吧！YAHOO著數 ・ 4 小時前
霍汶希爆曾「陪瞓」容祖兒 失戀時獲謝霆鋒探望勸勉「仔死仔還在」
管理無數英皇藝人嘅霍汶希Mani，早前接受周國豐嘅youtube節目訪問，細數32年來嘅經理人生涯，更大爆同容祖兒及謝霆鋒嘅私下互動，有情有義之餘亦十分好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
何文田站 A 出口改標示捱批 最新修正為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」｜Yahoo
港鐵何文田站大堂 A 出口命名標示爭議有新進展。實政圓桌立法會議員田北辰表示，今早（11 日）7 時收到港鐵常務總監楊美珍回覆，指示牌最新命名已改為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」。田北辰形容，相信港鐵知道今次事件引起社會關注，最新安排既體現了「歷史先行」，亦考慮了何文田邨和愛民邨居民的感受。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【萬寧】官網買滿 $1111即送價值$1111禮品（只限11/11）
萬寧官網限定11.11 大折購，今日（11月11日）買滿 $1111，憑指定優惠碼即送價值$1111禮品，名額有限，送完即止！YAHOO著數 ・ 3 小時前