Mango創辦人墮崖身亡，「嫌疑犯」是他的長子？西班牙第五富豪Isak Andic，由「意外失足」轉為「可能的謀殺案」
Mango 創辦人 Isak Andic 突然墮崖身亡，本已定為「意外失足」的案件，突然轉向「可能的謀殺案」方向追查，而「嫌疑犯」竟然是長子 Jonathan Andic，事件引起全城熱烈討論！

Isak Andic 個人淨資產達 45 億美元，成為西班牙第五富豪。
西班牙快時尚品牌 Mango 由 Isak Andic 創辦，Isak Andic 1953 年生於土耳其、14 歲移民至西班牙並於巴塞隆拿開設首間 Mango 服裝店。主力女裝、男裝、童裝及時尚飾品發展瞬速，截至 2024 年全球共有 14,000 名員工及多於 2,700 間專門店， Isak Andic 個人淨資產約達 45 億美元，成為西班牙第五富豪。

Isak Andic 的長子 Jonathan Andic 暫被列為「嫌疑犯」。(Photo by Lorena Sopena/Anadolu via Getty Images)
Isak Andic 的長子 Jonathan Andic 現為 Mango Fashion Group 的副主席（Vice-Chairman）及控股公司 MNG 的總裁。Isak Andic 墮崖意外突然由「意外」轉為「可能的謀殺案」，原因為 Isak Andic 墮下 150 公尺的峽谷時，長子 Jonathan 是唯一的目擊者，而警方認為他的證供前後矛盾，Isak Andic 的伴侶更指出「父子關係不和」。

西班牙快時尚品牌 Mango 截至 2024 年全球共有 14,000 名員工及多於 2,700 間專門店。 (photo by Mike Kemp/In Pictures via Getty Images)
案件現正重啟調查， Jonathan Andic 的身份由「證人」轉為「嫌疑人」，並從「可能的謀殺」方向搜證，但暫時未有證據證明長子與父親的死亡有直接關聯。家人聲明中希望當局能盡快查明真相，證明 Jonathan Andic 的清白。猶如 NETFLIX 劇集般的「豪門懸案」引起全球關注，大家亦非常關注後續發展！

