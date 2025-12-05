宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
Mardi Mercredi x 和興？首度跨界驚喜聯乘推出「薰衣草天然精油滾珠瓶」
潮流品牌Mardi Mercredi，因為一朵雛菊而迷倒喜歡韓流穿搭人士。品牌近期竟限定聯名香港本地品牌和興，推出薰衣草天然精油滾珠瓶。看到包裝就覺得有種小清新的感覺，但望清楚其實又有齊兩大品牌的經典元素，設計很有創新想法的聯名小物！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
想擁有這款限定版Mardi Mercredi x 和興「薰衣草天然精油滾珠瓶」嗎？品牌將於12月6至7日進行免費打卡送禮活動，頭50位顧客於指定分店打卡並標註品牌官方Instagram帳號，或平日消費滿HK$1,500，即可免費獲贈薰衣草天然精油滾珠瓶乙枝。
另外，凡於Mardi Mercredi消費滿HK$800，即可免費獲贈 Mardi Mercredi 2025年聖誕倒數月曆乙個。各位可以趁機去看看Mardi Mercredi的秋冬季系列，一系列溫暖舒適的針織及毛衣新品都上架了。而且，品牌首次正式亮相Junior青少年系列，讓新世代的時尚愛好者也能輕鬆打造專屬自己的型格穿搭，成為節日派對上的焦點！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
aespa寧寧同款Valentino手袋，復古刺繡很好看！DeVain超百搭腋下包要成為時尚寵兒
凱特王妃同款DeMellier手袋爆紅！秋冬鎖定「麂皮袋」推薦，$3,XXX起入手英國品牌
其他人也在看
24歲男旅客昨自泰國曼谷抵港 行李檢13公斤懷疑大麻花
【on.cc東網專訊】香港海關昨日(4日)在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件，檢獲約13公斤懷疑大麻花，估計市值約260萬元。被捕男子已被控以一項販運危險藥物罪，並將於明日(6日)在西九龍裁判法院提堂。on.cc 東網 ・ 5 小時前
米拉科斯塔酒店拔刀驚魂！ 中國前員工持刀闖宴會！
哎喲，東京迪士尼海洋園區本該是萬人歡呼的夢幻夜，誰知12月1日晚8點10分，米拉科斯塔酒店宴會廳內一派對正熱鬧，一名男子從背包掏出20公分菜刀展示，現場賓客尖叫四散！Japhub日本集合 ・ 4 小時前
恒瑞研發老將領軍 明宇製藥衝刺港股IPO
明宇製藥主要布局腫瘤和自身免疫領域，產品管線涵蓋13款候選產品，其中10款已進入臨床階段 重點： 莫莉 恒瑞醫藥（600276.SH；1276.HK）自港股上市以來表現出色，其顯著的「造富效應」讓由前任研發負責人曹國慶博士創業成立的明宇製藥也同樣備受資本市場青睞。11月24日，明宇製藥有限公司正式向港交所遞交主板上市申請，聯席保薦人包括摩根士丹利、美銀證券和中信證券。 明宇製藥成立於2018年，創始人曹國慶擁有俄亥俄州立大學生物化學博士學位，曾在美國禮來製藥心血管及代謝疾病部門任資深生物學家，獲得過禮來研發最高獎研發總裁獎，2012年，曹國慶回國加盟恒瑞醫藥，擔任生物研發副總經理，全面負責早期抗體大分子和小分子藥的發現、臨床前開發報批等工作，為他後續創業奠定基礎。 明宇製藥主要布局腫瘤和自身免疫領域，產品管線涵蓋13款候選產品，其中10款已進入臨床階段。在腫瘤治療領域，明宇製藥圍繞ADC藥物和雙特異性抗體構建了差異化的產品組合，而自身免疫項目有望於近期產生收入。 其中，MHB036C是公司的核心產品之一，是一款針對實體瘤治療的TROP-2靶點 ADC產品。該產品與PD-1/VEGF雙特The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
Bill Gates 2025 年度書單出爐！罕有推介小說 5 本好書揭開世界運作真相
來到 2025 年年底，Microsoft 創辦人 Bill Gates 延續多年傳統，在個人部落格 Gates Notes 發布了最新的年度推薦書單。對於 Bill Gates 而言，年末不僅是與親友共聚的時刻，更是沉澱心靈、享受閱讀的好機會。 今年他的閱讀主題圍繞在「揭開重要事物運作的真相」，試圖透過閱讀去理解從個人生活意義、人類溝通模式，以至氣候變化與產業發展等宏觀議題背後的邏輯。他在書單中精選了 5 本好書，涵蓋小說、心理學、氣候科學、經濟政策及商業傳記。他強調，這些作品不僅滿足了他的好奇心，更針對當今社會的挑戰提出了具體的解釋與解方。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
凱特王妃同款DeMellier手袋爆紅！秋冬鎖定「麂皮袋」推薦，$3,XXX起入手英國品牌
英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）每次公開露面都會成為時尚焦點，最近她出席兒童心理健康慈善機構的探訪活動，一身千鳥格連身裙配來自英國品牌 DeMellier 的 mocha 色麂皮 Hudson 手袋，完美示範了優雅的秋冬季穿搭。一下子將這個價錢親民、款式又時賞的袋款推上熱搜，讓麂皮袋成為今個秋冬的頭號必入手單品。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
專訪｜佘詩曼自爆因許紹雄離開更珍惜身邊人 拍戲談戀愛已當拍拖 談「義氣」形象：朋友對我嚟講重要過一切！
佘詩曼兩年前因《新聞女王》迎來事業新高峰，最近播出的《新聞女王2》同樣大熱，讓她成為流量密碼：Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Jellycat公仔最平低至$190！聖誕芝士火鍋、熱熔芝士公仔上架／人氣棉花糖鎖匙扣都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最新有聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$190！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有聖誕芝士火鍋、熱熔芝士等，還有人氣棉花糖鎖匙扣都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
聖誕禮籃2025｜12款品味聖誕禮籃禮盒推介 酒店早鳥優惠/免運/迪士尼禮籃
聖誕節又到，除了預訂聖誕大餐及聖誕自助餐之外，準備一份聖誕禮籃或禮盒也是顯示自己品味，以及對客戶或家人朋友心意的最好方法。今年Yahoo Food就為大家集齊12間不同預算的聖誕禮籃跟禮盒，當中包括早鳥價惠價、免運服務等。Yahoo Food ・ 10 小時前
半島精品節日限定店登場！大推Anya Hindmarch限量聯乘手挽袋、朱古力聖誕倒數月曆、Miffy節日甜點
今年冬日，夢幻節日氛圍的半島酒店，在酒店大堂開設半島精品節日期間限定店，以「冬日奇緣」為主題，推出多款限量精品、甜點與禮籃，為佳節贈禮與相聚時刻增添可愛與溫暖感覺。事不宜遲，快來看看有什麼特色商品吧！Yahoo Food ・ 10 小時前
泰國PAVI Studio褶皺袋爆紅！「三宅一生」平替千元有找，去Central World要睇的小眾袋
近年曼谷的時尚版圖變化極快，除了傳統的文創手作，一批主打設計感與實用並重的新品牌正迅速上位。當中，PAVI Studio 憑藉其獨特的「褶皺」設計，被封為「平替版三宅一生」。這個來自曼谷的新銳品牌主打各式輕便褶皺包，不只外型搶眼百搭，更擁有實用的大容量和耐用性。最重要的是，千元有找就能入手，讓小資族也能輕鬆擁有設計感包款，難怪成為泰妹們日常必備單品。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【IKEA】yuu會員買即場提取貨品/網購精選貨品 即享95折（只限05/12）
yuu會員可享一日限定優惠，12月5號當日只要於IKEA購買即場提取貨品、惠顧正價瑞典美食或網上購買精選貨品，即可享95折！YAHOO著數 ・ 6 小時前
「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！
2025來到12月，今年各位戲迷追了幾多套劇？回顧一系列今年推出的韓劇，《苦盡柑來遇見你》、《未知的首爾》等佳作成為年度佳話，但同時也有不少劇集獲得反面的評價，有韓國傳媒選出「2025最爛的韓劇」TOP6，其中全智賢《暴風圈》第4，《魷魚遊戲3》第3，冠軍你又有無睇過？「2025最爛韓劇」TOP 1：《十二使者》《十二使者》由馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等，是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮的劇情，讓觀眾大失所望。「2025最爛韓劇」TOP 2：《問問星星吧》《問問星星們》被選為2025最差韓劇第2名，由李敏鎬、 孔曉振主演，並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費製作，但超級奇怪的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀。《魷魚遊戲》被選為2025最差韓劇第3名，雖然劇集第一季造成世界追劇熱潮，成為經典，不過後續兩季評價每況愈下，第三季結局最後找來Cate Blanchett現身，留下開放式結局，ELLE.com.hk ・ 1 天前
方力申老婆葉萱挺巨肚撐楊千嬅開騷 小方晒超星波照懷疑自己未準備好為人父
楊千嬅一連六場紅館演唱會《楊千嬅Live MY LIVE 2025 演唱會》喺噚晚（4日）圓滿結束，寵愛粉絲嘅千嬅，大唱經典金曲，噚晚更打破紀錄地唱出42首作品，ENCORE再ENCORE；更吸引一眾藝人朋友現身，包括方力申與臨盤在即的太太葉萱Maple亦挺超巨肚現身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 1 天前
日債崩盤式下跌！日銀總裁升息言論引爆市場 高市經濟刺激計畫遭遇重擊
本周稍早，日本央行 (BOJ) 總裁植田和男突然釋放升息訊號，如同一顆重磅炸彈，讓全球市場劇烈震動。消息一出，日本國債市場瞬間崩盤，3 個月期日債殖利率暴漲 34%，10 年期日債殖利率上升至 1.84%，創 17 年新高。 《北向財經》報導，在日債暴跌的背後，日相高市早苗成為鉅亨網 ・ 3 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
浣熊闖美國酒舖豪飲烈酒 醉倒洗手間 專家指城市浣熊有馴化跡象︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國維珍尼亞州一間酒舖日前發生罕見「爆竊事件」，店員上週六（11 月 30 日）返回工作時，發現一隻浣熊曾闖入店內大肆飲酒，最終這隻「蒙面大盜」醉倒在洗手間的馬桶和垃圾桶之間。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨
張柏芝於2006年與謝霆鋒拍攝電視劇《詠春》撻著，並於其後公布婚訊。張柏芝婚後先後誕下大仔謝振軒（Lucas）及二仔謝振南（Quintus），不過2011年離婚收場。張柏芝於2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但其生父身份一直成謎，Marcus嘅長相也被保密，更傳出Marcus係混血兒，爸爸係英籍型男工程師，直至2020年張柏芝於IG以短片公開Marcus嘅清晰正面長相，但始終未有透露Marcus爸爸嘅身份。上個月，張柏芝就喺主題樂園為Marcus舉行7歲生日Party。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前