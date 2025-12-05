Mardi Mercredi x 和興 ？首度跨界驚喜聯乘推出「薰衣草天然精油滾珠瓶」

潮流品牌Mardi Mercredi，因為一朵雛菊而迷倒喜歡韓流穿搭人士。品牌近期竟限定聯名香港本地品牌和興，推出薰衣草天然精油滾珠瓶。看到包裝就覺得有種小清新的感覺，但望清楚其實又有齊兩大品牌的經典元素，設計很有創新想法的聯名小物！

想擁有這款限定版Mardi Mercredi x 和興「薰衣草天然精油滾珠瓶」嗎？品牌將於12月6至7日進行免費打卡送禮活動，頭50位顧客於指定分店打卡並標註品牌官方Instagram帳號，或平日消費滿HK$1,500，即可免費獲贈薰衣草天然精油滾珠瓶乙枝。

另外，凡於Mardi Mercredi消費滿HK$800，即可免費獲贈 Mardi Mercredi 2025年聖誕倒數月曆乙個。各位可以趁機去看看Mardi Mercredi的秋冬季系列，一系列溫暖舒適的針織及毛衣新品都上架了。而且，品牌首次正式亮相Junior青少年系列，讓新世代的時尚愛好者也能輕鬆打造專屬自己的型格穿搭，成為節日派對上的焦點！

