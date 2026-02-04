馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
Marf邱彥筒專訪｜定位主流但思想非主流 享受做slasher：KOL搵嘅錢我都搵！
邱彥筒（Marf）將成為COLLAR第一人，舉行首個個人演唱會《Night like this》，也是麥花臣節的環節之一。為此，她親力親為到極致：「我會想理好每一part，無論妝、髮、服，定係紀念品，定係觀眾點樣入場、張飛係點，所有嘢都想有個感覺，好想畀到觀眾360度嘅體驗。」自認奇怪、「position係主流，但諗法的確唔係咁主流」的Marf，希望呈現跟團內形象截然不同的一面給觀眾，讓演唱會充滿新鮮感。
將cover男歌手歌：最好自己都估自己唔到
Marf將舉行首個個人演唱會，可惜的是一晚限定，Marf：「知道係一日的確係有少少覺得可惜，譬如衫，整五日同整一日都係嗰一套，用一日之後就要消滅。但都係因為得一晚，可以就set咗個主題叫『Night Like This』，得一個晚上，我哋點樣令到佢最難忘呢？ 」
正在構思歌單的她，透露演唱會上會有musical部份，至於唱cover方面，更敲定要唱男歌手的作品：「我而家喺Eason（陳奕迅）、許廷鏗同軒公（張敬軒）嘅歌單裏面要揀一首。其實我唔係好鍾意唱『好情』嘅情歌，女歌手嘅歌都比較脆弱、女仔啲，所以我想揀啲男性角度出發嘅歌。我又好鍾意聽女歌手唱男歌手嘅歌，所以想自己做一次，最好就自己都估自己唔到！」
超重視儀式感，親手設計紀念品
對於是次個唱，Marf極度親力親為，工作不嫌多：「我今次仲會幫手處理埋紀念品嘅部分，我都希望好似史迪仔咁有十隻手，因為我啲fans應該會鍾意。我自己就好鍾意，如果我去睇個歌手，都會好開心收到佢親手畫嘅嘢，呢啲儀式感係最好。」她直言，心態上跟做COLLAR騷也有分別：「團嘅方法好明顯係先理好自己、做好自己嘅部分再同佢哋夾，但去到solo，我會想理好每一part，無論妝、髮、服，定係紀念品，定係觀眾點樣入場、張飛係點，所有嘢都想有個感覺，好想畀到觀眾360度嘅體驗。」
Marf十分喜歡最近蔡依林的巨蛇出場表演，換著是自己，她會選擇用熊出場！「會係好大隻熊人囉，因為我勁鍾意，我會喺入面操控住。如果我有咁大資源，我會將成個場都佈置得好有儀式感，你個位度都會有藤蔓，感受到呢個空間。同埋會逼啲觀眾有dress code！」
形容啟德為Coldplay暖場為「教育營」
Marf上年曾為天團樂隊Coldplay暖場，更是第一批踏足啟德的歌手，但她則謙稱自己「未夠level」去啟德開個唱：「我唔會aim一次就去到咁巨型，因為覺得自己未必孭得起個責任，我未夠level去開呢個關卡。而我而家呢個checkpoint，喺麥花臣開就係最完美嘅選擇，我同團隊有經驗處理之後更大嘅舞台。」
但她就坦言，上次的經驗對她非常重要：「嗰次個表演都畀我之後有少少覺悟，原來人哋個舞台咁樣set up。嗰四日要傳遞最大嘅能量，因為我哋係代表緊香港，好似係教育速成班、教育營！佢哋畀我嘅機會同肯定，會係我以後表演嘅小小強心針。」
享受做slasher：KOL搵嘅錢我都搵！
看Marf的IG，會見到她興趣多多，又喜歡拍片，絕不限於當歌手及演員：「我最大嘅改變係由一個藝人變咗slasher，我咩都做，又拍reels，KOL搵嘅錢我都搵，哈哈！同人爭飯食，又做埋media去首映，呢個多用途嘅人生好快樂。」她特別感謝粉絲，無論她的音樂品味、個性如何「奇怪」，都繼續支持她：「我會覺得，我咁奇怪你都鍾意我嘅？我好希望世界其他人見到，香港有個人努力做緊啲特別嘅嘢，希望佢哋摻我哋玩，知道呢個城市仲有啲奇怪嘅人喺度。」
雖然是女團成員，但在個人層面，她一直想嘗試更多與別不同的音樂類型，又會跟獨立歌手合作：「我嘅position係主流，但諗法的確唔係咁主流。有啲人，佢哋有好強大嘅精神死守喺香港，為自己覺得啱嘅嘢去bargain。Indie中無畏懼嘅精神，佢哋嘅自由度大到冇嘢需要驚會出錯。（我）冇得去比較，我已經喺主流，但會被佢哋啟發。」
即將迎來《Night like this》，算是成就解鎖？小時候的她又幻想過自己開個人演唱會嗎？「細個淨係幻想自己開甜品舖，呢個係我嘅夢想！我而家都有整吓。（你而家都可以開呀？）飲食業有啲難做！我都超想，呢個都係我未來嘅夢想。」Marf最愛天馬行空，可能下次會挑戰將甜品與表演結合？
採訪：何德
Make up: San Chan @powderclub_hk
Hair: Kristy Cheng
Stylist: Cedric Cheung
Wardrobe: Sportmax
Shoes: Fendi
Accessories: Louis Vuitton
