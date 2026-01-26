MARF演唱會2026丨2.5公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
MARF邱彥筒將於3月22日於麥花臣舉行首個個人演唱會，門票分$1,180、$980、$680三種，將於2月5日起於CAST Ticketing公開發售。
MARF《Night like this》演唱會2026詳情
日期: 2026年3月22日
時間: 8:15pm
地點: 旺角麥花臣場館
MARF《Night like this》演唱會2026票價
$1,180(包括演唱會限定小卡套裝) / $980 / $680
MARF《Night like this》演唱會2026公開售票詳情
MARF《Night like this》演唱會將於2月5日早上11時於CAST Ticketing公開售票。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入CAST Ticketing購票連結
搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。
MARF《Night like this》演唱會2026座位表
有待公布
