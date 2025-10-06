Marimekko銅鑼灣旗艦店換新裝！「Canvas Concept」設計，從綠色印花外牆開始滿佈影相位

以彩色繽紛印花聞名的Marimekko，位於銅鑼灣禮頓道的旗艦店以全新面貌正式開幕。門店以全新「Canvas Concept」設計，詮釋品牌的核心精神—Art of printmaking。

從大門外牆的綠色Unikko印花裝飾，遠看已經好想拍照。再踏入店裡，佔地兩層的旗艦店，也是滿佈品牌經典的印花元素與氛圍。各位Marimekko迷，未購物先來拍個美照，感受品牌所推崇的樂觀生活態度和創意精神。

（官方圖片）

旗艦店全新設計靈感源自品牌位於芬蘭赫爾辛基的紡織印刷工坊，空間設計以大量木材質打造多層展示櫃與木條裝潢，搭配專屬的綠色色調以及率先使用早前《Field of Flowers》展覽中的全新花卉印花作為佈置元素，營造出簡約而溫暖的北歐氛圍。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

新店有全新裝潢設計，同時都陳列Marimekko 2025秋冬系列服裝、配飾與家居系列，各位到銅鑼灣的朋友，又多個地方可以去逛逛，看新季時裝與家品！

Marimekko銅鑼灣分店：

地址：香港銅鑼灣禮頓道46號地下及1樓（地圖按此）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

