Marimekko銅鑼灣旗艦店換新裝！「Canvas Concept」設計，從綠色印花外牆開始滿佈影相位
以彩色繽紛印花聞名的Marimekko，位於銅鑼灣禮頓道的旗艦店以全新面貌正式開幕。門店以全新「Canvas Concept」設計，詮釋品牌的核心精神—Art of printmaking。
從大門外牆的綠色Unikko印花裝飾，遠看已經好想拍照。再踏入店裡，佔地兩層的旗艦店，也是滿佈品牌經典的印花元素與氛圍。各位Marimekko迷，未購物先來拍個美照，感受品牌所推崇的樂觀生活態度和創意精神。
旗艦店全新設計靈感源自品牌位於芬蘭赫爾辛基的紡織印刷工坊，空間設計以大量木材質打造多層展示櫃與木條裝潢，搭配專屬的綠色色調以及率先使用早前《Field of Flowers》展覽中的全新花卉印花作為佈置元素，營造出簡約而溫暖的北歐氛圍。
新店有全新裝潢設計，同時都陳列Marimekko 2025秋冬系列服裝、配飾與家居系列，各位到銅鑼灣的朋友，又多個地方可以去逛逛，看新季時裝與家品！
Marimekko銅鑼灣分店：
地址：香港銅鑼灣禮頓道46號地下及1樓（地圖按此）
潮流時尚：
Marimekko 2025早秋家品系列亮相，花紋控幫家裡增添北歐氣息就靠這些
Lisa「人間LV芭比」亮相巴黎大騷！甜美花俏針織裝扮，Hold住LV SS26騷場
