宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
Marimekko香港限定節日禮盒快閃8折！Black Friday優惠超人氣背包7折搶＋聖誕禮物入手家品套裝
喜歡Marimekko鮮明印花、色彩擺設的朋友，Black Friday優惠竟然見到這個品牌都有折！11.27-11.30超限時Marimekko減價，全系列產品一件85折；兩件8折，精選單品優惠低至7折，很難得，各位鎖定去入貨！
今年Marimekko香港獨家節日限定禮盒套裝，以充滿聖誕氣色的酒紅色Unikko印花作為外包裝。禮盒系列包括兩款精選套裝：杯碟套裝以及頸巾襪子套裝，每款都洋溢著濃厚的節慶氛圍，相信會成為很多印花迷想入手的聖誕禮物。而品牌在Black Friday有優惠，節日系列禮盒來個8折，很吸引吧！
另外，Marimekko超人氣的Everything背包限時7折，由$2,695減至$1,887，之前看中了背包的朋友，是時機入手了！
Marimekko還有一些節日限定優惠Combo Set，都是人氣的精美餐具、花形地墊、Totebag、限量Kalevala首飾及多種家居和時尚精品，售價由$399起，同樣在Black Friday優惠期內享單件85折、兩件8折，相信一眾在計劃買聖誕禮物的朋友，又有個禮物好選擇。
黑色星期五Black Friday期間，購物滿$2,500會額外送一個限定黑色MARIMEKKO LOGO TOTE BAG，各位鎖定目標入貨！
相關文章：Stanley杯Black Friday優惠驚見半價！Jennie愛牌水杯，櫻花粉靚色Quencher H2.0折後低至$210
Black Friday優惠推薦：
AMI Paris突發Black Friday黑五75折優惠！超人氣開胸冷衫不用$2,800／Tee恤低至$866
Alo Yoga官網減價7折！Black Friday優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服
其他人也在看
Black Friday優惠2025｜Columbia限時低至31折！遠足懶人鞋$1XX/防水保暖外套$477/半拉鍊抓毛絨上衣$268
一到放假，行山遠足已經成為不少人的娛樂活動。在此之前，大家可以準備定運動裝備，剛好Columbia有限時Black Friday優惠，多款行山鞋、運動服裝都有平，最平可低至31折！例如防水保暖外套，75折後減至$477，日夜溫差大，山上氣溫變幻莫測，非常值得入手。此外，簡單行郊遊路線人士還可以入手Boat Shoe，原價$506現在只需$159即可入手，大家感興趣快去入手！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Black Friday優惠2025｜周生生黑色星期五限時低至5折！鑽石戒指平一半／計價金飾免工費
周生生Black Friday黑色星期五2025大型減價正式開始！由即日起至12月1日，一連3日推出官網限時低至半價，近2,300款手鍊、頸鍊、戒指及金器等有折扣，足金金飾低至免工費，上次錯過了雙11優惠的話，今次絕對是大好機會！而且入手任何金額飾品無論香港還是澳門地區都免運費，立即看以下周生生黑五優惠推薦吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
UNIQLO感謝節減價減到11月27日！$79搶張曼玉同款眼仔Tee、$99搶Heattech、threads爆紅牛仔褲唔使$200
UNIQLO 20周年冬日感謝節正式登場，優惠持續至11月27日！無論是經典必備的Heattech保暖衣、threads上爆紅的繭型牛仔褲，還有搖粒絨拉鏈外套、EZY 牛仔褲、U系列工裝寬鬆恤衫，通通都有感謝價，讓你以超值價格輕鬆入手。其中，張曼玉同款眼仔T恤僅售$79，Heattech只要$99，牛仔褲更低於$200⋯⋯絕對是添置新衣的入手良機。趁著感謝節，把衣櫃全面升級吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
宏福苑五級火︱居民守候獲救寵物 義工備飛機籠 貴婦狗Jason主人：願天父守護每個生命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火，災場仍有不少居民的寵物被困，生死未卜。有市民稱目擊消防員成功救出九貓一狗；昨日「宏健2703 貴婦狗Jason」被主人「洗版」急尋，幸在今早獲救。另有主人在現場守候，希望成功尋回寵物；現場動物義工帶來過百狗籠及飛機籠，隨時準備安置獲救貓狗，並提供暫託服務。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
最後一件快搶！NET-A-PORTER低至半價：Lisa愛牌Margiela「分趾鞋」、Zendaya代言超好著ON跑鞋大劈價
11月完全是令人消費的月份，先有雙11，後有Black Friday優惠，也有不少網站將減價熱度延至年尾，名牌網NET-A-PORTER是其中之一，終於來到半價優惠，超多人氣單品大劈價，超快就已經賣到剩下最後一件，快來搶購心頭好！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【adidas】指定貨品限時降價低至25折 會員買滿$1,000額外9折（即日起至02/12）
由即日起至12月2日，adidas香港官方網上商店指定貨品限時降價低至25折，adiClub會員購買指定產品滿$1,000再享額外九折優惠！YAHOO著數 ・ 21 小時前
Black Friday優惠2025︱屈臣氏送$150優惠券、豐澤低至15折、M&S指定貨品第二件半價（持續更新）
今個星期五11月28日就是黑色星期五Black Friday，購物慾也開始蠢蠢欲動！在入手家電、手袋、美妝來獎賞自己的同時，大家也不要錯過趁平購買生活所需的機會！本文集合屈臣氏、豐澤、M&S等商戶優惠，方便大家入手筍貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年11月黑五優惠全單75折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb現時有Black Friday優惠，即日起至12月3日凌晨2點， 買滿$60美元（約港幣$471）並輸入優惠碼可享全單75折，同時還有指定信用卡優惠，新會員首次下單更有全單8折優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 1 小時前
狗主突離世遺下六狗失依靠 舊居下月收回急尋領養家庭
【動物專訊】元朗八鄉3隻成犬和3隻幼犬突然失去依靠，只因狗主突然離世，他們留守無人的村屋內，幸好還有好心人定期餵他們。然而，該村屋將於12月底交還業主，狗狗們將失去棲身之所，因此狗主家人希望幫這6隻狗狗尋找領養家庭，延續主人的愛，讓他們可以繼續過被愛的家庭生活。 狗主之前獨居於該村屋，養了6隻狗一同生活。然而好景不常，狗主家人黃小姐表示，狗主在7月突然離世，6隻狗狗留在空屋中，每日都有人餵狗狗們，但由於12月底會將屋交還業主，因此急需為狗狗們尋找領養家庭。她說：「我們一直在找可以收留狗的機構，但間間都說已滿收不到，我亦問過朋友，但都沒人可以收養他們。」 6隻狗當中，有3隻是約2至3歲的成犬，3隻是7個月大的幼犬，因為狗主突離世，未及交代狗狗們的善後安排，所以現時只能繼續讓狗狗們寄住在空屋，而黃小姐也漸漸和狗狗們熟絡，形容3隻幼犬都溫馴，當中兩隻比較活潑，另一隻則比較文靜，而3隻成犬當中，有兩隻細膽，見到人會躲起來，但有東西吃時會走出來。 黃小姐希望趁狗狗們仍可以安全留在村屋時，盡快為他們尋家。如有意領養他們，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與黃小姐聯絡。 The pos香港動物報 ・ 1 天前
【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選人氣健康產品，通通可以自由配搭買2送1，由關節護理、提升免疫，到舒壓暖宮、改善睡眠都有！精選產品包括HEALTHERIES 深度睡眠配方 5HTP + 鎂60粒裝3件平均折實價 $179.4/件、健之堂舒壓好眠艾草足浴液 6包3件平均折實價 $66.6/件、健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼 7片裝3件平均折實價 $66.6/件、金門猛虎一條根精油/ 艾草精油/ 葡萄糖胺精油貼布 10片裝3件平均折實價 $66/件、HOLLAND & BARRETT 高效薑黃素 600毫克 + 黑胡椒 90粒3件平均折實價 $98.7/件、屈臣氏 亮肌膠原蛋白+維他命C咀嚼片 120片3件平均折實價 $72.7/件、屈臣氏維他命C+鋅水溶片 30片3件平均折實價 $59.4/件、樂信化痰素600mg 10片裝3件平均折實價 $46.6/件、STERIMAR 高滲海水潔鼻噴霧 100毫升3件平均折實價 $78.7/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
正在為自己選購戶外運動錶的朋友，不妨考慮一下 Garmin 旗下正在半價大促的 epix Pro (Gen 2)。該款產品現價降到了 US$450 為歷史新低，換算後約合 HK$3,500 且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Crucial P310 M.2 SSD 近對折創新低，Steam Deck、ROG Ally、MSI Claw 升級要有
隨著 SSD 價格日益親民，自己買高速硬碟擴容筆電、掌機的用家也日益普遍。如果你也有此想法的話，不妨看看正在 Amazon 上大促的 Crucial P310 M.2 SSD。它的 2230 和 2280 版本目前都有不同程度優惠，其中 2TB 2230 型號近對折創下新低。Yahoo Tech HK ・ 9 分鐘前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung Odyssey G7 歷史新低，HK$5,480 曲面 40 吋電競螢幕直送香港
想趁著這次 Black Friday 為自己找一款合適的電競顯示器？Samsung 的 40 吋 Odyssey G7（G75F）曲面螢幕目前正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 2 分鐘前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
海俊傑太太莫家慈傳病逝 曾落淚籌換肝醫藥費 獲郭富城等圈中人伸出援手
1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
宏福苑五級火災 我們離「無人機滅火」還有多遠？
本周四（27 日）凌晨 1 時，在香港大埔火災事故現場，夜空中有多架無人機在火場上方盤旋。現場一名警務人員表示，消防處和警方調用的無人機，主要用於火場偵察與輔助照明。鉅亨網 ・ 5 小時前
宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火期間，眾多市民自發出錢出力支援，甚至有庇護中心一夜間出現1800張棉被、1000套禦寒衣物。26歲大埔人Kathy主動統籌大量物資和義工人手，群組一夜間由幾個人增至 7000 人，互不相識的市民不分你我合作，分頭點算大量物資，或擔任車手、步兵調動災民所需，更有屯門、南區、藍田、青衣居民專程往大埔「候命」，依群組消息走位幫忙。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜好心人欲購兩餸飯支援 小店為製250盒提早收舖 老闆霸氣拒收錢：我都想做 D 野
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，棚架起火後迅速蔓延至多幢樓宇，火災造成多人死傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，全城揪心。直至今晨，仍有不少熱心市民與餐廳小店都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手，當中包括有好心人在社交平台上分享一間佐敦兩餸飯小店全力支援大埔的窩心經過。Yahoo Food ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 1 天前