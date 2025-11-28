Marimekko香港限定節日禮盒快閃8折！Black Friday優惠超人氣背包7折搶＋聖誕禮物入手家品套裝

焦點

喜歡Marimekko鮮明印花、色彩擺設的朋友，Black Friday優惠竟然見到這個品牌都有折！11.27-11.30超限時Marimekko減價，全系列產品一件85折；兩件8折，精選單品優惠低至7折，很難得，各位鎖定去入貨！

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

廣告

今年Marimekko香港獨家節日限定禮盒套裝，以充滿聖誕氣色的酒紅色Unikko印花作為外包裝。禮盒系列包括兩款精選套裝：杯碟套裝以及頸巾襪子套裝，每款都洋溢著濃厚的節慶氛圍，相信會成為很多印花迷想入手的聖誕禮物。而品牌在Black Friday有優惠，節日系列禮盒來個8折，很吸引吧！

2025 香港獨家節日限定禮盒 (家品套裝) $999（特價：$799）
2025 香港獨家節日限定禮盒 (家品套裝) $999（特價：$799）
2025 香港獨家節日限定禮盒 (頸巾及襪子套裝) $1,999（特價：$1,599）
2025 香港獨家節日限定禮盒 (頸巾及襪子套裝) $1,999（特價：$1,599）

另外，Marimekko超人氣的Everything背包限時7折，由$2,695減至$1,887，之前看中了背包的朋友，是時機入手了！

Everything背包 $2,695（特價：低至$1,886.5）
Everything背包 $2,695（特價：低至$1,886.5）

Marimekko還有一些節日限定優惠Combo Set，都是人氣的精美餐具、花形地墊、Totebag、限量Kalevala首飾及多種家居和時尚精品，售價由$399起，同樣在Black Friday優惠期內享單件85折、兩件8折，相信一眾在計劃買聖誕禮物的朋友，又有個禮物好選擇。

2.5DL Mug + Plate Combo Set $399
2.5DL Mug + Plate Combo Set $399
3pcs 2.5DL Mug Combo Set $499
3pcs 2.5DL Mug Combo Set $499
2pcs 20cm Plate Combo Set $699
2pcs 20cm Plate Combo Set $699
2pcs Cushion Cover Combo Set $699
2pcs Cushion Cover Combo Set $699
2pcs Totebag Combo Set $599
2pcs Totebag Combo Set $599

黑色星期五Black Friday期間，購物滿$2,500會額外送一個限定黑色MARIMEKKO LOGO TOTE BAG，各位鎖定目標入貨！

限定黑色MARIMEKKO LOGO TOTE BAG
限定黑色MARIMEKKO LOGO TOTE BAG

宏福苑五級大火

