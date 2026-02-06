同月同日生的藝術情侶檔，Marina Abramovic & Ulay用一生去完成的藝術品：相約各自在長城兩端前行，相遇再告別

愛你一生一世，說很容易，但有多少個能做到？知名藝術情侶檔Marina Abramovic和Ulay便用一生，去創作多個藝術品，也同時記錄二人的關係演變。其中最著名的行為藝術作品，包括二人相約各自在長城兩端前行，浪漫非常。在Ulay因病離世後，這些創作都成為了繼續值得細味的經典，超越時間地令人思考愛情。

Marina Abramovic，南斯拉夫藝術家，被稱為「行為藝術之祖母」，是行為藝術界殿堂級的人物。她的才華和膽識早在廿多歲初就顯然出來，在七十年代已帶來非常破格、超越時代的行為藝術作品。1975年，29歲的Marina受邀到荷蘭的電視節目受訪，當時去機場接她的男人就是德國裔、居住在阿姆斯特丹的藝術家Frank Uwe Laysiepen，即Ulay。她仍然記得那時的Ulay左右臉不一致，一邊塗了胭脂，一邊留了鬚，這樣的模樣令Marina非常深刻。後來，她還發現Ulay和自己一樣，在11月30號生日。

二人對行為藝術的態度很相似，於是在認識不久後就開始一同創作。1976年，二人創作了「Relation in Space」，赤裸著身體然後各相距20米的對方奔跑，碰撞後再回到原點，然後再把奔跑的速度加快，場內的揚聲器把二人碰撞的聲音放大。以上是二人相對危險度較低，也易入口的作品，但愈危險就愈浪漫，令心跳更激烈。1980年，二人帶來後來成為經典的「The Lovers」， 二人對立，Marina 手握一把弓，Ulay手抓著箭尾，表演歷時4分10秒。愛情的極致，就是愛到把自己的生命交托在對方的手上，就算對方傷害自己也心甘情願。在完成「The Lovers」後，二人也結束了戀人關係。

但「The Lovers」尚未真正結束，相處也一同創作十多年的伴侶也很難說斷就斷，但交往過程裡Ulay不斷外遇這回事，實在令Marina 無法忍受。因為聽說如果在月球回望地球，長城便是唯一會看見的建築物，於是1988年，他們帶來了「The Lovers: The Great Wall Walk」。Marina和Ulay相約在長城兩端見面，Ulay在戈壁沙漠那邊，Marina在黃海一端，走了三個月終於在二朗山相遇，她曾幻想在相遇後便結婚：「他將我的手握緊，讓我強烈地以為我們重新在一起。我們互相擁抱，我們像曾經親密的外星人，感覺非常奇怪。」她曾形容Ulay是個難以理解的人，要理解或者要花上一輩子，Ulay在2020年因癌症引發的併發症而逝世，終年76歲，而他們的作品繼續被傳頌。

