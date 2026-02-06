消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
同月同日生的藝術情侶檔，Marina Abramovic & Ulay用一生去完成的藝術品：相約各自在長城兩端前行，相遇再告別
愛你一生一世，說很容易，但有多少個能做到？知名藝術情侶檔Marina Abramovic和Ulay便用一生，去創作多個藝術品，也同時記錄二人的關係演變。其中最著名的行為藝術作品，包括二人相約各自在長城兩端前行，浪漫非常。在Ulay因病離世後，這些創作都成為了繼續值得細味的經典，超越時間地令人思考愛情。
【按此睇】情人節戀愛小天才秘笈！禮物驚喜、訂餐廳吃甜品、扮靚變女神全攻略
Marina Abramovic，南斯拉夫藝術家，被稱為「行為藝術之祖母」，是行為藝術界殿堂級的人物。她的才華和膽識早在廿多歲初就顯然出來，在七十年代已帶來非常破格、超越時代的行為藝術作品。1975年，29歲的Marina受邀到荷蘭的電視節目受訪，當時去機場接她的男人就是德國裔、居住在阿姆斯特丹的藝術家Frank Uwe Laysiepen，即Ulay。她仍然記得那時的Ulay左右臉不一致，一邊塗了胭脂，一邊留了鬚，這樣的模樣令Marina非常深刻。後來，她還發現Ulay和自己一樣，在11月30號生日。
二人對行為藝術的態度很相似，於是在認識不久後就開始一同創作。1976年，二人創作了「Relation in Space」，赤裸著身體然後各相距20米的對方奔跑，碰撞後再回到原點，然後再把奔跑的速度加快，場內的揚聲器把二人碰撞的聲音放大。以上是二人相對危險度較低，也易入口的作品，但愈危險就愈浪漫，令心跳更激烈。1980年，二人帶來後來成為經典的「The Lovers」， 二人對立，Marina 手握一把弓，Ulay手抓著箭尾，表演歷時4分10秒。愛情的極致，就是愛到把自己的生命交托在對方的手上，就算對方傷害自己也心甘情願。在完成「The Lovers」後，二人也結束了戀人關係。
但「The Lovers」尚未真正結束，相處也一同創作十多年的伴侶也很難說斷就斷，但交往過程裡Ulay不斷外遇這回事，實在令Marina 無法忍受。因為聽說如果在月球回望地球，長城便是唯一會看見的建築物，於是1988年，他們帶來了「The Lovers: The Great Wall Walk」。Marina和Ulay相約在長城兩端見面，Ulay在戈壁沙漠那邊，Marina在黃海一端，走了三個月終於在二朗山相遇，她曾幻想在相遇後便結婚：「他將我的手握緊，讓我強烈地以為我們重新在一起。我們互相擁抱，我們像曾經親密的外星人，感覺非常奇怪。」她曾形容Ulay是個難以理解的人，要理解或者要花上一輩子，Ulay在2020年因癌症引發的併發症而逝世，終年76歲，而他們的作品繼續被傳頌。
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
情人節約會小天才：
古天樂情人節出專輯，也許是浪漫情人節禮物之一！《男朋友》、《天命最高》，雙封面限量CD、黑膠上架
張繼聰謝安琪結婚18年周年甜蜜如初，愛情保鮮秘訣：更多精彩同好玩嘅嘢等住我哋
其他人也在看
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」
英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
姜濤盛傳將完約轉會 親解要打入國際市場傳聞：練好啲英文先
「聲夢傳奇」出身的炎明熹Gigi早前加盟Sony Music 大中華區，之後盛傳姜濤亦會天價加盟Sony Music，更要打入國際市場。今日（6日）姜濤出席活動親解傳聞，更指打入國際市場要先練好英文。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
中國反擊了！貨物要改道 加強巴拿馬進口商品檢查
巴拿馬最高法院上周以違憲為由，取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，這幾天多家外媒注意到中國在回應這一判定時的措辭明顯升級，預料中方將反制。
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。
【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）
就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
燒賣被指藏1.5cm生鏽針 女子脷底遭刺穿爆血 生產商職員稱「買咗保險」 食環：已下架｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。
巴士安全帶︱政府刊憲廢除規定 將展開公眾諮詢 陳美寶：將重新全面檢討︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府今日（6 日）刊憲，修訂《道路交通（安全裝備）規例》，廢除有關巴士乘客座位必須配備安全帶的規定。
45歲陳冠希美國被捕獲新造型網民反應不一：斷崖式變馬里奥叔叔嗎
現年45歲嘅陳冠希（Edison）初出道時集「型英帥靚正」於一身，加上識得著潮牌打扮，成功迷倒一眾少女，不過喺2008年艷照事件後，形象直插谷底，漸漸減少幕前工作。自從2017年與秦舒培結婚後，佢選擇退隱娛樂圈，一家三口長居美國，專注潮流品牌生意及照顧家庭。近年陳冠希不時喺街頭被野生捕獲，不過網民都將焦點放喺佢嘅顏值上。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
【萬寧】週五購物攻略（只限06/02）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送李錦記頭道原釀頭抽500ML 2支；精選沐浴產品買1送1；高露潔指定牙膏買4件送Monchhichi真空玻璃內膽1.3公升水壺 + 不鏽鋼食物壺500毫升；精選面膜及眼膜產品買2送1；精選護膚產品、精選身體及唇部護理產品、精選低敏護膚產品買2件75折；精選G-NiiB益生菌買2件9折；精選保健產品、精選西式保健產品、精選中式保健產品買3送1；精選防脫育髮產品、精選日韓頭髮護理產品買第2件半價；精選呂RYO頭髮護理產品買2送1；買健康產品滿$488送$60現金優惠券；買靈芝、蟲草產品滿$688送$100現金優惠券；買頭髮護理及染髮產品滿$150送$50現金優惠券；買糖果小食滿$150送$20現金優惠券！