【M&S】Black Friday優惠 服裝、美容護理、家品及禮品第二件半價（即日起至優惠結束）

Black Friday即將到來！許多護膚迷們緊盯著各大網站，想著用最優惠的價格瘋狂掃貨！來自英國的知名抗衰老品牌Elemis在黑色星期五大型優惠節到來之際，從今天開始推出三大黑五優惠。首先就是五大皇牌產品免費升級，與雙11的產品有所不同，加入了骨膠原玫瑰系列；其次多款聖誕套裝有限定優惠，最平可以低至56折入手骨膠原日夜修護套裝；最後，如果一早有心頭好想入手的朋友就可以使用Yahoo獨家優惠碼，入手官網正價產品時輸入【YAHOOBF】可享6折，實在是超級便宜！如果已經迫不及待想入手，就可以按這裡先進去官網逛逛，還想知道更多詳情就看下文吧！

Yahoo Style HK ・ 5 小時前