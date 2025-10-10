Marni x Madhappy 首度聯乘「Heart to Heart」，響應世界心理健康日

重點摘要

Marni 攜手 Madhappy 首度合作，將推出 15 款單品的聯名膠囊系列。

為呼應世界心理健康日（World Mental Health Day），雙方將推出一系列家居服套裝、搖粒絨套頭衛衣與 T 恤。

系列定名為「Heart to Heart」，將於 10 月 10 日發售。

自 2017 年創立以來，Madhappy 憑藉一以貫之的樂觀品牌理念，在心理健康領域持續深耕。即使品牌透過以社群為核心的活動、聚焦度更高的成衣發佈、日益擴張的實體版圖，以及與更多一線品牌的合作，不斷延展其創意邊界，Madhappy 仍始終緊扣其核心願景。

繼近期與 Hysteric Glamour、Needles 合作之後，這個以心理健康為先的品牌再度邀來高級時裝界的一線夥伴，為其標誌性的家居服廓形注入新意。

Madhappy 再添一樁重點合作，首度攜手 Marni 推出 15 款單品的聯名膠囊系列，定名「Heart to Heart」。系列涵蓋連帽衛衣、T 恤、搖粒絨單品與運動長褲，以舒適與簡潔為設計主軸，融合 Madhappy 具感染力的加州視角與 Marni 細緻的義大利工藝。

雙方首次合作已展現成熟的創意默契：每款套頭衛衣的帽緣皆以 Madhappy 招牌手工縫線環繞；棒球帽則以標誌性的對比色縫線點題。

上方圖集率先一覽 Marni x Madhappy 的首發聯名系列；「Heart to Heart」將於 10 月 10 日世界心理健康日（World Mental Health Day）透過 Madhappy 與 Marni 官方網店，以及 Madhhappy 全線實體門市發售。

