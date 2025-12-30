焦點

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容

Post76

Marshall 三件新產品點樣揀？Marshall Heston 120、Heston 60，話你知幾時先要加購 Sub 200！

Marshall 終於殺入家庭影院市場！今次小瑟一次過同大家實測 Marshall 全新 Heston 系列。

Post76玩樂網
Post76玩樂網
更新時間
Marshall 三件新產品點樣揀？Marshall Heston 120、Heston 60，話你知幾時先要加購 Sub 200！
Marshall 三件新產品點樣揀？Marshall Heston 120、Heston 60，話你知幾時先要加購 Sub 200！

Marshall 終於殺入家庭影院市場！今次小瑟一次過同大家實測 Marshall 全新 Heston 系列。究竟旗艦級嘅 *Heston 120* (5.1.2 聲道) 係咪真係可以做到睇戲爆得、聽歌又夠「Marshall 味」？定係細佬 *Heston 60* 已經夠玩？仲有，嗰隻 *Sub 200 無線低音炮* 係咪必買嘅「靈魂補完」？即刻去片睇吓小瑟嘅深度評測同調校心得！

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

*💡 影片重點內容：*

廣告

*Marshall 靈魂注入：* 實體旋鈕操作感、復古皮紋外觀開箱。

*旗艦實測：* Heston 120 支援 Dolby Atmos / DTS:X，11 個單元點樣分佈？

*HDMI 2.1 優勢：* 4K/120Hz Pass-through 實測，打機玩家必睇！

*小瑟私傳調校：* 手機 App 自動房間校正（Room Correction）+ EQ 提升低頻大法。

*選購指南：* Heston 120 vs Heston 60 點樣揀？Sub 200 提升有幾大？

*📍 產品資訊及價錢：*

*Marshall Heston 120 (旗艦 Soundbar)：* HK$7,999

*Marshall Heston 60 (入門 Soundbar)：* HK$4,999

*Marshall Sub 200 (無線超低音)：* HK$3,999

[Soundbar] Marshall Heston 120、Heston 60，話你知幾時先要加購 Sub 200！ [複製鏈接]

親子教育

其他人也在看

王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走

王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走

被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！

中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！

哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。

Japhub日本集合 ・ 1 天前
網上熱話｜消防打排球跑出電車路執波 網民：寧願佢哋日日打波好過

網上熱話｜消防打排球跑出電車路執波 網民：寧願佢哋日日打波好過

大埔宏福苑五級火造成一名消防殉職，令社會更關注消防員的日常工作，不少市民一直疑問為何消防員經常於消防局內打排球。社交平台有網民發帖，指堅尼地城消防局附近有消防員於局內打排球期間「飛出馬路」，要出街撿拾，引發網民熱議「真係寧願班消防日日打波好過」、「即係香港平安，好事嚟」。

am730 ・ 2 小時前
71歲成龍罕談與房祖名關係 生日賀壽慘遭責罵後斷聯 自稱不是好父親：沒一句好話

71歲成龍罕談與房祖名關係 生日賀壽慘遭責罵後斷聯 自稱不是好父親：沒一句好話

現年71歲的國際武打巨星成龍，前日（12月28日）在自己主演的電影《過家家》首映禮上罕有談及作為父親的感受，他自評「我不是一個好父親，但是我是一個負責任的爸爸」，又自爆對兒子房祖名太嚴苛，說話又太強硬，結果曾因1句話把兒子罵走，父子斷了聯絡。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
張柏芝自爆剖腹產後辛酸往事 直言獨自在家 網民批評前夫謝霆鋒

張柏芝自爆剖腹產後辛酸往事 直言獨自在家 網民批評前夫謝霆鋒

張柏芝與謝霆鋒當年因拍攝《老夫子2001》認識兼傳緋聞，二人於2006年結婚，張柏芝先後誕下謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兩名兒子，不過其婚姻僅維持5年結束。2018年，張柏芝秘密誕下細仔張禮承（Marcus），有傳Marcus爸爸係英籍型男工程師，但張柏芝始終未有透露Marcus生父嘅身份。日前，張柏芝於內地綜藝節目《一路繁花2》罕談當年剖腹產後辛酸往事，引起外界關注。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜

全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜

2025年全球百大型男，MIRROR今年繼續有姜濤以及AK江𤒹生榜上有名，而去年榜首「雷神」Chris Hemsworth今年則在第8位，到底誰衝上榜首，成為2025百大型男呢？來來來，一起來看全球百大型男2025排名有無你的心水男神上榜！

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
天氣｜冷鋒元旦稍後抵達　周六市區最低 11 度　打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo

天氣｜冷鋒元旦稍後抵達　周六市區最低 11 度　打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo

2025 年還有 3 日就會完結，天文台預計今日（29 日）至除夕（31 日）都是日間溫暖，早上清涼，今年大有機會是天文台自 1999 年制定「寒冷天氣警告」以來，首個在 11 月和 12 月都不需要發出警告的一年。不過天文台提醒，會有冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及週末氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五（1 月 2 日）和周六（1 月 3 日）市區最低氣溫分別只有 12 度和 11 度，新界多區氣溫甚至見個位數。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔火鍋店女顧客疑不滿食物質素　擲碗碟吵鬧遭警噴椒制服　涉普通襲擊等 3 罪被捕｜Yahoo

大埔火鍋店女顧客疑不滿食物質素　擲碗碟吵鬧遭警噴椒制服　涉普通襲擊等 3 罪被捕｜Yahoo

大埔超級城一間火鍋店日前發生顧客擲碟鬧事案件，有店員被擊中受傷，警員到場將涉案的 37 歲女子制服並拘捕，期間曾噴胡椒噴霧。有關片段昨日（29日）在社交媒體流傳，該名女子情緒高漲，與 3 名到場警員展開罵戰，又反問自己「點樣行為不檢？」之後她被警員拉跌，再被按在地上，警員要求她冷靜，她再問：「點冷靜啊？你哋睇佢個樣紅晒！」警員發出警告後，向她噴胡椒噴霧，期間女子持續爆粗及掙扎：「仲要噴咁多！」

Yahoo新聞 ・ 3 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑

36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑

韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？

消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？

消委會537期測試了市面上40款牛奶，發現逾3成樣本達到「高鈣」水平，更有9成半屬「蛋白質來源」食物，僅一款樣本的測試結果與標籤上的差距未達要求！調查結果更顯出，市面上普遍標榜「較低脂」的牛奶總脂肪中，比「低脂」牛奶高出約1倍，消費者購買前要留意！而整個測試中，9成樣本的總評分為5星，整體表現理想。

Yahoo Food ・ 1 天前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過

將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過

近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。

Yahoo Food ・ 1 天前
鍾柔美又有錫面相曝光　被另一行內猛人啜面珠仔...

鍾柔美又有錫面相曝光　被另一行內猛人啜面珠仔...

【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前被流出被劉展霆錫面的親密照，她前日出席新城頒獎禮斬釘截鐵堅稱仍是A0之身，指男方只是「死黨」，她指被「死黨」錫面是玩Truth Or Dare的遊戲懲罰：「Christmas party玩真心話大冒險，之後

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
林俊傑JJ貼合照　認愛細20年廣東網紅：愛不需要長篇大論

林俊傑JJ貼合照　認愛細20年廣東網紅：愛不需要長篇大論

人稱「行走的CD」的44歲華語歌王林俊傑（JJ）公開認愛！今日（29日）JJ在社交平台放閃，大方認愛細20年廣東網紅七七，並與林媽媽一同慶生，確認正印地位。 其實今年2月，已有傳他戀20歲的廣東網紅「七七」（Annalisa），二人先後多次被拍到外出約會，甚至曾被目擊身穿情侶裝外出，JJ經理人公司未有正面回應。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛

UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛

最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
電波少年︳謝昭仁伊藤高史日本重聚 27年前徒步跨越非洲歐洲 「朋友」各有發展

電波少年︳謝昭仁伊藤高史日本重聚 27年前徒步跨越非洲歐洲 「朋友」各有發展

唔少80、90後都有睇過日本電視節目《電波少年》，當年參與節目、由非洲徒步到歐洲嘅港日拍檔謝昭仁及伊藤高史更因此為港人熟悉。事隔多年後，昭仁同伊藤仍然時有聯絡，早前昭仁更專程前往日本與伊藤聚舊，並於社交平台分享照片，更於留言高呼「我們是“朋友“！」。相中謝昭仁外貌同以前分別唔大，反而比昭仁細4年、今年49歲嘅伊藤高史就一臉鬍鬚，同當年電視上嘅外貌分別好大。唔少網民睇見張相都留言話「電波少年．年少回憶啊！」、「好多謝你地係我小學成長留下咗一個好勁好勁嘅回憶」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
屯門多區突傳臭味影響樓價？網民：唔使買康城都「心曠神怡」

屯門多區突傳臭味影響樓價？網民：唔使買康城都「心曠神怡」

屯門多區近日突傳臭味，環保署指或與堆填區工程及季候風有關。事件再引發市場關注臭味、明渠及河道問題，對住宅環境及置業觀感以至樓價的潛在影響。

Yahoo 地產 ・ 7 小時前
艾歷臣插阿摩廉傷紅魔自尊

艾歷臣插阿摩廉傷紅魔自尊

【Now Sports】已離開曼聯的丹麥國腳基斯甸艾歷臣，最近批評了前東家主帥阿摩廉。上季，阿摩廉曾在曼聯戰績糟糕期間，發表了一句「我們可能是紅魔史上最差的球隊」，對於基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）而言，這樣的評論對球隊毫無幫助。艾歷臣告訴《泰晤士報》：「我的意思是，我覺得這種話對球員沒有任何幫助。有些話你可以私下說，但最好不要在外面說，那樣會給那些已經盡力而為的球員們增加額外的壓力，給他們貼上額外的標籤。」「不管他是對是錯，都無所謂，但對我們當時來說，感覺就像是『哎，又來了，又一個頭條新聞』！」這名已經轉投德甲禾夫斯堡的中場說。在訪問中，艾歷臣也透露雖然曼聯在他效力期間曾捧走英足盃和英聯盃，但對士氣提升並沒有太大幫助：「確實很奇怪，可能是球會歷史太多榮耀，通常不會瘋狂慶祝像英聯盃或英足盃的勝利。看起來，那只是很平常的事，只有英超或歐聯冠軍才對他們最重要。」

now.com 體育 ・ 23 小時前
UNIQLO必買年度神袋推介！半月包、2WAY工裝袋限時5折起 百搭防水又耐裝

UNIQLO必買年度神袋推介！半月包、2WAY工裝袋限時5折起 百搭防水又耐裝

UNIQLO近年來推出的手袋系列，不只延續了品牌簡潔的設計風格，同時結合了防潑水、多隔層、可調式背帶等細節，讓一個手袋就能滿足上班、旅行與日常外出需求。以下整理了2025年最值得入手的高人氣UNIQLO手袋款，總有一款適合你！

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
施永青再入市 3,728萬掃上環、西環及九龍站三伙住宅 兩月內斥逾1.3億連掃九伙 ｜中國太平增持西半山金庭居 20年前曾狂掃39伙

施永青再入市 3,728萬掃上環、西環及九龍站三伙住宅 兩月內斥逾1.3億連掃九伙 ｜中國太平增持西半山金庭居 20年前曾狂掃39伙

資深地產界人士、中原集團主席施永青繼續積極置業，本月透過旗下基金再度入市，合共斥資3,728萬元購入三伙住宅，分別位於上環荷李活華庭、西環泓都及尖沙咀九龍站擎天半島。三宗成交全部高於中銀香港（02388）網上估價，當中以高出約8.5%為最多；自今年10月起，施氏已累計購入九伙住宅，涉資逾1.3億元。閱讀更多：減租逾半租出大班舊舖回報僅1.6厘 施永青：無得硬頸要返以前個價施永青基金1,980萬掃翰林峰、泓都兩伙 近月斥逾9千萬入市！消息稱，三宗交易中，成交價最高為擎天半島3座高層H室，屬三房戶，實用面積約755平方呎，成交價1,880萬元，較中銀網上估價高約8.5%，折合每平方呎約24,901元。原業主2005年以698萬元購入該單位，帳面獲利約1,182萬元，升幅約1.7倍。值得一提的是，施永青上月亦曾以1,780萬元購入同屋苑另一個三房單位，短期內再增持同一屋苑，變相加碼該物業組合。施氏本月另購入西環泓都3座低層F室，以及上環荷李活華庭B座中高層G室，兩伙皆為兩房戶，實用面積約471及616平方呎，成交價分別為838萬元及1,010萬元，呎價約17,792元及16,396元。與中銀

28Hse.com ・ 5 小時前
回應烏克蘭襲擊普京住所指控 特朗普：非常生氣 會清楚調查事件

回應烏克蘭襲擊普京住所指控 特朗普：非常生氣 會清楚調查事件

《路透》報道，美國總統特朗普表示，獲俄羅斯總統普京告知，烏克蘭曾試圖襲擊普京位於俄羅斯北部的住所，基輔方面否認。

AASTOCKS ・ 6 小時前