Marshall 推出 Heston 60 Dolby Atmos Soundbar 及 Heston Sub 200 超低音喇叭

Marshall 宣佈推出全新 Heston 60 Dolby Atmos Soundbar 及 Heston Sub 200 超低音喇叭，主打小巧體積但輸出強勁。具備兩種安裝方式，可平貼牆身或擺放於電視櫃，控制面板採用磁吸式設計，方便隨安裝位置調整。機身內置兩個低音單元及五個全頻單元，總輸出達 56W，並配合特製導波器及斜角單元，確保不同擺位下均能維持聲效。

連接功能全面

Heston 60 提供 Bluetooth 5.3、Wi-Fi、HDMI 2.1 (eARC)、3.5mm Aux、RCA、USB-C 等多種連接，並支援 AirPlay 2、Google Cast、Spotify Connect 及 Tidal Connect。另設電影、音樂、夜間及語音四種聲效模式。

Heston Sub 200 配雙單元

同場發佈的 Heston Sub 200 內建兩個 5.25 吋低音單元 及 雙 120W D 類擴音，峰值輸出可達 236W。支援最新 Bluetooth LE Audio，方便用戶靈活擺放。兩款新品均可透過 Marshall App 控制及配對，並提供黑色及奶油色兩種選擇。

Heston 60 售價 £500 ；Heston Sub 200 售價 £430 。兩款產品將於 9 月 23 日英國上市。

