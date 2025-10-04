Marshall Bromley 750 派對喇叭界的搖滾新革命

Marshall，這個陪伴無數傳奇樂手征戰舞台的名字，如今帶著全新力作Bromley 750踏入派對喇叭市場，準備掀起一場聲浪革命！想像一下，從體育場的震撼現場到家中客廳的溫馨聚會，Marshall用了60多年時間證明音樂擁有凝聚人心的神奇力量。現在，這份力量被濃縮進了Bromley 750這台令人驚豔的藍牙喇叭。無論是街頭巷尾的即興演出，還是倉庫裡的地下派對，甚至是戶外的音樂節，它都能以碾壓級的聲學表現瞬間成為全場焦點。

科技與藝術的完美融合

Bromley 750搭載了革命性的TRUE STEREOPHONIC 360° SOUND環繞身歷聲場技術，讓音樂從四面八方包圍聽眾。頂置式雙高音揚聲器通過頂部投射聲波，營造出飽滿立體的聽覺體驗，無論身處派對現場的哪個角落，都能清晰感受到每一個音符的跳動。

更令人驚喜的是全新的音效自訂調校旋鈕，支援在「Dynamic」和「Loud」模式間自由切換 。想要在客廳享受清晰細膩的音質？選擇Dynamic模式；準備在戶外狂歡？一鍵切換到Loud模式，讓震撼音效瞬間點燃全場氣氛。





顏值與實力並存的設計美學

Marshall向來不只追求聲音的極致，外觀設計同樣是品牌的靈魂所在。Bromley 750延續了經典的Marshall美學：拉絲金屬控制台散發著專業質感，水性PU皮革包邊彰顯奢華品味，衝壓金屬面網則透露著搖滾精神。設計高級經理Ella Renneus將其形容為「一件用戶想要擺出來展示的藝術品」，它不僅能融入家居空間，更能成為空間的亮點。

IP54防護等級的設計讓這台喇叭無懼風雨考驗，即使在戶外派對中遭遇水花潑濺，頂部高音揚聲器旁的內置排水系統也能迅速處理，確保音樂不間斷。





40小時不停歇的狂歡體驗

Bromley 750提供約40小時的超長續航時間，從開場到完場，音效始終如一。電量不足時，可更換備用電池繼續狂歡，或者邊充電邊播放，讓派對永不落幕。可充電、可更換的磷酸鐵鋰電池環保，還能當作移動電源使用，為其他設備充電。

內置的舞台燈效系統更是錦上添花，三種不同的燈效模式讓視覺與聽覺完美同步。第一種模式營造恰到好處的氛圍燈光，為派對定下基調；第二和第三種模式則隨著節拍律動，積累能量點燃全場。





專業級的擴展功能

真正讓Bromley 750與眾不同的，是它對專業需求的深度理解。雙組合介面支援麥克風與樂器輸入，無論是即興演唱還是現場伴奏，都能輕鬆實現。通過控制台可以靈活調節，突出主唱聲線或平衡整體聲場，讓每一次表演都達到專業水準。

內置把手和滾輪的設計則體現了Marshall對用戶體驗的細膩考量，一個人也能輕鬆移動這台重達23.9公斤的設備，傾斜推行自如出門，側邊手柄方便上下樓梯或搬運上車，讓派對隨時隨地開啟。