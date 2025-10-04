中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Marshall Bromley 750 派對喇叭界的搖滾新革命
Marshall，這個陪伴無數傳奇樂手征戰舞台的名字，如今帶著全新力作Bromley 750踏入派對喇叭市場，準備掀起一場聲浪革命！想像一下，從體育場的震撼現場到家中客廳的溫馨聚會，Marshall用了60多年時間證明音樂擁有凝聚人心的神奇力量。現在，這份力量被濃縮進了Bromley 750這台令人驚豔的藍牙喇叭。無論是街頭巷尾的即興演出，還是倉庫裡的地下派對，甚至是戶外的音樂節，它都能以碾壓級的聲學表現瞬間成為全場焦點。
科技與藝術的完美融合
Bromley 750搭載了革命性的TRUE STEREOPHONIC 360° SOUND環繞身歷聲場技術，讓音樂從四面八方包圍聽眾。頂置式雙高音揚聲器通過頂部投射聲波，營造出飽滿立體的聽覺體驗，無論身處派對現場的哪個角落，都能清晰感受到每一個音符的跳動。
更令人驚喜的是全新的音效自訂調校旋鈕，支援在「Dynamic」和「Loud」模式間自由切換 。想要在客廳享受清晰細膩的音質？選擇Dynamic模式；準備在戶外狂歡？一鍵切換到Loud模式，讓震撼音效瞬間點燃全場氣氛。
顏值與實力並存的設計美學
Marshall向來不只追求聲音的極致，外觀設計同樣是品牌的靈魂所在。Bromley 750延續了經典的Marshall美學：拉絲金屬控制台散發著專業質感，水性PU皮革包邊彰顯奢華品味，衝壓金屬面網則透露著搖滾精神。設計高級經理Ella Renneus將其形容為「一件用戶想要擺出來展示的藝術品」，它不僅能融入家居空間，更能成為空間的亮點。
IP54防護等級的設計讓這台喇叭無懼風雨考驗，即使在戶外派對中遭遇水花潑濺，頂部高音揚聲器旁的內置排水系統也能迅速處理，確保音樂不間斷。
40小時不停歇的狂歡體驗
Bromley 750提供約40小時的超長續航時間，從開場到完場，音效始終如一。電量不足時，可更換備用電池繼續狂歡，或者邊充電邊播放，讓派對永不落幕。可充電、可更換的磷酸鐵鋰電池環保，還能當作移動電源使用，為其他設備充電。
內置的舞台燈效系統更是錦上添花，三種不同的燈效模式讓視覺與聽覺完美同步。第一種模式營造恰到好處的氛圍燈光，為派對定下基調；第二和第三種模式則隨著節拍律動，積累能量點燃全場。
專業級的擴展功能
真正讓Bromley 750與眾不同的，是它對專業需求的深度理解。雙組合介面支援麥克風與樂器輸入，無論是即興演唱還是現場伴奏，都能輕鬆實現。通過控制台可以靈活調節，突出主唱聲線或平衡整體聲場，讓每一次表演都達到專業水準。
內置把手和滾輪的設計則體現了Marshall對用戶體驗的細膩考量，一個人也能輕鬆移動這台重達23.9公斤的設備，傾斜推行自如出門，側邊手柄方便上下樓梯或搬運上車，讓派對隨時隨地開啟。
其他人也在看
【一田】挑戰特價 韓國梨 $49.9/盒（即日起至09/10）
今期一田超市挑戰特價有中秋團年飯必搶食材，包括韓國梨、寶湖廚莊湯包、澳洲牛腱心金錢展、挪威三文魚柳、安記飽魚、叁拾士多燒賣，由新鮮食材到快手好味之選，一應俱全！同時仲有高樂氏消毒濕紙巾、$10艾詩潔手液、Ariel洗衣液等家居清潔用品！YAHOO著數 ・ 1 天前
限時6折任食大閘蟹+片皮鴨！九龍海逸君綽酒店海雲天突發優惠 人均$448任食150分鐘／再送蠔皇鮑魚金錢／泰式酸辣翅
踏入食蟹季節，不少餐廳、酒店都陸繼推出大閘蟹套餐，而位於紅磡的九龍海逸君綽酒店中菜廳海雲天突發於KKday推出「150分鐘任食大閘蟹及片皮鴨」限時6折優惠，折後人均只需$448即可任食大閘蟹及片皮鴨之外，更有多款特色菜色如鴨崧脆多士、大良鮮奶卷、涼瓜炆鴨件、手拍青瓜、芥末雲耳仔等，非常抵食！今次海雲天優惠午市及晚市都適用，更足足有150分鐘無限任食，保證大家夠時間慢慢食、慢慢歎！Yahoo Food ・ 1 天前
香港平價身體檢查推介2025 | 基本檢查項目驗這些！13+入門版檢查優惠組合$550起
又到年尾，是時候為自己的身體做一次全面性「檢討」！在病患找上門之前加以防範，一個基本的身體檢查不可少！其實驗身不一定動輒幾千元，以下介紹13+個平價入門版的身體檢查組合由HK$550起，都已涵蓋了基本的檢查項目，做體檢前不妨先比較一下！醫療機構身體檢查推介優惠價 (港幣)V-Care基本驗血檢查$550香港國際專業體檢協會五高心血管檢查精選計劃$780時代醫療基本健康檢查計劃 1$880晉上醫療精選身體檢查 1$880德信醫療精選健康檢查計劃 2$950銀十字醫療特選綜合檢查$980壹森健康ESD精選健康檢查組合 (癌症指標及SEMG脊骨檢查)$1180美邦成人升級全面身體檢查 A$1250明確醫療精選身體檢查 (3項癌症指標)$1280香港驗身中心基本驗血檢查 (2項癌症指標)$1380時代醫療基本健康檢查計劃 2$1380香港婦檢進階檢查組合$1480卓健醫療全面身體檢查 (標準)$1680V-Care | 基本驗血檢查 (銅鑼灣 / 佐敦 / 荃灣)重點檢查項目：三高檢查、尿液檢查原價：HK$880 | 折後：HK$550了解更多／預約 香港國際專業體檢協會 | 五高心血管檢查精ESDlife 生活易 ・ 1 天前
Lisa「人間LV芭比」亮相巴黎大騷！甜美花俏針織裝扮，Hold住LV SS26騷場
BLACKPINK Lisa以粉嫩針織連身褲套裝，配白色包包和高跟鞋出席LV大騷，加上一頭棕色捲髮更添時尚感，展現甜美性感氛圍，引爆社群熱議。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。Yahoo Style HK ・ 1 天前
萬綺雯上載靚相賀55歲生日 網民激讚保養得宜：還是當年的馬小玲女神
萬綺雯（蚊蚊）當年憑《我和殭屍有個約會》中飾演「馬小玲」一角走紅，又以42吋招牌煞食長腿聞名，係唔少人心目中嘅女神。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國掏出萬億美元禮包 北京力促特朗普取消投資限制
【彭博】— 中國正在推動特朗普政府取消對其赴美國營商的國家安全限制措施，提議用超大規模的投資等作為華盛頓放棄實施了十年之政策的回報。Bloomberg ・ 19 小時前
「樂福波鞋」Rosé、Jennie私下都著，為何成為2025爆紅潮流關鍵詞？
2025年的鞋櫃裡，如果還沒有一雙樂福波鞋（Sneaker Loafer），你可能已經落後了半個時尚圈。這個結合樂福鞋優雅外型與波鞋舒適機能的「混血鞋款」，從2024年初開始默默發酵，到現在已經成為各大品牌爭相推出的當紅炸子雞。更讓人興奮的是，BLACKPINK 的 ROSÉ 和 Jennie 都穿著不同款式的樂福波鞋，她們的親身示範讓這股熱潮徹底爆發。從 New Balance、HOKA 到 MIZUNO，幾乎每個運動品牌都交出自己的款式，而每一對新款推出後都迅速售罄，證明這絕對不只是曇花一現的潮流。Yahoo Style HK ・ 1 天前
上海驚現24/8 FITNESS「致敬」香港24/7 FITNESS？｜正版已進軍內地設逾60間分店｜山寨經典「無印良品終極敗訴」事件
近年香港健身熱持續升溫，健身室像雨後春筍般湧現，24小時營運已成大勢。截至今年7月，全港運動及健身場地增至1,411間，創歷史新高」，當中24小時健身中心更錄得爆炸性增長。連鎖品牌24/7 FITNESS就像便利店一樣「總有一間喺附近」，該集團近日更於內地及亞洲各地積極擴張。閱讀更多：逆市擴充｜24/7 Fitness斥4,800萬掃大圍6,500呎樓上舖 較原價勁減5,000萬24/7 FITNESS進駐屯門大興花園 舒適堡舊舖變身全港最大分店最近上海出現一間名為「24/8 FITNESS」的健身中心，名稱與標誌字體與香港連鎖健身室24/7 FITNESS高度相似，迅速在網上掀起熱議，不少網民批評「抄得太過份」，有人戲言「24/8等於24除8＝3」，亦有人嘲笑「講去248會唔會畀人笑死」。有內地網民更在小紅書上質問該店「24/8」的「8」是甚麼意思，「官方」竟回應：「除一天八小時的睡眠時間，其它的時間都可以用來健身」網民都表示啼笑皆非。24/7 FITNESS行政總裁黃靜怡在社交平台以輕鬆口吻回應，笑說：「同事係時候研究下升級到『24/9』」。此外，她今年7月曾向本地報章透露，24/28Hse.com ・ 1 天前
滕麗名老公朱建崑被指逼員工收工後上培訓 「朱生話唔想浪費日間工作時間」
滕麗名老公朱建崑（Matthew Chu）出任日資公司香港總監，但係有該公司疑似員工發文，直指朱生「逼人OT」仲要無補水！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 20 小時前
華為被發現在頂級AI晶片中採用了台積電、三星和SK海力士的組件
【彭博】— 一家研究機構在拆解過程中發現，華為至少在其部分昇騰(Ascend)人工智能晶片中採用了亞洲最大科技企業的先進組件，這凸顯出中國在努力提升本土人工智能半導體生產的同時仍依賴海外硬體。Bloomberg ・ 1 天前
葉萱懷孕8個月突發入院 方力申分享老婆住院照曝光入院原因
方力申於今年情人節宣布與女友葉萱（Maple）結婚，6月份透露太太懷孕消息，二人將於12月升呢做父母。方力申於上月尾分享與老婆到醫院進行產檢及參觀病房、產房嘅短片，初為人父嘅方力申更忍唔住與BB結構性超聲波自拍，仲大讚BB囡：「靚過我呀個脊骨」。不過，懷孕8個月嘅葉萱於前日（1日）突發入院；方力申亦於IG限時動態透露太太入院原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高市早苗當選自民黨黨首 日本或將迎來首位女首相
日本執政黨自民黨周六選舉高市早苗為新黨首，她有望成為該國首位女首相。Bloomberg ・ 16 小時前
羅子溢楊茜堯結婚9周年發表愛的宣言 曾坦言有無數次想捏死對方
楊茜堯（原名楊怡）與年輕5歲嘅羅子溢（原名羅仲謙）於2016年結婚，育有大女「小珍珠」羅翊心（Hera）和細仔Eden，幸福美滿。楊茜堯與羅子溢不時於社交平台中大曬甜蜜照；日前，有「愛妻號」之稱嘅羅子溢藉結婚9周年喺社交平台分享9年前結婚嘅花絮照，並向楊茜堯發表愛的宣言，寫道：「結婚九周年快樂，婚禮上我對你嘅承諾係，永遠愛錫你，共渡餘生。」從照片中看到，當年羅子溢不惜於婚禮著上鬆弛熊公仔衫，獻唱經典情歌《分分鐘需要你》，浪漫又溫馨。唔少網民及圈中好友都留言留言送上祝福，何廣沛留言：「Congratulations and happy anniversary」、陳自瑤寫道：「Happy anniversary 」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 2 天前
女股神Cathy Wood持續增持阿里及百度
有科技女股神之稱的方舟投資(ARK)創辦人Cathie Wood(伍德)，持續增持阿里巴巴(9988.HK)及百度(9888.HK)，昨日再買入逾1.4萬股阿里美國存託憑證股份，按收市價189.34美元計算，價值約274萬美元。ARK於前兩日已分別買入價值550萬和410萬美元的阿里股票。infocast ・ 1 天前
「Z世代凝視」是什麼？新生代職場「死魚眼」厭世冷處理溝通法：是沒禮貌還是不想虛假扮投入？
大家於職場上也有遇過讓你摸不著頭腦的 Z 世代社會新鮮人嗎？近日新聞系教授 Jessica Maddox 於社交媒體分享「 Z 世代凝視」（Gen Z Stare），為新世代的新式代溝下了新定義，一起來看看這種讓人苦惱的「死魚眼」、「厭世眼」是怎樣煉成的吧。Yahoo Style HK ・ 1 天前
適應捷徑｜新東方設國際香港教育中心 主打內地生「適應課程」 疑未獲教育局發出牌照
內地最大民辦教育服務供應商新東方(9901)近期高調攻港提供教育服務，剛落實在旺角開始開設新東方國際香港教育中...BossMind ・ 1 天前
買收息股 新手入門 必睇幾個數據
市場上咁多隻股票都派息，係咪隻隻收息股都買得過？長揸優質藍籌股係咪就一定可以「躺平」收息？買收息股要留意啲咩？股息點樣計？乜嘢係「除淨日」、「派發日」、「股息率」、「派息比率」？點樣先可以做到「財息兼收」？今日就先同大家講啲入門嘢，認識收息股嘅幾項必睇數據。Yahoo財經 ・ 1 天前