Marshall Middleton II 藍牙喇叭帶來 30 小時續航力和更強低音

Marshall 的便攜喇叭產品線今日迎來新成員 Middleton II，相比 2023 年上市的初代，它在保持緊湊機身的同時大幅提升了內部硬體。廠方在機身內塞入了一對 30W 低音單元和一對 10W 高音單元，它們能帶來比過去更強的低音，而且「在最大音量下的表現也更為出色」。憑藉合理的揚聲器佈局，Middleton II 能讓用家「無論身在何處」都能清楚地聽到音樂。

除此之外，Middleton II 的續航力長達 30 小時，較前代增加了三分之一。這款喇叭也支援快充，在必要時還能充當行動電源為手機續命。至於按鈕、手提帶等設計還是和過去一樣方便，另外機身也具備 IP67 防塵防水機能，夏日在泳池邊使用完全無需擔心。Marshall Middleton II 的售價是 HK$2,499，目前已在官網上架。

