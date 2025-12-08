Amazon優惠｜經典黑金 Marshall Stockwell II 減近 55 折，經典便攜喇叭一千元速搶

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

經典黑金 Marshall Stockwell II 減近 55 折，經典便攜喇叭一千元速搶

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

搖滾傳奇不再高不可攀！Marshall 標誌性黑金設加前網 Logo，眼即能感受到其強大氣場, 這不僅是音響，更是眾多潮流愛好者風格符號。目前在 Amazon 上，Marshall Stockwell II 便攜藍牙音響，限時降至近 55 折，經典音質跌至千元門檻，僅 US$129（約 HK$1,004) 就能入手，而且免運費送到香港，對一路直心儀 Marshall，又覺得平時定價偏高的音響迷來說，幾乎係入門 Marshall 的絕佳時機。

經典黑金 Marshall Stockwell II 減近 55 折，經典便攜喇叭一千元速搶

為出行而生的 Marshall Stockwell II 是一款輕巧但功能強大的藍牙音箱，擁有超過 20 小時的無線續航力和IPX4 防水等級，無論在室內還是戶外都能無憂享受音樂。儘管僅重 1.4 千克，Stockwell II 仍具備強勁的衝擊力，搭載 Blumlein 立體聲技術，提供多方位音效體驗，隨時沉浸在音樂中。設計上配有兩側提帶，極大提升了攜帶的便利性。此外，音箱還具備高低頻調節功能，讓用戶可以根據個人喜好輕鬆調整音效。快速充電技術也相當實用，僅需充電 20 分鐘即可使用約 6 小時，讓您隨時隨地享受高品質音樂。

Amazon 特價 US$129（約 HK$1,004＋免運費 ）｜原價 US $229.99

立即購買

