焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。
Yahoo Tech HK

Amazon優惠｜經典黑金 Marshall Stockwell II 減近 55 折，經典便攜喇叭一千元速搶

Stockwell II 機身是非常小巧，即使是女生單手握持，也不會感到負擔和壓力。

Kinnis Ho
經典黑金 Marshall Stockwell II 減近 55 折，經典便攜喇叭一千元速搶
經典黑金 Marshall Stockwell II 減近 55 折，經典便攜喇叭一千元速搶

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

搖滾傳奇不再高不可攀！Marshall 標誌性黑金設加前網 Logo，眼即能感受到其強大氣場, 這不僅是音響，更是眾多潮流愛好者風格符號。目前在 Amazon 上，Marshall Stockwell II 便攜藍牙音響，限時降至近 55 折，經典音質跌至千元門檻，僅 US$129（約 HK$1,004) 就能入手，而且免運費送到香港，對一路直心儀 Marshall，又覺得平時定價偏高的音響迷來說，幾乎係入門 Marshall 的絕佳時機。

Marshall Stockwell II

經典黑金 Marshall Stockwell II 減近 55 折，經典便攜喇叭一千元速搶
經典黑金 Marshall Stockwell II 減近 55 折，經典便攜喇叭一千元速搶
廣告

為出行而生的 Marshall Stockwell II 是一款輕巧但功能強大的藍牙音箱，擁有超過 20 小時的無線續航力和IPX4 防水等級，無論在室內還是戶外都能無憂享受音樂。儘管僅重 1.4 千克，Stockwell II 仍具備強勁的衝擊力，搭載 Blumlein 立體聲技術，提供多方位音效體驗，隨時沉浸在音樂中。設計上配有兩側提帶，極大提升了攜帶的便利性。此外，音箱還具備高低頻調節功能，讓用戶可以根據個人喜好輕鬆調整音效。快速充電技術也相當實用，僅需充電 20 分鐘即可使用約 6 小時，讓您隨時隨地享受高品質音樂。

Marshall Stockwell II

Amazon 特價 US$129（約 HK$1,004＋免運費 ）｜原價 US$229.99

立即購買

更多相關優惠：

👉LG 自選組合優惠，買電視+吸塵機額外減 $1,000，升級家居，一次過滿足！

👉Black Friday黑五優惠2025｜新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器

👉Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S11 Amazon 限時減近 8 折，S Pen 精準操控＋頂規效能

👉優獸大都會 2 再聯乘 Casetify，與 Nick 和 Judy 開啟冒險旅程！ 必搶公仔造型耳機收納袋

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

宏福苑五級大火

其他人也在看

宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？

宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？

宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？

Yahoo 地產 ・ 1 小時前
宣萱與表舅父蔡和平保護動物立場形鮮明對比 太太任平平曬數十件皮草珍藏 網民： 炫耀殘忍

宣萱與表舅父蔡和平保護動物立場形鮮明對比 太太任平平曬數十件皮草珍藏 網民： 炫耀殘忍

視后宣萱（Jessica）熱愛動物，曾飼養超過10隻貓狗，早前宣萱於大埔宏福苑火災慘劇發生後，更主動伸出援手，為受災家庭提供寵物暫托服務，讓網民感動不已。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？

赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？

近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。

Yahoo Style HK ・ 10 小時前
消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）

消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）

消委會電燒烤爐大檢測！家用電燒烤爐方便易用，成為新興家電，消委會545期測試市面11款電燒烤爐，發現當中隱藏不少安全問題，發現7款樣本未能通過部分安全測試，其中一款甚至在測試中著火！測試當中亦發現一款$500的電燒烤爐整體效能比$2,499貴價品牌更佳，絕對是「蔗渣價錢燒鵝味道」！

Yahoo Food ・ 3 小時前
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王

何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王

何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
一周星星 ｜ 佘詩曼黃宗澤鬥爆黑歷史 大方剖白《K歌之王》實屬「唔好彩」 坦言當晚內心爆足四句粗口

一周星星 ｜ 佘詩曼黃宗澤鬥爆黑歷史 大方剖白《K歌之王》實屬「唔好彩」 坦言當晚內心爆足四句粗口

頭炮嘉賓是熱播台慶劇《新聞女王²》兩大主角佘詩曼及黃宗澤（Bosco）。

Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
襪子代溝是什麼？Gen Z絕不會穿「船襪」一穿即秒暴露年齡！即看如何以長襪短襪分辨是否年輕

襪子代溝是什麼？Gen Z絕不會穿「船襪」一穿即秒暴露年齡！即看如何以長襪短襪分辨是否年輕

你有聽過「襪子代溝（Sockgate）」嗎？原來你穿的襪子長度已經在偷偷洩漏你的年齡秘密，甚至引發了世代之間的小小爭議，有一款襪子更被Z世代認為是「老土」代表。為什麼一件日常單品也能引發如此熱議？即看看你的襪子有沒有跟上時代吧！

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
立法會選舉結果｜民建聯直選失近 25 萬票　陳克勤宏福票站最高票　李慧琼得票跌近半　黃俊碩墮馬｜Yahoo

立法會選舉結果｜民建聯直選失近 25 萬票　陳克勤宏福票站最高票　李慧琼得票跌近半　黃俊碩墮馬｜Yahoo

立法會選舉 2025 已經結束。民建聯在地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，繼續成為議會內最大黨。不過，民建聯在今次選舉亦有「失準」表現：會計界黃俊碩連任失敗；兩個地方選區的候選人次名當選，而且只險勝最多票數的落選者幾百票。另外，由於本屆地方選區候選人增加，民建聯票源多區都有流失，其中九龍中李慧琼跌票近一半，至於受大埔宏福苑五級火影響的新界東北陳克勤亦跌逾 2 萬票。不過票站數據顯示，受火災影響選民的所屬票站，陳克勤仍然是得票最多的候選人。

Yahoo新聞 ・ 3 小時前
黃日華驚爆息影　太太離世失頭號粉絲　自覺難重回巔峰：寧留好印象給觀眾

黃日華驚爆息影　太太離世失頭號粉絲　自覺難重回巔峰：寧留好印象給觀眾

64歲黃日華於八十年代簽約TVB出道，入行45年演出過無數經典作品，其中《射鵰英雄傳》的郭靖及《天龍八部》的喬峰最為人熟知

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光　造型可愛討人歡心

張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光　造型可愛討人歡心

【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選　贏對手馬軼超逾百票　會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo

立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選　贏對手馬軼超逾百票　會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo

2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。

Yahoo新聞 ・ 9 小時前
香港立法會選舉的投票率創紀錄次低

香港立法會選舉的投票率創紀錄次低

Bloomberg 【彭博】-- 香港本次立法會選舉的投票率創紀錄次低，此前不久香港發生的數十年來最嚴重火災引發了公眾憤怒。香港400萬合資格選民從161名經政府審查、對中國忠誠度受到檢驗的候選人中選出90名立法會議員，任期四年。根據政府聲明，臨時投票率為31.2%的紀錄最低立法會選舉投票率。12月6日，民眾敬獻花圈悼念大埔宏福苑火災的遇難者。攝影：Paul Yeung/ 彭博截至周一早上7點30分，最終結果尚未公佈，但對候選人的審查幾乎可以肯定立法會將支持建制派。 原文標題HK Posts Second-Lowest Election Turnout on Record as City MournsMore stories like this are available on bloomberg.

Bloomberg ・ 8 小時前
15歲少年沉迷玩手機熬夜！「身高停在138cm」生長板閉合　醫嘆：這輩子已定格

15歲少年沉迷玩手機熬夜！「身高停在138cm」生長板閉合　醫嘆：這輩子已定格

中國河南省鄭州市一名15歲少年長期沉迷手機與線上遊戲，經常熬夜到天亮，導致身高停在138公分。家長帶他就醫後，醫師檢查發現孩子的骨齡已完全閉合，生長板沒有任何延伸空間，坦言「這孩子這輩子已經定格了」。

姊妹淘 ・ 4 小時前
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度

天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度

東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。

am730 ・ 18 小時前

荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效

中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)

infocast ・ 9 小時前
邢慧敏晒非傳統瑜伽衫　極緻曲線晒玉背

邢慧敏晒非傳統瑜伽衫　極緻曲線晒玉背

【on.cc東網專訊】藝人邢慧敏（Sharon）有着高挑身材及白滑長腿，不時向粉絲分享生活點滴兼派福利的她，近日在社交平台釋出一輯靚相，並寫道：「現在瑜伽服都這麼好看了」，不過從相中可見，Sharon所身穿的瑜伽服並非一般的運動內衣及瑜伽褲，而是一套特別的黑色瑜

東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然　首引用第88條　李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo

宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然　首引用第88條　李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
金寶湯高層失言稱產品是「窮人食品」　百年品牌陷信任危機

金寶湯高層失言稱產品是「窮人食品」　百年品牌陷信任危機

金寶湯副總裁疑辱罵自家產品「窮人食品」，更稱湯內雞肉屬人工製造，事件引爆公關風暴，百年品牌信心受挫。

Yahoo財經 ・ 5 小時前
洩密又殺人？美國防部長陷就職以來最大危機

洩密又殺人？美國防部長陷就職以來最大危機

英國《衛報》報導指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）因多起爭議，正面臨他擔任防長以來最嚴重危機，包括對「運毒船」發動的攻擊行動，以及他使用未加密聊天軟體處理機密軍事情報，外界批評和要求他辭職的聲音不斷出現。 報導稱，這兩場危機讓這位前福克斯新聞主持人面臨多項指

鉅亨網 ・ 5 小時前
英超話題 ｜例不虛發　沙拿受訪的藝術

英超話題 ｜例不虛發　沙拿受訪的藝術

沙拿一向公開說話極為謹慎而又有策略。自 2017 年從羅馬加盟以來，他每場比賽幾乎都拒絕接受場邊記者訪問。所以今次爆炸性訪問，一定是早有準備。

Yahoo 體育 ・ 16 小時前