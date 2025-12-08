精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Amazon優惠｜經典黑金 Marshall Stockwell II 減近 55 折，經典便攜喇叭一千元速搶
Stockwell II 機身是非常小巧，即使是女生單手握持，也不會感到負擔和壓力。
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
搖滾傳奇不再高不可攀！Marshall 標誌性黑金設加前網 Logo，眼即能感受到其強大氣場, 這不僅是音響，更是眾多潮流愛好者風格符號。目前在 Amazon 上，Marshall Stockwell II 便攜藍牙音響，限時降至近 55 折，經典音質跌至千元門檻，僅 US$129（約 HK$1,004) 就能入手，而且免運費送到香港，對一路直心儀 Marshall，又覺得平時定價偏高的音響迷來說，幾乎係入門 Marshall 的絕佳時機。
Marshall Stockwell II
為出行而生的 Marshall Stockwell II 是一款輕巧但功能強大的藍牙音箱，擁有超過 20 小時的無線續航力和IPX4 防水等級，無論在室內還是戶外都能無憂享受音樂。儘管僅重 1.4 千克，Stockwell II 仍具備強勁的衝擊力，搭載 Blumlein 立體聲技術，提供多方位音效體驗，隨時沉浸在音樂中。設計上配有兩側提帶，極大提升了攜帶的便利性。此外，音箱還具備高低頻調節功能，讓用戶可以根據個人喜好輕鬆調整音效。快速充電技術也相當實用，僅需充電 20 分鐘即可使用約 6 小時，讓您隨時隨地享受高品質音樂。
Marshall Stockwell II
Amazon 特價 US$129（約 HK$1,004＋免運費 ）｜原價 US
$229.99
更多相關優惠：
👉LG 自選組合優惠，買電視+吸塵機額外減 $1,000，升級家居，一次過滿足！
👉Black Friday黑五優惠2025｜新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器
👉Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S11 Amazon 限時減近 8 折，S Pen 精準操控＋頂規效能
👉優獸大都會 2 再聯乘 Casetify，與 Nick 和 Judy 開啟冒險旅程！ 必搶公仔造型耳機收納袋
