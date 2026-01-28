錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
MARVEL 原創劇集《奇跡俠》上線Disney+！爛番茄指數高達90% 被譽為「接近完美的MCU作品」
由《水行俠》「黑蝠鱝」耶也亞度馬甸II (Yahya Abdul-Mateen II)、《尚氣與十環幫傳奇》「滿大人」賓京士利 (Ben Kingsley) 聯手主演的MARVEL TELEVISION全新8集劇集《奇跡俠》(Wonder Man) 現已於Disney+ 獨家上線！這部獨一無二的MCU劇集是完全無包袱、無需觀賞以前MCU作品亦能全程投入故事當中。《奇跡俠》以友誼、浪漫、動作、奇幻、喜劇等豐富元素，透過對荷里活娛樂圈自嘲反諷，打開觀眾對超級英雄作品的全新想像！適逢劇集正式上線，我們為大家發掘《奇跡俠》五大亮點，迎接這部與別不同的MARVEL作品。
MARVEL《奇跡俠》亮點一：MCU零理解度亦可輕鬆入戲 ！自嘲「超級英雄疲勞」 反諷風趣劇情引人入勝
劇集沒有滿街滿巷的超能力人士與外星人，只有觀眾熟悉的荷里活景象與日常。《奇跡俠》以主角 Simon Williams（耶也亞度馬甸II 飾）試鏡過程開局：一位擁有超能力的職業演員，竭力隱藏自己的異能，以凡人身份參與電影試鏡，爭取擔任戲中同名超級英雄電影《奇跡俠》的主角。劇集焦點集中於兩位演員的求職過程，當中情節對白更充滿對超級英雄作品的自嘲與反諷！創作團隊強調對MCU零認識的觀眾都可以輕鬆入戲，完全不必重溫相關作品；煲劇成本大減，歡迎MARVEL新舊粉絲一同追看！
MARVEL《奇跡俠》亮點二：兩名茄哩啡演員展開「老少友誼」故事 向荷里活追夢一族致敬
一位過氣甘草演員、一位力爭上位的年輕演員，於超級英雄電影試鏡時相遇，卻沒有跌入對立對戰的鐵律，反而漸漸變成知己。兩個男人展開「超人類」友誼，一反超級英雄作品的鋼鐵式熱血，成為少有的溫情作品。劇情圍繞兩人在荷里活的試鏡過程，聽盡演員生涯幕後秘辛，向一眾為夢想而奮鬥的人致敬！
MARVEL《奇跡俠》亮點三：劇集創作源於《尚氣與十環幫傳奇》 粉絲摯愛配角 Trevor Slattery 再度回歸引爆笑彈
《奇跡俠》的源起居然與《尚氣與十環幫傳奇》有關！作為兩部作品的導演，Destin Daniel Cretton於拍攝《尚氣與十環幫傳奇》時覺得當中假扮「滿大人」的角色Trevor Slattery的故事十分新奇，而幕後演員賓京士利 (Ben Kingsley) 詮釋該角色的方法亦非常風趣，因而萌生出「Trevor Goes to Hollywood」這個想法。後來與MARVEL原本計劃以「奇蹟俠」角色做藍本的新作融合，奇蹟成為現今上線的《奇跡俠》：Trevor Slattery到荷里活爭取成為電影《奇跡俠》演員，遇上競爭者Simon Williams (耶也亞度馬甸II飾演)，展開一段「非一般超級英雄模式」的超級英雄故事。
MARVEL《奇跡俠》亮點四：寫給洛杉磯的情書 真實呈現荷里活幕後迷人一面
荷里活所在的洛杉磯是電影人以及觀眾的夢幻之地。劇組堅持在洛杉磯實景拍攝，呈現出超級英雄作品中罕有的寫實感；當中選址多處與電影人相關的地點，包括TCL 中國戲院、荷里活星光大道、知名製片廠場地，以至已結業的 Highland Park Theater 及行內人常去的餐廳，是劇組寫給洛杉磯的情書！於現實感超重的場景框架中呈現超級英雄故事，別樹一幟。
MARVEL《奇跡俠》亮點五：艾美獎最佳男配角、奧斯卡影帝、金甲蟲獎得主強強聯手主演
於《水行俠》中飾演「黑蝠鱝」、曾獲艾美獎最佳男配角的耶也亞度馬甸II (Yahya Abdul-Mateen II) 霸氣飾演等候事業時機爆發的演員Simon Williams。於《鐵甲奇俠３》、《尚氣與十人幫傳奇》中飾演「滿大人」的奧斯卡影帝賓京士利 (Ben Kingsley) ，則繼續以Trevor Slattery身分於《奇跡俠》擔任主角之一。瑞典電影金甲蟲獎最佳男配角得主扎科布域 (Zlatko Burić) 將會飾演劇中電影導演。三位實力演員合力將這部非一般的超級英雄作品帶到觀眾眼前，實力十足。
