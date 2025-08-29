Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Marvel 英雄 強勢登陸 Casetify！聯手保護地球和你的電子裝備！

Marvel 宇宙最強勢力正式降落 Casetify！，破格推出「超級英雄 VS 超級反派」全新系列，Marvel 英雄不再只保衛地球，更守護你的電子裝備！！是次系列以 Marvel 宇宙中最經典的正邪對決為靈感，將鋼鐵俠與 Thanos、美國隊長與紅骷髏等史詩大戰場面，化作大膽吸睛的設計細節。每一款手機殼、配件都不只是日常用品，更展現你的獨特態度與風格立場。

是次系列設計以致敬 Marvel 經典漫畫美學為靈感，以紅、黑、灰為主調貫穿全系，其中最矚目的，必定是以充滿張力的激鬥戰場，凸顯 Marvel 傳奇角色的鮮明特質主角系列手機殼，手機殼把雷神撼動天地的神威、蜘蛛俠飛簷走壁的靈動，角色標誌性的超能力許許如生地呈現，更可自訂專屬風格及字句，在如火如荼的對決中打造屬於你的終極裝備。

Marvel 英雄強勢登陸 Casetify！聯手保護地球和你的電子裝備！

Iron Man VS Case

Casetify 售價 HK$549 起

立即購買

另一款粉絲必定收藏的是 Marvel 正邪對決手機殼，要擊敗邪惡勢力，勇氣、毅力和團隊合作絕對是不可或缺。這款聯乘系列手機殼不僅以大膽和動感的設計捕捉了超級英雄們的強大力量，還有 Casetify 的強悍防護力終極支援。

Marvel 英雄強勢登陸 Casetify！聯手保護地球和你的電子裝備！

Marvel VS Case 強悍防摔手機殼 MagSafe 兼容

Casetify 售價 HK$549

立即購買

今次合作除了帶來多款手機殼外，亦涵蓋 AirPods 和 AirPods Pro 保護殼、無線充電器、2 合 1 充電座、手機支架、iPad 保護殼等電子配件。各位粉絲可以把自己的電子裝備通通換上 Marvel 的強悍套裝，整套入手，為電子裝備帶來最強大的保護！

Marvel 英雄強勢登陸 Casetify！聯手保護地球和你的電子裝備！

Marvel VS 珍藏版特別套裝

Casetify 特價 HK$4,815 | 原價 HK $5,284

立即購買

更多優惠：

👉Dyson超值套裝！低過半價買齊風筒 + 三合一冷暖風機 + 吸塵機械人

👉新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折

👉返校優惠2025｜DJI Osmo Action 4 降至 82 折，Osmo Mobile SE HK$379 輕鬆入手，手機拍片唔再手震

👉Amazon優惠｜Arlo Pro 5S 安全相機罕見 39 折！最低價入手雙鏡裝

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk