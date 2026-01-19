MATIN KIM HONG KONG 聯名CASETiFY！Spring 26系列同時登場

來自首爾的當代時尚品牌 MATIN KIM 踏入 2026 年，從再度聯手人氣科技配件品牌 CASETiFY，到以全新設計師開啟 Spring 26 系列，以至專為農曆新年打造的限定利是封企劃，為本地時尚愛好者帶來更貼近日常生活、卻同時保留個性與態度的選擇。





MATIN KIM × CASETiFY 第二章

MATIN KIM 再度聯乘 CASETiFY，以七款設計把日常手機配件變成隨身造型亮點，延續 2023 年首度合作一度售罄的熱度。 系列靈感來自「開箱」那一刻的期待，將標籤、膠帶和丹寧質感等元素轉化為玩味圖像，疊出具觸感層次又搶眼的視覺效果。​

廣告 廣告

當中包括撕開白紙後透出金屬銀光的 Paper Case、以服裝細節為主題的 Unboxing Case，以及綴有五枚訂製吊飾的復古金屬鑰匙圈，將品牌一貫的街頭感與 CASETiFY 的功能性結合起來。

系列已於 2026 年 1 月 12 日起於 casetify.com/colab、指定 CASETiFY Studio 及部分 MATIN KIM 門市同步發售，讓香港潮流客更容易入手聯乘單品。





Spring 26：新設計師帶來的新語言

由 2026 春季開始，MATIN KIM 正式踏入「新設計師時代」，品牌在新團隊的視角下變得更自由、更直覺，設計節奏貼近城市年輕人真實的生活狀態。 Spring 26 成衣系列以街頭氣息為骨幹，圍繞「Festival」這個關鍵字，把開闊天空下的音樂節場景、文化交流與即興自我表達，轉化為具穿搭感的服裝語言。​

系列以格紋、條紋及多層次圖案交織出年輕能量，搭配仿舊洗水效果，營造出略帶時間痕跡、卻依然輕鬆的質感。 透過隨性疊穿與舒適剪裁，穿著者的態度自然流露，衣服不再只是某一季的單品，而像是一群活在當下的新世代日記——用穿搭書寫生活，也為 MATIN KIM 開展全新的創意篇章。​





迎接農曆新年，MATIN KIM 香港特別推出新春限定利是封企劃，將品牌擅長的當代美學注入傳統節慶儀式感，讓拜年細節也充滿時尚氣息。 活動由 2026 年 1 月 26 日至 2 月 16 日期間舉行，於香港全線門市單一消費滿$1,388 元，即可獲贈限量利是封套裝，數量有限，送完即止。