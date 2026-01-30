Matthieu Blazy首個CHANEL高訂系列：讓一切輕盈如膚深陷於夢幻當中

Matthieu Blazy 首個CHANEL高訂系列

2026春夏高訂時裝周上，整個時尚圈無一不在屏息期待Matthieu Blazy的首個CHANEL高級訂製系列，畢竟高訂對於CHANEL而言，正是品牌的靈魂所在，而在這壓力與期待如浪般湧來之際，Matthieu Blazy沒有選擇以華麗衝擊回應，而是讓巴黎大皇宮瞬間化身一座粉紅柳樹與巨型蘑菇交織的奇幻花園，用大眾形容為「不可能的輕盈」，來對抗這個時代的重量，為觀眾提供短短20分鐘充滿詩意喘息。

Photo Source：CHANEL

在點評Matthieu Blazy交出的成績表如何之前，他在show notes的其中一番說話令我相當深刻，他說高級訂製時裝是CHANEL的靈魂，它概是基礎也是最完整的表達，而這些衣服與穿著者一樣重要，穿上它們能賦予他們表真正屬於自己的故事，產生一種情感共鳴，亦讓女性可以成為自己敘事的畫布。那為什麼我會對這番說話如此深刻？這是因為Matthieu Blazy以一針一線完美地表達在這次CHANEL 2026春夏高訂系列之上。

Photo Source：CHANEL

極致的提煉讓一切輕盈如肌膚

CHANEL 2026春夏高訂系列，開場便是對經典的極致提煉，一件近乎透明的絲質mousseline CHANEL套裝，肩線、翻領、鏈條與珍珠經典元素完美地保留下未來，卻能削減到最本質的輪廓，猶如一層肌膚輕到幾乎不存在，搭配粉嫩柔和的色調，記憶中的CHANEL彷彿被稀釋成光影，讓人真正墮入Matthieu Blazy的夢幻世界當中。

Photo Source：CHANEL

衣服的口袋、內襯，甚至經典CHANEL 2.55手袋的「palimpsest」層疊結構，都悄悄藏匿著一些私密的情感印記，如一封手寫情書與一抹鮮紅唇印等，不過特別在它們是以精緻的刺繡、珠飾點綴或輕薄絲紗形式浮現，不是直接印上或縫製，而是像記憶的殘影，透過光線與層次才能顯露出來，既是對高訂手工技藝的深情致敬，也宛如將穿著者隱藏的內心世界輕輕揭開，暴露在光線之下。

Photo Source：CHANEL

以頂尖工藝創造羽毛，讓模特兒化身飛鳥

系列中最引人注目的，莫過於模特兒逐漸化身為飛鳥的意象。設計師透過le19M工坊頂尖的刺繡技藝，運用層層疊加、精細褶皺與高超織造手法，創造出五彩繽紛、栩栩如生的「羽毛」，這些在燈光下輕輕顫動、彷彿隨風起舞的羽毛，幾乎完全沒有使用任何真羽毛，純粹依靠手工幻化出逼真的光影與質感。

Photo Source：CHANEL

Photo Source：CHANEL

整場騷就如一場奇幻的鳥類聚會，在粉紅柳樹低垂的夢幻林間，點綴著高聳的彩色蘑菇，模特兒化身各式鳥影穿梭其中，這種華麗轉化不僅是視覺上的魔法，更是對工藝的極致禮讚，抽象的羽紋在光影中閃爍，卻始終保持著距離感與詩意，將大自然的靈動氣息，與CHANEL高訂的永恆精髓悄然融為一體。

Photo Source：CHANEL

Matthieu Blazy首個高訂系列，沒有強烈的革命性顛覆，而是用最極致的工藝與最細膩，重新詮釋CHANEL的靈魂。製作本次高訂系列時，他一直提問自己：「什麼才是CHANEL的靈魂？」而他的答案就是輕盈與瞬間的美麗與自由。一群「鳥兒」在蘑菇森林中聚集然後飛散，那一刻，高級訂製不再只是昂貴的衣服，而是CHANEL給予女性的短暫夢境，Matthieu Blazy的CHANEL高訂首騷就是如此輕盈簡潔卻讓人餘韻無窮。

Photo Source：CHANEL

