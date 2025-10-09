德國取消移民快證 廢除「三年入籍」
Matthieu Blazy執掌下的「人間CHANEL」是這樣：Jennie、Nicole Kidman、竇靖童演繹不同風格的香奈兒
Matthieu Blazy 執掌 Chanel 後，首個 2026 春夏時裝展華麗登場！作為巴黎時裝周的重頭戲，當然邀來的嘉賓亦是份量十足。在 Matthieu Blazy 的統領下，「人間 CHANEL」品牌大使們又有哪些新風格？一起來看看吧！
Jennie @ BLACKPINK
Jennie 穿上薄荷綠套裝現身 Chanel 時裝展，細肩帶背心搭配蕾絲裙，配上「奶油黃」 Chanel 翻蓋包，整體穿搭柔和又充滿女人味。Jennie 與 Rose 不約而同地展示「睡衣時尚」新風格，加上煙燻眼妝及裸唇，帶點 I woke up like this 的巴黎女人氣息。
小松菜奈
日本女神小松菜奈一身皮革外套及皮褲帥氣現身，配上瀏海 bob 頭型格十足，街頭潮流氣息與優雅氣質並重，就是「人間 Chanel」無誤！
Angele & Gracie Abrams
Angele 簡約背心配過膝皮裙，優雅又極具法國式深藏骨子裡的性感魅力； Gracie Abrams 完美顏值配上白色 Polo 恤衫及絲質長褲，黑白雙色尖頭鞋更見簡約率性，時尚滿分。
Nicole Kidman
Nicole Kidman 近日盛傳離婚，驚喜地帶同兩位女兒出席 Chanel 時裝展，狀態看來未受傳媒影響。白色恤衫配牛仔褲爽朗率性，女兒們配襯牛仔主題的母女裝，時尚亮眼。
Lily Rose Depp
最後就是品牌大使 Lily Rose Depp，簡約的海軍藍套裝，配上搶眼的格仔絲襪，一如往年破格又搶眼，粉藍色的 Chanel 翻蓋手袋已成為大家的熱搜目標。
Tilda Swinton
Tilda Swinton 穿上簡約的黑色高領毛衣，黑白皮革過膝裙子優雅不老氣，完美演繹 Matthieu Blazy 的嶄新 Chanel 美學，整體造型俐落又極具高級感。
Kendall Jenner
Kendall Jenner 穿上新季的斜紋軟呢套裝，盒子剪裁短身上衣配上過膝半截裙，率性俐落更具現代感。配上黑白雙色尖頭鞋及「 Chanel 奶奶風」酒紅色翻蓋包，優雅又精緻。
竇靖童
竇靖童驚喜現身 Chanel 時裝展，全灰色配搭中性又時尚，過膝褲配長靴拉長身型比例，呈現 Gen Z 獨有的前衛時尚。
相關文章：Jennie、Rosé淺藍色「內衣外穿」穿搭成熱話：剛起床的「人間香奈兒」vs準備睡覺的「人間YSL」，時尚迷會follow嗎？
