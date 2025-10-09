Matthieu Blazy執掌下的「人間CHANEL」是這樣：Jennie、Nicole Kidman、竇靖童演繹不同風格的香奈兒

Matthieu Blazy 執掌 Chanel 後，首個 2026 春夏時裝展華麗登場！作為巴黎時裝周的重頭戲，當然邀來的嘉賓亦是份量十足。在 Matthieu Blazy 的統領下，「人間 CHANEL」品牌大使們又有哪些新風格？一起來看看吧！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Jennie @ BLACKPINK

Jennie @ BLACKPINK (Photo by Swan Gallet/WWD via Getty Images )

Jennie 穿上薄荷綠套裝現身 Chanel 時裝展，細肩帶背心搭配蕾絲裙，配上「奶油黃」 Chanel 翻蓋包，整體穿搭柔和又充滿女人味。Jennie 與 Rose 不約而同地展示「睡衣時尚」新風格，加上煙燻眼妝及裸唇，帶點 I woke up like this 的巴黎女人氣息。

小松菜奈

Nana Komatsu 小松菜奈 (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

廣告 廣告

日本女神小松菜奈一身皮革外套及皮褲帥氣現身，配上瀏海 bob 頭型格十足，街頭潮流氣息與優雅氣質並重，就是「人間 Chanel」無誤！

Angele & Gracie Abrams

Angele & Gracie Abrams (Photo by Swan Gallet/WWD via Getty Images)

Angele 簡約背心配過膝皮裙，優雅又極具法國式深藏骨子裡的性感魅力； Gracie Abrams 完美顏值配上白色 Polo 恤衫及絲質長褲，黑白雙色尖頭鞋更見簡約率性，時尚滿分。

Nicole Kidman

Nicole Kidman、Sunday Rose Kidman-Urban 及 Faith Margaret Kidman-Urban (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Nicole Kidman 近日盛傳離婚，驚喜地帶同兩位女兒出席 Chanel 時裝展，狀態看來未受傳媒影響。白色恤衫配牛仔褲爽朗率性，女兒們配襯牛仔主題的母女裝，時尚亮眼。

Lily Rose Depp

Lily Rose Depp (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

最後就是品牌大使 Lily Rose Depp，簡約的海軍藍套裝，配上搶眼的格仔絲襪，一如往年破格又搶眼，粉藍色的 Chanel 翻蓋手袋已成為大家的熱搜目標。

Tilda Swinton

Tilda Swinton (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Tilda Swinton 穿上簡約的黑色高領毛衣，黑白皮革過膝裙子優雅不老氣，完美演繹 Matthieu Blazy 的嶄新 Chanel 美學，整體造型俐落又極具高級感。

Kendall Jenner

Kendall Jenner (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Kendall Jenner 穿上新季的斜紋軟呢套裝，盒子剪裁短身上衣配上過膝半截裙，率性俐落更具現代感。配上黑白雙色尖頭鞋及「 Chanel 奶奶風」酒紅色翻蓋包，優雅又精緻。

竇靖童

竇靖童 (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

竇靖童驚喜現身 Chanel 時裝展，全灰色配搭中性又時尚，過膝褲配長靴拉長身型比例，呈現 Gen Z 獨有的前衛時尚。

Jennie、Rosé淺藍色「內衣外穿」穿搭成熱話：剛起床的「人間香奈兒」vs準備睡覺的「人間YSL」，時尚迷會follow嗎？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

BV騷場外「Effortless女孩」超美！鬆弛感氣質必備這3件單品，舒淇、孫藝珍同款手袋是這些

Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏

58歲Nicole Kidman擔任CHANEL品牌大使！在離婚消息後，帶著女兒亮相品牌春夏大騷