MAX&Co.聯乘Pietro Terzini「HERE WE GO AGAIN」系列發佈活動

意大利時尚品牌MAX&Co.推出與意大利藝術家Pietro Terzini聯乘的「&Co.llaboration HERE WE GO AGAIN」系列。這次活動特別邀請了香港人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan Lui）及女團COLLAR成員邱彥筒（Marf Yau）擔任嘉賓，兩位偶像以全新系列造型亮相，完美演繹了Pietro Terzini充滿幽默感的迷因時尚風格。









當被問及最喜愛的標語時，Marf毫不猶豫地選擇了「I NEED A DRINK」，她解釋道：「我特別喜歡這句標語！每朝早上飲一杯咖啡提神，為展開整日工作前充電。」這句話完美體現了她對自我照顧的重視。

Edan則展示了西裝外套上「I HOPE YOUR EMAIL WON'T FIND ME」的標語，巧妙地呼應了當代職人的心聲。他笑言：「這其實是我的『創意充電模式』！有時創意被逼到極限時，真的需要一個安靜空間來激發靈感。就像上次構思MV概念時，透過潛水反而獲得了突破性的想法！」他進一步分享如何以幽默態度面對生活壓力，強調「充電是為了更好地發揮」，並在成功後能自信宣告「I TOLD MY BOSS... 我個concept實得！」





系列設計理念與靈感來源

「HERE WE GO AGAIN」系列標誌著MAX&Co.與Pietro Terzini的二度合作，延續了去年「BLABLABLA」系列的成功。這個極具個人色彩的系列名稱不僅呼應了這次的再度攜手，也與Terzini的個人靈感息息相關。他的創作靈感源自於對嘻哈文化和街頭風格的熱愛，這份激情始於2000年代初，深受音樂和電影的影響。

Terzini從美國風格的經典元素中汲取靈感，包括牛仔布、飛行夾克、法蘭絨襯衫和毛線帽，並將這些元素現代化。值得注意的是，這些元素不再僅限於男裝範疇，而是在這個無性別的系列中擔任了重要角色，體現了當代時尚的包容性和多元化。





幽默標語成設計亮點

Terzini詼諧有趣的標語再次成為整個系列的焦點，貫穿各類服裝並與設計相互呼應，顛覆傳統印象帶來意想不到的驚喜。鈕扣襯衫的背面寫著「I DIDN'T STUDY AT OXFORD」，而格紋襯衫則帶有雙關語「I'LL CHECK AND LET YOU KNOW」，展現了設計師的機智幽默。





針織衫和T恤的設計更是巧思獨運，正面印有「GOOD VIBES」，反面則是「OR GOOD BYES」，形成強烈對比效果。連帽衛衣上則直白幽默地寫著「I'D RATHER STAY HOME」，完美捕捉了現代人的生活狀態。

這種諷刺幽默風格也延續至正裝設計上。Terzini以經典黑幫電影《教父》與《疤面煞星》中的條紋西裝為靈感，推出寬鬆剪裁的西裝外套，上面印有「I HOPE YOUR EMAIL WON'T FIND ME」及「I NEED A DRINK」等幽默搞笑的標語，將正式與輕鬆完美融合。





配飾系列延續幽默風格

除了服裝之外，該系列還包括各種配飾，延續了整體的幽默基調。襪子上印有「SMELLY BUT CUTE」的可愛標語，帽子則寫著「GREAT IDEAS HERE」，暗示創意思維的重要性。旅行袋印有「I'D RATHER STAY HOME」，而雨傘則印上「I PREFER SUNNY DAYS」，這些設計都展現了Terzini對日常生活細節的敏銳觀察和幽默詮釋。



