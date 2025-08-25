MAX&Co. X Ciao Discoteca Italiana 聯乘系列 │懷舊藝術風重訪80年代度假海岸

Max&Co. X 「 Ciao Discoteca Italiana 」- 男女混搭

Magico Adriatico 系列巧妙區分日與夜的造型轉換：日間主打慵懶休閒風格，多口袋卡其短褲、條紋襯衫及皺褶背心展現不拘一格的實穿態度；夜幕降臨時，系列轉為璀璨派對風格，綴有閃爍效果的透視迷你裙與正紅色絲緞吊帶裙，盡顯意大利迪士高年代的炫目魅力。全系列強調無性別設計，鼓勵男女自由混搭，打破傳統穿衣界限，賦予每位穿著者塑造個人風格的空間。

Max&Co. X 「Ciao Discoteca Italiana」- 復古藝術氣息

是次 MAX&Co. 與 Ciao Discoteca Italiana 的合作，不僅是兩個品牌對復古文化的現代詮釋，更是一場對意式美學與快樂精神的致敬。Ciao Discoteca Italiana 擅長將懷舊元素轉化為當代潮流，而 MAX&Co. 則以創新設計和鮮明色彩著稱，雙方共同打造出兼具實穿性與型格的Magico Adriatico系列。該系列於全球 MAX&Co. 專門店及網上平台發售，適合追求個性化穿著與濃厚藝術氣息的時尚人士。

MAX&Co. 與意大利藝術團隊「Ciao Discoteca Italiana」聯手推出2025秋冬 &Co.LLABORATION 聯乘系列——「Magico Adriatico」，帶領時尚愛好者重回1970至80年代亞得里亞海岸度假勝地的浪漫氛圍。本系列以「旅行裝備」為核心概念，完美結合實用美學與復古情調，重現 Pier Vittorio Tondelli 筆下自由歡樂的度假黃金時代。從功能性工裝外套、斑駁紋理襯衫到皺褶細節背心，每件單品均呼應海濱休閒風格，搭配趣味標語設計，為日常造型注入活力與故事感。

