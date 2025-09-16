MBTI「專屬顏色」是什麼？日本色票測驗網上瘋傳：INTP「霧冬藍」超美，16型人格色票一次看

近年大家都不只說星座、生肖，MBTI也成為人格個性的代表符號。四個英文字就來簡單概括人格，而延伸出去都有很多話題。其中，MBTI「專屬色」近期在Threads瘋傳，是日本色票測驗所延伸出來的結果參考，現在有了中文版本，每款顏色都超漂亮，來看看你的MBTI「專屬色」吧！

MBTI「專屬色」是什麼？就是因應你的MBTI所延伸出去的靈魂顏色代表。以抽象一點的方式去定義你的MBTI人物個性。這是一個來自日本的色票測驗所得出的結果，裡面有形容著你的顏色、靈魂個性就像是什麼，還有個性會面對的挑戰，以及建議合得來的MBTI顏色。

16個MBTI人格，16款顏色，每款顏色都很特別，就像是人的個性一樣。還未測出自己是什麼MBTI人格的朋友，來這邊有個MBTI快測。

ESFP命定顏色（官方圖片）

INTP命定顏色（官方圖片）

ENFP命定顏色（官方圖片）

INFP命定顏色（官方圖片）

ENFJ命定顏色（官方圖片）

ENTP命定顏色（官方圖片）

ENTJ命定顏色（官方圖片）

ISFP命定顏色（官方圖片）

ESTP命定顏色（官方圖片）

ISTJ命定顏色（官方圖片）

ESFJ命定顏色（官方圖片）

ISFJ命定顏色（官方圖片）

ESTJ命定顏色（官方圖片）

ISTP命定顏色（官方圖片）

INTJ命定顏色（官方圖片）

INFJ命定顏色（官方圖片）

====================

MBTI測試16型人格分析

SP 現實主義者（黃）：

SJ 社群主義者（藍）：

NF 理想主義者（綠）：

NT 理性主義者（紫）：

====================

1分鐘MBTI快測｜從4大面向快速測出你的16型人格，看你屬於哪一型？

