MC張天賦近日被傳在澳門豪賭，輸錢之餘更欠下數百萬賭債，前晚他現身HOY TV《歲月如歌》音樂會時否認傳聞，更笑言年尾流言特別多，大家要小心分析。

MC張天賦再傳欠賭債數百萬 呼籲切勿當真：騙徒手法層出不窮。

MC張天賦再傳欠賭債數百萬 呼籲切勿當真：騙徒手法層出不窮。

近日網上傳出MC在澳門豪賭並欠下數百萬元賭債，MC前晚就親自回應有關傳媒，他說：「其實年尾都會有好多資訊流出，但係有好多都唔係真嘅，回應返呢件事，係冇呢件事嘅，大家切勿盡信，騙徒手法層出不窮。」其實MC已不是第一次被傳欠賭債，被問到可會考慮出聲明澄清，他就大方表示：「其實因為已經太多呢啲嘅流言，唔需要每一樣嘢都要去澄清或聲明，又唔係真嘅，人哋要講咪俾人哋講囉。」樂壇頒獎禮舉行在即，問MC可有想過是有人刻意抹黑，他就不予評論，只道：「我相信有人喜歡你，就一定會有人憎你。或者話唔喜歡你啦，我會將注意力放喺喜歡我嘅人度。」

廣告 廣告

MC張天賦再傳欠賭債數百萬 呼籲切勿當真：騙徒手法層出不窮。

傳出負面新聞，除了粉絲擔心外，相信張媽媽知道的話亦會十分擔心，不過MC說：「我冇問佢知唔知，佢亦冇問，但我知佢唔問嘅原因，因為佢非常清楚知道我嘅行程。」