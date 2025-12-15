宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
MC張天賦再傳欠賭債數百萬 呼籲切勿當真：騙徒手法層出不窮。
MC張天賦近日被傳在澳門豪賭，輸錢之餘更欠下數百萬賭債，前晚他現身HOY TV《歲月如歌》音樂會時否認傳聞，更笑言年尾流言特別多，大家要小心分析。
近日網上傳出MC在澳門豪賭並欠下數百萬元賭債，MC前晚就親自回應有關傳媒，他說：「其實年尾都會有好多資訊流出，但係有好多都唔係真嘅，回應返呢件事，係冇呢件事嘅，大家切勿盡信，騙徒手法層出不窮。」其實MC已不是第一次被傳欠賭債，被問到可會考慮出聲明澄清，他就大方表示：「其實因為已經太多呢啲嘅流言，唔需要每一樣嘢都要去澄清或聲明，又唔係真嘅，人哋要講咪俾人哋講囉。」樂壇頒獎禮舉行在即，問MC可有想過是有人刻意抹黑，他就不予評論，只道：「我相信有人喜歡你，就一定會有人憎你。或者話唔喜歡你啦，我會將注意力放喺喜歡我嘅人度。」
傳出負面新聞，除了粉絲擔心外，相信張媽媽知道的話亦會十分擔心，不過MC說：「我冇問佢知唔知，佢亦冇問，但我知佢唔問嘅原因，因為佢非常清楚知道我嘅行程。」
其他人也在看
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 1 小時前
中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？
《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽者以面具示人獻唱，大玩《蒙面歌手》概念，觀眾有得估估下，相當有話題性。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 分鐘前
36G崔碧珈撻着失婚「大隻Rocky」鄭健樂 社交網宣布戀愛中
推有36G無敵上圍的崔碧珈自與吳浩康分手後，一直感情空白冇拖拍，原來她靜靜起革命，竟與「大隻Rocky」鄭健樂拍拖！在Rocky社交網上，他改了Status，放上二人的照片，並Tag了崔碧珈（Anita Chui），寫明與Anita Chui在戀愛中，而崔碧珈亦在社交網大晒與Rocky做Gym的合照，照片寫明是昨日（12日）所拍，並留言：「S型曲線肌肉訓練計劃with Rocky🏋️♀️女人幾歲都要keep💪」即引起網民瘋狂討論，問他們是否真拍拖。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 13 小時前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
黎智英案｜法庭裁串謀勾結外國勢力、串謀發佈煽動刊物 3 罪罪成｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等罪，經歷 156 天審訊後，案件今日裁決，結果 3 罪罪成。法官押後明年 1 月 12 日開庭處理求情的口頭陳詞，將一併處理所有同案被告的求情，判刑日期待定。Yahoo新聞 ・ 58 分鐘前
收租業主勁蝕掟貨！太古城兩房7年間蒸發280萬｜藍籌屋苑
藍籌屋苑再爆蝕讓成交，中原地產太古城齊宮閣分行資深分區營業經理李百達表示，分行最新促成一宗鰂魚涌太古城太湖閣買賣，單位為低層A室，實用面積約583方呎，原則兩房一廁。單位坐向東北，附雅致裝修，最新連租約以720萬元沽出，呎價約12,350元。 據悉，新買家為投資客，看好太古城租賃市場，按市值租金約2.2萬元計，料am730 ・ 2 小時前
爆一爆｜神秘「紅二代」現身港大 談家族財富傳承（Louise）
本週二山長水遠返回母校港大聽一個講座，當然有其吸引之處。講者是私募基金源峰（CPE）的董事長劉樂飛，乃是真正的紅二代，老父為前中央政治局常委兼中央黨校校長劉雲山，今年78歲依然健在。難得在港近距離目睹此紅二代之風采，所以老遠都去聽，而同場大部份都是國內的學生，劉樂飛在港大 May Hall 的講座安排頗為神秘，不准錄音、錄影、甚至拍照，亦沒有提問時段，劉樂飛則講足個半鐘。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
陳凱琳搵世界冠軍教跳繩 尖沙咀街頭喪跳大成功
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）近日在社交網大玩跳繩挑戰，她自言從小就喜歡跳繩，數月前膽粗粗找來世界跳繩大賽冠軍張柏鴻教她跳繩，片中見她練習花式時，不停被繩絆倒，搞到她忟到丟繩，但屢敗屢戰的她終於成功，她笑言：「佢仲讚我幾有潛質~所以我今東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
英超 ｜車仔考慮多種「脫史」方案 水晶宮列斯有意接收
據報車路士願意考慮多種史端寧的離隊方案，包括永久轉會、外借，甚至在未能達成合適協議時的雙方解約。而水晶宮與列斯聯成為最大機會的潛在買家。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
大埔宏福苑五級火｜災民覓租盤被朋友妻坐地起價 批評對方是「吸血鬼」
大埔宏福苑五級火造成至少160人死亡，大批災民痛失家園。有一名災民近日在網上發文，指事發後一直努力尋找租盤，獲朋友妻子介紹有一間未補地價的公屋單位出租，但突然坐地起價，他狠斥對方是「吸血鬼」。 該名災民發文指，有一名認識了30年的老朋友，其妻子「有一間遺產買斷了，未補地價的公屋」無人居住，原本指可以1萬元租予事主am730 ・ 1 天前
沙田馬場男子持橫額衝入跑道 涉擾亂公眾秩序被捕 橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo
沙田馬場周日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況十分驚險。警方指，機動部隊人員在沙田馬場執勤期間，一名男子涉嫌衝出賽道及作出擾亂公眾秩序的行為。經初步調查後，警方拘捕一名 59 歲本地男子，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」，他被帶返警署扣查，案件交由沙田警區重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
【美心MX】本週午餐激抵優惠只需 $39（即日起至21/12）
美心MX本週午餐激抵優惠！午餐雙餸飯，每天新口味配埋嘢飲都只係$39！ 即日起至12月21日，每日精選包括： 星期一：番茄炒蛋 + 香煎冬菇蝦米肉餅飯 星期二：金粟魚塊 + 京都肉排飯 星期三：魚香茄子 + 豉油皇雞中翼飯 星期四：涼瓜牛肉 + 香煎雞扒飯 星期五：蠔油薯仔炆雞球 + 冬菇馬蹄蒸肉餅飯 星期六：麻婆豆腐 + 豉油皇雞中翼飯 星期日：魚香茄子 + 椒鹽雞球飯 配茶/啡/百事汽水 只係超抵價 $39 加餸優惠繼續有！加$6 追加叉燒或加$10 追加燒雞髀！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【萬寧】今日出位價（只限15/12）
萬寧今日出位價Off & Relax溫泉水療水潤洗髮露只需$95/件，採用3種日本著名的溫泉水, 提升清洗潔淨力。 賦予髮絲水潤亮麗成分；春黃菊花提取物,日本獐牙菜和桑根提取物, 具有防止脫髮, 活化髮根功能。 有助改善毛髮生長周期和育髮。Maltesers麥提莎優惠價$19.9/包，獨立包裝鬆脆黑朱古力非常適合分享！M&M's花生朱古力優惠價$19.9/包！YAHOO著數 ・ 1 小時前
阿摩廉頭痕 3將或要參戰非洲盃
【Now Sports】安保姆、阿麥迪亞路、馬沙拿維3名曼聯戰將都收到國家徵召，將參戰非洲國家盃，最快下星期一就要報到，或對阿摩廉的排陣帶來影響。英國《太陽報》指出，曼聯希望在周中對陣般尼茅夫前，盡量避免表明安保姆、阿麥迪亞路及馬沙拿維能否出戰的問題。主帥阿摩廉（Ruben Amorim）出席周五的賽前記者會時，用詞明題模稜兩可：「我們仍在跟國家隊們進行商談。周一就要對陣般尼茅夫，我們只可以說3將仍身在這裡，正在操練，而球隊正在為所有可能情況作出備戰準備。這確實令人沮喪，但仍沒辦法確定誰可以落場比賽。唯一的好消息是，我們有足夠的人腳去應對所有情況，這就是有較長時間備戰的好處，你可以能觀察到所有大小事情，並針對多種情況進行準備。」按非洲國家盃的規定，參戰諸將最遲12月15日就要到國家隊報到，所以曼聯3將理論上無法對陣般尼茅夫，現在雙方正探討能否踢完比賽再前往報到。《太陽報》指，阿摩廉已在周日的操練課中準備好兩個正選陣容名單，會按幾位非洲球員的情況隨機應變。最壞的情況是3名戰將都要在周一離隊，這意味著阿摩廉的陣式將被嚴重影響。當中安保姆對曼聯似乎最為關鍵，今季他已攻入7球並有1次助攻，是曼now.com 體育 ・ 15 小時前
飲咩咖啡=咩人？ 網民分析種類惹熱議 飲呢種咖啡最正常？
最近有網民於連登出帖，直接開題「飲咩咖啡＝咩人」，樓主逐個咖啡種類派人設，如飲手沖是「懶型MK文青」、飲Americano是「傻仔」、飲奶啡是「普通人」、飲即沖是「奴隸」、飲罐裝是「窮人」！帖文一出，立即引起網友熱議，大部份網友均不認同樓主片面分析，笑指樓主完全離地，扮清高，再額外補充多款咖啡，討論飲何種咖啡才算正常，部份留言更相當好笑！立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 3 小時前
中九龍繞道工程師指挑戰大 每日僅15分鐘爆破免影響伊院
【on.cc東網專訊】中九龍繞道(油麻地段)將在下周日(21日)通車，從油麻地前往九龍灣的車程由繁忙時間約30分鐘減至約5分鐘。繞道油麻地段穿過整個中九龍鬧市地底，路政署高級工程師(中九龍幹線)潘家欣表示，正進行最後測試，包括隧道營運商測試系統、落地檢測。項目規on.cc 東網 ・ 23 小時前
少時第一個結婚是她？36歲Tiffany傳嫁39歲男演員卞耀漢，Tiffany手寫信甜蜜告白：給我帶來安定感的人
韓國K-pop偶像天團《少女時代》成員Tiffany Young (黃美英) 被傳與實力派演員卞耀漢明年秋天舉行婚禮，這結婚消息相當震撼，那些年我們追看的女團偶像現在要結婚了，是《少女時代》首位人妻！Yahoo Style HK ・ 1 天前
79歲李家鼎病癒暴瘦20磅 中氣十足現身自爆體重回升：冇退休兩個字
人稱「鼎爺」的79歲藝人李家鼎，今年9月出席活動時自爆因操勞過度而導致暴瘦20磅，又指患上胃炎及血氣不足，需要入院輸血，令人憂心其健康狀況。幸鼎爺昨日（12月13日）現身太古城出席其自家品牌宣傳活動時，雖然體型消瘦，但顯得精神奕奕，而且接受訪問時中氣十足，更透露體重已漸漸回升，他亦沒有打算退休。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前