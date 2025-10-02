MC張天賦演唱會2025澳門站丨10.8公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

MC張天賦將於11月29日將極具意義的特別翻唱企劃《#Project 1201》帶到澳門，以獨一無二的歌聲重新演繹私心精選作品，與一眾賦二代回顧由街頭Busking到萬人舞台的音樂旅程！《#Project 1201》澳門站門票將於10月8日公開發售，粉絲們要留意以下的售票詳情！

MC張天賦演唱會2025澳門站詳情

日期: 2025年11月29日

時間: 8:00pm

地點: 澳門銀河綜藝館

MC張天賦演唱會2025澳門站票價

$1,588 / $1,188 / $888 / $688

MC張天賦演唱會2025澳門站公開售票詳情

MC張天賦《#Project 1201》澳門站門票將於10月8日中午12時在銀河票務及BOOKYAY公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。

廣告 廣告

▶︎▶︎▶︎按此直接進入銀河票務購票連結

▶︎▶︎▶︎按此直接進入BOOKYAY購票連結

MC張天賦演唱會2025澳門站座位表

有待公布。

更多資訊：