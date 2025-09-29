【McDonald's】鋒味安格斯煎蛋肉醬飽、鋒味青花椒味雞翼套餐減$3（29/09-05/10）

麥當勞App今個星期繼續為大家麥麥送上多達超過20款優惠，特別推介鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$3、鋒味青花椒味雞翼套餐減$3、鋒味全餐減$8、$17鋒味青花椒味雞翼（2件）及$12.5鋒味曲奇奶茶新地，同時全新甜品站優惠$14 KITKAT® 抹茶芭菲登場，帶來透心涼快感！

App用戶今期亦可享多款「鋒味」系列限時會員積分獎賞，包括以320分換領鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$10、180分換領鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$5及180分換領鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$5。

鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$3

鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$3

$14 KITKAT® 抹茶芭菲

選購鋒味全餐減$8

選購鋒味四道菜套餐減$5

$38芝士安格斯套餐

$17鋒味青花椒味雞翼（2件）

$12.5鋒味曲奇奶茶新地

$22起醒晨超值選配McCafé凍即磨凍咖啡 (星期一至五，公眾假期除外)

$18起醒晨超值選配飲品 (星期一至五，公眾假期除外)

週末雙人早餐 (星期六至日適用)

—

日期：2025/09/29 - 2025/10/05

地點：指定麥當勞分店

