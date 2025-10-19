不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
【McDonald's】鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3、四道菜套餐減$5（即日起至26/10）
麥當勞App即日起推出鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3及鋒味洋蔥吉列豬扒飽四道菜套餐減$5優惠。App用戶今期可享多款「鋒味」系列限時會員積分獎賞，包括新上架的320分換領鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$10或180分換領鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$5，以及180分換領鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$5。
另外，$88 麥炸雞分享桶（6件）及脆香雞翼分享桶（16件）將於10月20日再次登場，最適合與親友分享！
麥當勞App的「麥麥慳」套票亦繼續熱賣，包括於早餐時段著數之晨套餐，以及於早上11時後供應的飽你鍾意套餐、雞會難得套餐及四重滋味套餐，讓大家只需低至$25起即可歎不同的超值套餐！
鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3
鋒味洋蔥吉列豬扒飽四道菜套餐減$5
$88 麥炸雞分享桶(6件)
$88脆香雞翼分享桶(16件)
鋒味青花椒味雞翼(4件)超值套餐減$3
$17鋒味青花椒味雞翼(2件)
$38芝士安格斯套餐
日期：即日起至2025/10/26
地點：指定麥當勞分店
【Pizza Hut】抵食星期一 皇牌意粉或焗飯買一送一（即日起至優惠結束）
由即日起，每逢星期一於Pizza Hut惠顧以下任何一款皇牌意粉或焗飯，均可享買一送一優惠，平均價低至$35。YAHOO著數 ・ 6 小時前
麗思卡爾頓酒店韓式主題自助餐買二送二！人均$351起任食韓式牛肋骨煲、香脆泡菜煎餅、烤辣醬五花肉
香港麗思卡爾頓酒店Café 103將化身成充滿韓國風情的美食天堂，為大家帶來全新韓式主題「首爾味譜」自助晚餐。是次主題特邀來自首爾JW萬豪酒店的副行政總廚崔正秀親臨主理，一系列融合傳統與現代韓式風味的多款精緻美食絕不能錯過！買2送2優惠後，自助午餐人均$351起，自助晚餐$494起，包括韓式牛肋骨煲、現點現煎的香脆泡菜煎餅以及烤辣醬五花肉等，如果你都是韓式美食的fans，突發記得上Klook入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前
【壽司郎】牛奶味軟雪糕買一送一（21/10、28/10）
壽司郎突發雪糕買一送一！於10月21日及10月28日一連兩個星期一10:30am-5:00pm，惠顧牛奶味軟雪糕（原價$18）即可享買一送一，數量有限，售完即止！YAHOO著數 ・ 8 小時前
長者自助餐加$11多一位！九龍東皇冠假日酒店尚廚快閃優惠 人均$111起歎麵包蟹/紅酒燴牛尾/赤海蝦飛魚籽脆筒
由中午到下午，再到晚上，九龍東皇冠假日酒店的自助餐都準備好用美味填滿，無論是麵包蟹、松葉蟹腳、阿根廷天使粉紅蝦刺身，還是匠心獨運的香草脆筒三重奏，都絕對能滿足一眾挑剔的味蕾！10月20日中午十二點在KKday推出快閃$111優惠，自助晚餐人均折後價低至$111起；而自助午餐都有買一送一額外加$11多一位長者或小童，讓大家無論親子同樂、約會聚餐，都一樣可以一起味遊世界！Yahoo Food ・ 8 小時前
趙露思《許我耀眼》「打人包」爆紅原來是這款！3款趙露思同款VERSACE手袋掀起搶購潮
趙露思近日因為《許我耀眼》人氣相當火紅，劇內的造型也是焦點。《許我耀眼》裡面，趙露思50款造型好像在上演時裝騷，有知性女生造型，又有「千金」氣質裙裝，當中一款「打人包」更成為搶購單品，原來是來自Versace的設計。作為Versace代言人的趙露思，還在劇裡帶了什麼貨呢？一起來看！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
雙11優惠2025丨百佳推雙11優惠 $11/$111/賞$110優惠券/92折/網購優惠
百佳超級市場推出雙11限定優惠！每年雙11，各大超市都紛紛帶來吸引折扣，百佳也緊貼潮流。今年由11月8日至11月14日，百佳每日都會有專屬優惠，包括11月8日當天購買任何產品即可獲得$100優惠券，或消費滿$800可享92折等。雖然距離雙11還有幾星期，但百佳的搶先優惠已經開跑，大家切勿錯過本週開始的精彩折扣！Yahoo Food ・ 12 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 3 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
渾水專欄│柬埔寨KK園區與港股莊家猛人 （渾水）
英美一出手，便知有沒有。今次連美國司法部都親自出手對付柬埔寨KK園區，涉及的人馬和資金，相信非凡人可想像得到。Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 4 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈
在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與女人我最大 ・ 4 小時前
馮皓揚隱藏爆肌身型曝光 自揭有輕度亞氏保加症 加入TVB 2年成「身心障礙專業戶」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），2024年加入TVB後有唔少演出機會，不過角色都係有身心缺陷Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
秦剛消失兩年多 遭免職曾傳「死訊」 突現身北京國際音樂節｜Yahoo
秦剛在 2023 年 7 月和 10 月先後被免去中國外交部長和國務委員的職位。自從他同年 6 月 25 日在北京接見俄羅斯副外長魯登科之後，未再公開露面。他下落不明的期間，甚至一度傳出「死訊」。近日網上流傳照片，顯示秦剛上周五（17日）出席北京國際音樂節，與多人合照。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
「地溝油」成寶貝！美媒：特朗普禁運威脅沒效 誤判反暴露美新能源弱點
特朗普近日在社群媒體公開威脅中國不買美國大豆的話，美國將禁止進口中國「食用油」。這一言論隨即遭美國媒體打臉，《彭博資訊》報導稱中國輸美「食用油」，實則是俗稱的「地溝油」的廢棄食用油 (UCO)，且美國對這一「廢品」的依賴度極高，禁運只會傷己。鉅亨網 ・ 10 小時前
楊振寧離世｜傳聞身家達18億人幣 美國發跡晚年長居北京 遺產安排掀熱議
諾貝爾物理學家楊振寧逝世，網傳其身家達18億，多年來遺產安排成謎，從愛情傳奇到科研捐贈，重構一代科學巨擘的財富人生。Yahoo財經 ・ 1 天前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 2 天前