【McDonald's】菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽五道菜套餐減$8、$1大可樂（10/11-16/11）

麥當勞App帶來全新菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽五道菜套餐減$8，連同$1大可樂優惠限時登場！同時仲有蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽或脆爆雞腿飽套餐繼續以限時價$39(參考價$45.5起)供應！

McCafé推出冬日限定石板街鮮奶咖啡，採用100%「雨林聯盟認證」自家調配咖啡豆Cocoa Tazza，配搭濃郁朱古力風味及絲滑牛奶，杯面更鋪上糖果系色彩的香甜棉花糖，以及灑上花生碎粒點綴，層次豐富，用麥當勞App更可享減$3優惠！

另外，麥當勞再次與商台合作推出App用戶獨家專享「SHOW畀你睇」愛心慈善活動，用戶由即日起，可透過麥當勞App捐款支持麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得年度樂壇盛事門票2張。

菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽五道菜套餐減$8

$1大可樂 (星期一至五)

石板街鮮奶咖啡減$3

叱咤903主辦《PURDORI呈獻 2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票捐款券

捐款活動時間：2025年11月7日（下午3時起）至12月2日（晚上11時59分或之前）

麥當勞App會員只需點擊App主頁捐款banner到活動網站，成功捐款港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可獲得一次抽獎機會；捐款$451.5可獲得5次抽獎機會；捐款$903獲得10次抽獎機會。每位得獎者可獲得門票2張，名額共100名。

菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐減$3

$39 蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐

$39 脆爆雞腿飽套餐

菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽四道菜套餐減$5

$18 朱古力肉桂迷你脆條

$12.5 美祿麥芽新地

蕃茄牛肉蛋扭扭粉/ 蕃茄牛肉扭扭粉早晨超值套餐減$3

日期：2025/11/10 - 2025/11/16

地點：指定麥當勞分店

