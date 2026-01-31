【麥當勞】開運青花椒味雞翼套餐/招財牛堡套餐 優惠價$39

麥當勞由下週一起，首推$39開運青花椒味雞翼(4件)套餐及$39招財牛堡套餐，而App用戶凡選購任何超值套餐，即可加$10歎開運青花椒味雞翼2件。同時，$29楓糖班戟煙燻煙肉蛋漢堡配飲品及$23.5煙肉蛋漢堡配飲品亦會由2月2日起加入早餐行列！

KITKAT®開心果味新地系列現正熱賣，由即日起更加推全新App優惠 $14 KITKAT® 開心果芭菲，品嚐用上濃郁KITKAT®開心果威化味新地搭配日本直送KITKAT® 72%黑朱古力威化、開心果碎及濃厚朱古力醬的四重滋味！

$39開運青花椒味雞翼(4件)套餐

$39招財牛堡套餐 (原價$44起)

買任何超值套餐加$10配一款小食（可選開運青花椒味雞翼或脆香雞翼2件）

$18起 醒晨超值選 配飲品

$14 KITKAT® 開心果芭菲

《b.balance 呈獻 拉闊音樂會｜<3 少於三｜MC 張天賦 x CONSTANCE x Gareth.T》門票捐款券

麥當勞App會員只需點擊App主頁捐款banner到活動網站，成功捐款港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可獲得一次抽獎機會；捐款$451.5可獲得5次抽獎機會；捐款$903獲得10次抽獎機會。每位得獎者可獲得門票2張，名額共100名。

—

日期：2026/02/02起

地點：指定麥當勞分店

