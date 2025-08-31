【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）

為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！

$25豬柳蛋漢堡超值早晨套餐 (星期一至五)

$25火腿扒芝士飽超值早晨套餐 (星期一至五)

$25炒雙蛋飽超值早晨套餐 (星期一至五)

$30熱香餅精選套餐 (週末限定)

$30楓糖班戟豬柳蛋漢堡早晨套餐 (週末限定)

日期：2025/09/01 - 2025/09/05

地點：指定麥當勞分店

