張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
【McDonald's】任何超值套餐加$10配脆香雞翼2件/麥炸雞1件（即日起至15/10）
麥當勞由即日起至10月15日推出$10加配快閃優惠，選購任何超值套餐，即可以$10加配脆香雞翼（2件）、原味麥炸雞（1件）或蜜糖BBQ麥炸雞（1件）！
另外，麥當勞App推出「麥麥慳」套票，包括於早餐時段提供的「著數之晨套餐」，以及於早上11時後供應的「飽你鍾意套餐」、「雞會難得套餐」及「四重滋味套餐」，讓大家只需低至$25起即可歎不同的超值套餐！
凡購買任何超值套餐（包括$29麥樂雞 （6件） 套餐或$30豬柳蛋漢堡套餐），可以$10加配脆香雞翼2件、原味麥炸雞1件或蜜糖BBQ麥炸雞1件。
著數之晨套餐優惠券
$100起可選以下五款指定超值早餐：
豬柳蛋漢堡超值早晨套餐
魚柳飽超值早晨套餐
炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐
飽你鍾意套餐優惠券
$100起可選以下五款指定超值套餐：
1. 脆辣雞腿飽超值套餐
2. 板燒雞腿飽超值套餐
3. 豬柳蛋漢堡超值套餐
雞會難得套餐優惠券
$128可選以下四款指定超值套餐：
脆香雞翼（4件）超值套餐
原味麥炸雞（2件）超值套餐
蜜糖BBQ麥炸雞（2件）超值套餐
麥樂雞 (9件)超值套餐
四重滋味套餐優惠券
$136起可選以下九款指定超值套餐：
1. 板燒雞腿飽超值套餐
2. 脆辣雞腿飽超值套餐
3. 豬柳蛋漢堡超值套餐
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/10/15
地點：指定麥當勞分店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
謝霆鋒重慶開唱被激光射中頭部 頭髮慘被燒焦
【on.cc東網專訊】型男謝霆鋒近日在重慶舉行巡迴演唱會，期間發生驚險事件，有網民發現當他邊彈邊唱《潛龍勿用》時，被舞台激光射中頭部，霆鋒明顯嚇了一跳，即時側頭躲避並一度皺眉，又頻頻回望表現警惕，唱畢後霆鋒用手摸被射到的頭髮，有觀眾聲稱霆鋒的頭髮被燒焦及聞到有焦東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 12 小時前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 19 小時前
美國民調公司：中國是世界上最安全國家之一、超越美國
蓋洛普最新《2025 年全球安全報告》顯示，中國是全球最安全國家之一，居民安全感位列第三，法律與秩序指數名列第四；美國居民安全感落後，性別差距明顯。鉅亨網 ・ 21 小時前
特朗普對中祭出100%新關稅 阿里巴巴等中概股血流成河
美國前總統特朗普週五 (10 日) 再度對中國發出強硬言論，表示若重返白宮，將大幅提高對中國進口商品的關稅，並指控中國「變得非常敵對」，引發美股中概股全面下挫，血流成河。鉅亨網 ・ 1 天前
爆一爆｜滙豐私有化恒生 地產佬脚軟（Louise）
滙豐（0005.HK）私有化恒生（0011.HK）的消息一日，嚇到一班地產佬腳軟，謂滙豐今鑊不單止「閂埋門打仔」，對於地產債仔來說，直頭係「落閘放狗」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
美股日誌｜憂中美又打貿易戰 三指數重挫4月來最傷
美股顯著下跌，三大指數平開後，到中午美國總統特朗普表示可能大幅提高對中國的關稅，「習特會」亦篤定泡湯，投資者憂慮中美貿易戰再度升級，啟動避險模式，大市在約全日低位收市，納斯達克指數重挫3.5%收市，道瓊斯指數跌近880點，三大指數都見4月初特朗普宣布「對等關稅」市場大調整後最大單日跌幅。有稱為恐慌指數的VIX升至超過20，一般預示市場承受的壓力不斷加大。總結一星期，周五的調整令三大指數由升轉跌，幅度全逾2%。 但與4月的大跌市不同，星期五股價雖下跌，但資金選擇美債作為避險工具，10年期美國國債跌近10點子。美元急跌，黃金和所謂「數碼黃金」的比特幣榮辱互見：紐約期金重上4,000美元水平，但比特幣跟隨風資產走勢，重挫半，見11.4萬美元附近。油價在中美關係緊張以及巴勒斯坦問題進展的拖累下下挫逾4%。Yahoo財經 ・ 1 天前
美國電商下架數百萬件被禁中國電子產品 涉及華為、中興等
外電報道,美國聯邦通訊委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)周五接受採訪時表示,美國主要在線零售平台已下架數百萬件被禁售的中國電子產品,這些產品屬美國被禁設備清單或未經 FCC 授權,涉及來自華為、海康威視、中興通訊(0763.HK)和大華股份等公司的家用安全攝像頭和智能手錶等產品。infocast ・ 21 小時前
議員指盲盒涉賭博應規管 市民反問：婚姻如賭博又應否禁？
有立法會議員指盲盒或涉賭博引熱議，網民反問「婚姻都係賭博？」心理學與行為經濟學研究揭示，從抽盲盒到選伴侶，人類在不確定中追求快感與安全感。Yahoo財經 ・ 5 小時前
$2XX任食大閘蟹！京都大酒樓大閘蟹+片皮鴨放題56折優惠 任食2小時再送蠔皇鮑魚伴金錢/滋補養生湯
踏入10月，又到食時令大閘蟹的最佳季節！於黃大仙、大埔及美孚都有分店的京都大酒樓突發10月6日下午三點於KKday推出「120分鐘任食大閘蟹及片皮鴨放題」限時56折優惠，折後人均只需$298即可無限任食大閘蟹、京式片皮鴨、太史燴蛇羹、荷香蒸海蝦等多款美食，一次過滿足海鮮迷及燒鴨控的味蕾！吃貨們一於約齊朋友或屋企人去食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
謝霆鋒重慶開騷引起「追星」之亂 「山寨版霆鋒」被狂追拍照終由保安護送離場
謝霆鋒現正忙於在內地舉行巡迴演唱會，他日前在重慶開騷期間，一度有歌迷誤將觀眾席的觀眾當作是謝霆鋒，該名「山寨版霆鋒」更需要在保安護送下離開。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
羅樂林陳寶儀同居分房生活關係良好 與許紹雄一家團圓聚餐齊慶中秋
羅樂林曾表示與第二任太太陳寶儀已分房瞓多年，不過二人一直都沒有離婚，繼續同居分房生活，並保持良好的家庭關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
碧咸正式進駐小紅書操普通話推銷 增加支持老婆生意的本錢？
碧咸嫂最新Netflix紀錄片集《Victoria Beckham：女強人本色》上架，揭露其時裝品牌蝕大本，碧咸於影片中直言為此投入了很多，沒有更多的錢可以投入。碧咸嫂時裝品牌在度過危機後近年愈做愈大，但據報去年業績依然是盤蝕本生意﹗恰巧碧咸昨日正式進駐小紅書，努力操普通話向中國市場推銷他的BOSS新品，未知是否要為支持老婆而做好資金準備Yahoo財經 ・ 1 天前
高通中槍！中國突襲式反壟斷調查 盤前股價挫跌
中國監管機構周五 (10 日) 宣布，對美國晶片大廠高通收購以色列汽車通訊晶片公司 Autotalks 的交易展開反壟斷調查，此舉正值美中領導人即將會晤前夕，為兩國之間的科技與貿易緊張再添火藥味。受消息影響，高通盤前股價一度下跌逾鉅亨網 ・ 1 天前
有錢人原來都這樣想！學習3招「富人心態」擺脫窮人思維自斷錢途：仇富不如學習如何致富
想要真正成為有錢人，必先擺脫6大窮人心態！揭示6大常見的窮人心態，並學習3招轉變成富人心態的實用技巧，幫助大家突破阻礙我們財富積累的固有心態，早日邁向財務自由「躺平」的一天。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
全球晶片供應鏈準備應對中國稀土管制新規
【彭博】— 隨著中美貿易戰升級，為了限制稀土材料出口，中國採取了迄今最有針對性的行動，全球半導體供應鏈企業正在準備應對由此帶來的供應中斷。Bloomberg ・ 1 天前
79歲夏雨透露將回內地定居 原來一早有跡可尋？
79歲夏雨由60年代從影至今已超過60年，1974年由亞視前身麗的映聲轉投TVB拍劇，之後加入《歡樂今宵》，多年來拍攝過唔少膾炙人口嘅作品Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
美政府停擺第10天 白宮稱已啟動首輪大規模聯邦裁員行動
白宮預算主任沃特(Russell Vought)周五在社交媒體發文稱，美國政府停擺已進入第10天，並已開始實施聯邦裁員行動。 據白宮高級官員透露，已有數千名聯邦員工被裁，但具體規模尚不清楚。美國衛生與公共服務部及商務部的員工已受影響。 此次裁員是美國現代歷史上政府資金中斷期間首次出現的大規模正式解僱，與以往政府臨時停擺時以無薪休假形式處理不同。 部分民主黨眾議員批評裁員行為「不道德、不正當，而且可能違法」。法院將於10月16日就聯邦工會申請禁止裁員的請求舉行聽證。 此次政府停擺期間，超過三分之二的聯邦員工仍在工作，包括必要職位及有長期資金支持的崗位，其餘員工被迫停工，且大多數停工者無薪。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
網紅五索玩「你問我答」稱：有錢都唔包馬生 談及小朋友即爆喊
35歲的網紅「五索」（鍾睿心）今年初被爆出是坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦，事後高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。五索於周四(10月6日)上載短片大玩「你問我答」，當提及孩子更忍不住流淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前