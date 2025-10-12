【McDonald's】任何超值套餐加$10配脆香雞翼2件/麥炸雞1件（即日起至15/10）

麥當勞由即日起至10月15日推出$10加配快閃優惠，選購任何超值套餐，即可以$10加配脆香雞翼（2件）、原味麥炸雞（1件）或蜜糖BBQ麥炸雞（1件）！

另外，麥當勞App推出「麥麥慳」套票，包括於早餐時段提供的「著數之晨套餐」，以及於早上11時後供應的「飽你鍾意套餐」、「雞會難得套餐」及「四重滋味套餐」，讓大家只需低至$25起即可歎不同的超值套餐！

凡購買任何超值套餐（包括$29麥樂雞 （6件） 套餐或$30豬柳蛋漢堡套餐），可以$10加配脆香雞翼2件、原味麥炸雞1件或蜜糖BBQ麥炸雞1件。

著數之晨套餐優惠券

$100起可選以下五款指定超值早餐：

豬柳蛋漢堡超值早晨套餐 魚柳飽超值早晨套餐 炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐

飽你鍾意套餐優惠券

$100起可選以下五款指定超值套餐：

1. 脆辣雞腿飽超值套餐

2. 板燒雞腿飽超值套餐

3. 豬柳蛋漢堡超值套餐

雞會難得套餐優惠券

$128可選以下四款指定超值套餐：

脆香雞翼（4件）超值套餐 原味麥炸雞（2件）超值套餐 蜜糖BBQ麥炸雞（2件）超值套餐 麥樂雞 (9件)超值套餐

四重滋味套餐優惠券

$136起可選以下九款指定超值套餐：

1. 板燒雞腿飽超值套餐

2. 脆辣雞腿飽超值套餐

3. 豬柳蛋漢堡超值套餐

—

日期：即日起至2025/10/15

地點：指定麥當勞分店

