麥當勞由1月26起帶來超人氣優惠$1大可樂，同時繼續提供多項App優惠，包括黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡/招財雞堡套餐減$3及開運青花椒味雞翼(4件)套餐減$3，使用App優惠買黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡/招財雞堡四道菜滋味套餐減$3、新年開運五道菜大大啖套餐減$5或盆滿缽滿六道菜大大啖套餐減$8，更會附送My Melody & Kuromi聯乘「開運如意封附迷你揮春」！

麥當勞App用戶亦可專享限時積分獎賞優惠，只需320分即享黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡/招財雞堡/開運青花椒味雞翼(4件)套餐減$10，或180分即享黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡/招財雞堡/開運青花椒味雞翼(4件)套餐減$5優惠。

$1大可樂 (1月26日至2月1日)

【麥當勞】$1大可樂、黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡/招財雞堡/開運青花椒味雞翼套餐減$3

$39招財牛堡套餐 (原價$44起)

黃金脆薯牛堡套餐減$3 隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」

黃金菠蘿雞堡 /招財雞堡 減$3 隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」

開運青花椒味雞翼(4件) 套餐 減$3 隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」

四道菜滋味套餐減$3 隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」

新年開運五道菜大大啖套餐減$5 隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」

盆滿缽滿六道菜大大啖套餐減$8 隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」

320分即享黃金脆薯牛堡套餐減$10

320分即享黃金菠蘿雞堡套 /招財雞堡套餐減$10

320分即享開運青花椒味雞翼(4件)套餐減$10

180分即享黃金脆薯牛堡套餐減$5

180分即享黃金菠蘿雞堡套 /招財雞堡套餐減$5

180分即享開運青花椒味雞翼(4件)套餐減$5

日期：即日起至優惠結束

地點：指定麥當勞分店

