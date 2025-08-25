【McDonald's】$29歎6件麥樂雞套餐（25/08起）

港大 AI 模型辨識精子受精能力
即日8月25日起，麥當勞正式推出18件麥樂雞套餐配四款期間限定滋味醬，以及一系列全新美食，包裝辣青檸風味Shake Shake薯條、黑芝麻．麻糬批及麥提莎麥旋風等！
不論選購18件或9件麥樂雞套餐，以及$29麥樂雞(6件)超值套餐，均可選四款期間限定滋味醬，包括超濃郁的「WOW！醬」。而Shake Shake薯條會推出全新口味辣青檸風味調味粉，兩款經典味道和風紫菜調味粉以及美式BBQ蜜糖調味粉亦會繼續供應。新登場的全新黑芝麻．麻糬批以滿滿香濃黑芝麻醬吉士餡料，搭配煙韌麻糬，為懷舊傳統口味添上新元素，而全新麥提莎麥旋風由雲呢拿新地、麥提莎朱古力和朱古力醬製成；熱情果梳打亦於炎炎夏日回歸，為你消暑降溫！
麥當勞App會員由即日起更可享有全新限時會員積分獎賞：以320分換領18件麥樂雞套餐減$10現金券、18件麥樂雞套餐減$5、9件麥樂雞超值套餐配黑芝麻．麻糬批減$5以及選購任何超值套餐以$10加配麥樂雞(4件)配一款期間限定滋味醬，仲有$11.5黑芝麻．麻糬批和$17.5麥提莎麥旋風兩款甜蜜優惠！
320分換領「18件麥樂雞套餐減$10現金券」
18件麥樂雞套餐減$5
9件麥樂雞套餐配黑芝麻．麻糬批減$5 (歎2款醬，包括WOW！醬)
$29歎6件麥樂雞套餐 (歎1款醬，包括WOW！醬)
選購指定超值套餐以$10加配麥樂雞(4件)配一款限定滋味醬 (包括WOW！醬)
$11.5黑芝麻．麻糬批
$17.5麥提莎麥旋風
日期：2025/08/25起
地點：指定麥當勞分店
