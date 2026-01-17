麥當勞招財福堡系列由1月19日起加推黃金菠蘿雞堡及招財雞堡，並提早於同日開始派發第二輪新款聯乘「雙星報喜版」利是封及迷你揮春！

同時，麥當勞App亦推出多款優惠，包括全新黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡套餐減$3、$39招財牛堡套餐及開運青花椒味雞翼(4件)套餐減$3，一系列黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡四道菜滋味套餐減$3、新年開運五道菜大大啖套餐減$5或盆滿缽滿六道菜大大啖套餐減$8亦繼續期間限定供應。

麥當勞App用戶更可專享全新限時積分獎賞優惠：只需320分即享黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡或開運青花椒味雞翼(4件)套餐減$10或180分即享黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡或開運青花椒味雞翼(4件)套餐減$5優惠。

廣告 廣告

另外，McCafé櫃檯限定的全新麻糬朱古力紫薯鮮奶，用上紫薯搭配McCafé 3.7絲滑牛奶，再加入朱古力增添層次，杯面更放上煙韌迷你麻糬點綴，帶來豐富層次口感；至於草莓玫瑰鮮奶咖啡則糅合咖啡、草莓和玫瑰香氣，並以3.7鮮牛奶沖調，入口洋溢花果及濃郁咖啡香氣。麥當勞App用戶更可選用「草莓玫瑰鮮奶咖啡減$3」優惠！

320分即享「黃金脆薯牛堡套餐減$10」

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

320分即享「開運青花椒味雞翼(4件)套餐減$10」

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

180分即享「黃金脆薯牛堡套餐減$5」

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

180分即享「開運青花椒味雞翼(4件)套餐減$5」

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

320分即享「黃金菠蘿雞堡套 /招財雞堡套餐減$10」(1月19日起)

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

180分即享「黃金菠蘿雞堡套 /招財雞堡套餐減$5」(1月19日起)

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

$39招財牛堡套餐 (原價$44起)

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

「黃金菠蘿雞堡 / 黃金脆薯牛堡 /招財雞堡」 減$3 隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

「開運青花椒味雞翼(4件) 套餐」 減$3 隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

黃金脆薯牛堡四道菜滋味套餐減$3 隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

新年開運五道菜大大啖套餐減$5 隨餐贈送一套兩款「開運如意封附迷你揮春」

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

$11.5歎迷你酥皮批

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

$19.5起歎小龍蝦湯

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

$96起福氣滿滿雞翼桶(16件)

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

草莓玫瑰鮮奶咖啡減$3

【麥當勞】黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、開運青花椒味雞翼套餐減$3

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至優惠結束

地點：指定麥當勞分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso