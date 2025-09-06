【McDonald's】從不孤單一人快樂晚餐 $32板燒雞腿飽/$34脆爆雞腿飽/$36巨無霸套餐（即日起至14/09）

【McDonald's】從不孤單一人快樂晚餐 $32板燒雞腿飽/$34脆爆雞腿飽/$36巨無霸套餐（08/09-14/09）

麥當勞App由即日起至9月14日，推出從不孤單一人快樂晚餐優惠，$34脆爆雞腿飽套餐、$36巨無霸套餐、$32板燒雞腿飽套餐等三款優惠限時每日下午5時起供應！

另外，麥當勞App的限時「晨」著數繼續供應，今個星期一至只需$25起即可品嚐三款指定早晨套餐，包括$25火腿扒芝士飽套餐、$26魚柳飽套餐以及$28 炒雙蛋脆雞飽套餐；加碼週末則有Chill抵價$30歎兩款指定豐富早晨套餐，包括$30 McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐及$30精選早晨套餐。

$32板燒雞腿飽套餐

$34脆爆雞腿飽套餐

$36巨無霸套餐

$25火腿扒芝士飽超值早晨套餐

$26魚柳飽超值早晨套餐

$28 炒雙蛋脆雞飽超值早晨套餐

$30楓糖班戟豬柳蛋漢堡早晨套餐

$30精選早晨套餐

日期：2025/09/08 - 2025/09/14

地點：指定麥當勞分店

