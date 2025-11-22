麥當勞由11月24日起帶來經典組合熱朱古力咖啡，並同時推出經典滋味煙肉蛋漢堡，期間限定煙肉蛋漢堡配熱朱古力咖啡(細)只售$25.5！同時，一系列McCafé咖啡飲品將以限時優惠價登場，包括$16熱即磨黑咖啡或鮮奶咖啡 (細)及$19凍即磨黑咖啡或鮮奶咖啡！

$16熱朱古力咖啡 (參考價$24起)集合經典熱朱古力及採用McCafé金獎咖啡製成，入口充滿濃郁朱古力滋味和淡淡咖啡堅果香氣，是經典絕配！

麥當勞煙肉蛋漢堡配熱朱古力咖啡優惠 (11月24日起，星期一至五早上4時-11時)

【McDonald's】$16熱朱古力咖啡登場（24/11起）

$16 熱朱古力咖啡及指定熱咖啡

日期：2025/11/24起

地點：指定麥當勞分店

