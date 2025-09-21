【McDonald's】芝士安格斯套餐優惠價 $38（22/09起）

麥當勞下週一起推出芝士安格斯套餐限時優惠價$38，而新推出「鋒味」系列專屬優惠包括鋒味全餐減$8、鋒味四道菜套餐減$5、鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$3、鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$3、$17鋒味青花椒味雞翼(2件)及$12.5鋒味曲奇奶茶新地！

另外，麥當勞App用戶今期更可享多款「鋒味」系列限時會員積分獎賞，包括以320分換領「鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$10現金券」、180分換領「鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$5現金券」及180分換領「鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$5現金券」。

$38芝士安格斯套餐

選購鋒味全餐減$8

選購鋒味四道菜套餐減$5

鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$3

鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$3

320分換領「鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$10現金券」

180分換領「鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$5現金券」

180分換領「鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$5現金券」

—

日期：2025/09/22起

地點：指定麥當勞分店

＝＝＝＝＝＝＝

